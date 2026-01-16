ઓપરેશન સિંદૂર પર LeTના કમાન્ડરે સ્વીકાર્યું, 'ખુબ મોટો હુમલો હતો, અમે બેસી પણ શકતા નથી'
Operation Sindoor: ઓપરેશન સિંદૂરે પાકિસ્તાનની કેવી હાલત ખરાબ કરી તે તો હવે તેના પોતાના જ આતંકીઓ સ્વીકારી રહ્યા છે. લશ્કર એ તૈયબાનો ટોપ આતંકી હવે એ વાત સ્વીકારે છે કે તેમના પર ખુબ મોટો હુમલો થયો હતો.
Trending Photos
પહેલગામમાં નિર્દોષ ભારતીયો પર આતંકી હુમલો થયા બાદ ભારતે જવાબમાં ઓપરેશન સિંદૂર હાથ ધર્યું હતું જેમાં સરહદ પાર જઈને આતંકીઓના ઠેકાણા નષ્ટ કર્યા હતા. પોતાની પૂંગી વાગી એવું પાકિસ્તાન ક્યારેય સ્વીકારતું નથી પરંતુ હવે ટોપ આતંકીએ જ પોલ ખોલી નાખી છે. પાકિસ્તાનના પોતાના પાળેલા આતંકી જ હવે સ્વીકારે છે કે ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતીય સેનાએ તેમના પાયા હચમચાવી નાખ્યા છે. હાલમાં જ લશ્કર એ તૈયબાના ટોપ કમાન્ડર અબ્દુલ રઉફનું માનવું છે કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન મુરીદકેમાં થયેલા હુમલાઓમાં તેમનું હેડક્વાર્ટર સંપૂર્ણ રીતે ધ્વસ્ત થઈ ગયું છે.
મુરીદકેમાં એક ગ્રેજ્યુએટના નવા ગ્રુપને સંબોધન કરતા અબ્દુલ રઉફે સ્વીકાર્યું કે 6/7 મેના રોજ થયેલા હુમલાઓમાં તેમના ટ્રેનિંગ કેમ્પ પણ તબાહ થઈ ગયા. રઉફે પોતાના ભાષણમાં એ ઈમારતનો ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો જે સંગઠનનું કેન્દ્ર હતી. તબાહીનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે એક સમયે ત્યાં રહેલી અડીખમ ઈમારત હવે સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ થઈ ગઈ છે. રઉફે કહ્યું કે, 6-7 મેના રોજ જે પણ કઈ થયું ત્યારબાદ તે જગ્યાએ મસ્જિદ રહી નથી, આજે અમે ત્યાં બેસી પણ શકતા નથી, તે જગ્યા સંપૂર્ણ રીતે તબાહ થઈ ચૂકી છે, નષ્ટ થઈ ગઈ છે, ખુબ મોટો હુમલો હતો.
આતંકીઓની મોટી કબૂલાત
રઉફે જે મસ્જિદનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે મરકઝ એ તૈયબા છે. જે એક આતંકી ટ્રેનિંગ કેમ્પ હતો અને ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતીય સેના દ્વારા આતંકી ઠેકાણાઓ પર થયેલા બોમ્બમારામાં તબાહ થયો હતો. ભારતની કાર્યવાહી પર પાકિસ્તાન હંમેશા ડિનાયલ મોડમાં રહેતું હોય છે ત્યારે એક આતંકીએ તેના મોઢે સ્વીકાર્યું છે કે ભારતે કેવી કમર તોડી નાખી. આતંકીઓની આ રીતની કબૂલાત એટલા માટે પણ ચોંકાવનારી છે કારણ કે પાકિસ્તાન સરકાર અને અન્ય આતંકી સંગઠન પોતાને વિજેતા જાહેર કરવાના ચક્કરમાં તબાહીનો ઉલ્લેખ કરતા ખચકાય છે. તેઓ પોતાની જનતાની નજરમાં પોતાને જીતેલા ગણાવવા કઈ પણ કરી છૂટે છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે લશ્કર કમાન્ડર રઉફે આ દરમિયાન એ રણનીતિક તબાણનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો જે આતંકી સંગઠને ભારતના એક્શન પહેલા મહેસૂસ કર્યો હતો. રઉફે ખુલાસો કર્યો કે અમે લોકોને દીક્ષાંત સમારોહમાં ભાગ લેનારા બાળકોને ભારતીય મિસાઈલોના હુમલાની બરાબર પહેલા મુરીદકે શિબિરમાંથી કાઢી લીધા હતા.
કોણ છે આ આતંકી અબ્દુલ રઉફ
અબ્દુલ રઉફને હાફિઝ રઉફ પણ કહે છે. તે પોતાના ભડકાઉ ભાષણોથી લોકોના બ્રેઈનવોશ કરવા માટે જાણીતો છે. આ ઉપરાંત હાફિઝ રઉફ લશ્કર એ તૈયબાના એવા કમાન્ડરોમાં સામેલ છે જે પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (પીઓકે)માં આતંકીઓને ટ્રેનિંગ આપે છે. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન માર્યા ગયેલા પાકિસ્તાનીઓની નમાઝ-એ જનાઝા પણ હાફિઝ રઉફે જ પઢી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે