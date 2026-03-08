Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaજો નિશા, મારા ગયા પછી પણ હું કોઈને કામ આવીશ, ડોક્ટર પત્નીને મજાકમાં કહેલી આ વાત સાચી પડી, આ કહાની રોવડાવી દેશે!

"જો નિશા, મારા ગયા પછી પણ હું કોઈને કામ આવીશ", ડોક્ટર પત્નીને મજાકમાં કહેલી આ વાત સાચી પડી, આ કહાની રોવડાવી દેશે!

organ donor story Chennai: ચેન્નાઈના એક ડૉક્ટરના પતિ અરવિંદને માર્ગ અકસ્માત બાદ 'બ્રેઈન ડેડ' (મૃત્યુ પામેલા) જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ, તેમના અગાઉના અંગદાન કરવાના નિર્ણયને કારણે દક્ષિણ ભારતના અનેક લોકોના જીવ બચી શક્યા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 08, 2026, 06:09 PM IST

Trending Photos

"જો નિશા, મારા ગયા પછી પણ હું કોઈને કામ આવીશ", ડોક્ટર પત્નીને મજાકમાં કહેલી આ વાત સાચી પડી, આ કહાની રોવડાવી દેશે!

organ donor story Chennai: ડૉ. નિશા વરદરાજને ચેન્નાઈમાં ઈમરજન્સી ફિઝિશિયન તરીકે સતત 27 વર્ષ વિતાવ્યા હતા. તેઓ વર્ષોથી જીવન અને મૃત્યુની તે નાજુક સરહદ પર ઊભા હતા. તેમણે અજાણ્યા લોકોને મૃત જાહેર કર્યા હતા, તો ક્યારેક પરિવારોને ચમત્કાર થયાના સમાચાર પણ આપ્યા હતા. તેઓ ઓપરેશન થિયેટરની બહાર જ્યારે નીકળતા, ત્યારે તેમના મનમાં કૃતજ્ઞતા અને શોક બંને સમાન માત્રામાં હોતા. તેઓ તબીબી વિજ્ઞાનને સમજતા હતા અને તથ્યોમાં વિશ્વાસ રાખતા હતા. પરંતુ, જ્યારે તેઓ પોતે જ પડદાની પેલી પાર ઊભેલા પરિવારનો હિસ્સો બન્યા, ત્યારે તે ક્ષણ માટે તેઓ જરાય તૈયાર નહોતા.

તેમના પતિ અરવિંદ એક સિવિલ એન્જિનિયર હતા—સ્થિર, વિચારશીલ અને લાગણીઓ વિશે વાત કરવા કરતાં પુલ બનાવવાનું વધુ પસંદ કરનારા માણસ. સપ્ટેમ્બરની એક સાંજે શ્રીપેરમ્બુદુર પાસે સાઇટ ઇન્સ્પેક્શન કરીને પાછા ફરતી વખતે તેમની કારને એક ઝડપી લારીએ ટક્કર મારી. એક અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો. પહેલા પોલીસ ઓફિસર અને પછી પેરામેડિકનો અવાજ સંભળાયો. નિશા જ્યારે ટ્રોમા સેન્ટર પહોંચ્યા—જે તેમની પોતાની જ હોસ્પિટલ હતી—ત્યારે અરવિંદ વેન્ટિલેટર પર હતા. વર્ષોથી તેમની સાથે કામ કરનારા સાથી ડોક્ટરો તેમની સાથે નજર મિલાવવાનું ટાળતા હતા. સીટી સ્કેન રિપોર્ટમાં ગંભીર બ્રેઈન ઈન્જરી, સોજો અને હેમરેજ હોવાનું બહાર આવ્યું. સર્જરીનો કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નહોતો.

Add Zee News as a Preferred Source

એક ડોક્ટર તરીકે રિપોર્ટ જોતા જ તેઓ સત્ય સમજી ગયા હતા, પણ એક પત્ની તરીકે તેમનું મન આ સ્વીકારવા તૈયાર નહોતું. બે દિવસ સુધી તેઓ અરવિંદનો હાથ પકડીને બેસી રહ્યા. તેમની ૧૭ વર્ષની દીકરી મીનલ તેના પિતાના કાનમાં પોતાની પરીક્ષાઓ અને પેલા રખડતા બિલાડા વિશે વાતો કરતી રહી જેને અરવિંદ રોજ ખવડાવતા હતા. તમામ પ્રોટોકોલ મુજબ તપાસ કરવામાં આવી. સ્વતંત્ર નિષ્ણાતોએ પણ તપાસ કરી. બ્રેઈનસ્ટેમમાં કોઈ હિલચાલ નહોતી. અંતે 'બ્રેઈન ડેથ' (મગજનું મૃત્યુ) જાહેર કરવામાં આવ્યું. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કો-ઓર્ડિનેટર નિશા પાસે આવ્યા. તેમણે નમ્રતાથી કહ્યું, "ડોક્ટર, અરવિંદે ત્રણ વર્ષ પહેલાં જ્યારે લાયસન્સ રિન્યૂ કરાવ્યું હતું ત્યારે ઓર્ગન ડોનર (અંગદાન) કાર્ડ પર સહી કરી હતી."

નિશાને એ દિવસ ઝાંખો યાદ આવ્યો જ્યારે અરવિંદે મજાકમાં કહ્યું હતું, "જો નિશા, મારા ગયા પછી પણ હું કોઈને કામ આવીશ." તે સમયે આ વાત વ્યવહારુ લાગતી હતી, પણ આટલી જલ્દી તેની જરૂર પડશે એવી કલ્પના કોઈએ કરી નહોતી. જ્યારે મીનલને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે તેના પિતાની ડાયરી કાઢી. તેમાં છ મહિના પહેલાં અરવિંદે લખ્યું હતું "જો મને કંઈ થાય, તો તેમાંથી કંઈક સારું થવા દેજો. પુલ (Bridges) હંમેશા જોડવાનું કામ કરવા જોઈએ, મૃત્યુ પછી પણ." અરવિંદની આ ઈચ્છા મુજબ અંગદાનની સંમતિ આપવામાં આવી.

નવું જીવન અને નવી આશા
દક્ષિણ ભારતમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ નેટવર્ક ઝડપથી સક્રિય થયું. અરવિંદના અંગો અનેક લોકો માટે આશાનું કિરણ બન્યા. જેમાં બેંગલુરુમાં 25 વર્ષના કવિરાજને લિવર મળ્યું. હૈદરાબાદમાં 8 વર્ષના દિવિતને નવું હૃદય મળ્યું, જ્યારે કોચીમાં નિવૃત્ત આચાર્યા લીલમ્માને આંખોની રોશની મળી. જે અરવિંદે આખી જિંદગી નદીઓ અને હાઈવે પર પુલ બાંધ્યા હતા, તેઓ હવે અજાણ્યા લોકો વચ્ચે એક અદ્રશ્ય સેતુ બની ગયા હતા.

થોડા મહિનાઓ પછી નિશાને પત્રો મળવા લાગ્યા. કવિરાજે લખ્યું કે તે ફરીથી કોડિંગ કરવા લાગ્યો છે. લીલમ્માએ લખ્યું કે તેમણે વર્ષો પછી બારીમાંથી સૂર્યપ્રકાશ જોયો છે. જ્યારે નિશા કવિરાજને મળ્યા ત્યારે તેણે કહ્યું કે તેની પાસે કહેવા માટે શબ્દો નથી, ત્યારે નિશાએ માત્ર એટલું જ કહ્યું, "કંઈ બોલવાની જરૂર નથી, બસ જીવી લે."

આ કહાની અંગદાનની સ્વાયત્તતા અને તેના મહત્વને સમજાવે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની હયાતીમાં અંગદાનનો નિર્ણય લે છે, ત્યારે તે મુશ્કેલ સમયે તેના પરિવારને અનિશ્ચિતતામાંથી મુક્ત કરે છે. બ્રેઈન ડેથ તે તબીબી અને કાયદેસર રીતે મૃત્યુ જ છે, જે કોમા કરતાં અલગ છે. ભારતમાં NOTTO (National Organ & Tissue Transplant Organisation) દ્વારા અંગદાનની પ્રક્રિયા ચલાવવામાં આવે છે. 18 વર્ષથી ઉપરની કોઈપણ વ્યક્તિ notto.abdm.gov.in પર નોંધણી કરાવી શકે છે.

અંગદાન એ માત્ર વિજ્ઞાન નથી, પણ માનવતાનો સર્વોચ્ચ સેતુ છે. તે દર્શાવે છે કે આપણું જીવન માત્ર આપણા સુધી મર્યાદિત નથી; આપણા ગયા પછી પણ આપણે કોઈના શરીરમાં શ્વાસ બનીને ધબકી શકીએ છીએ. ગમ અને ગર્વ સાથે જીવવું અઘરું છે, પણ જ્યારે ખબર હોય કે તમારા પ્રિયજનના અંગો કોઈના જીવનમાં અજવાળું પાથરી રહ્યા છે, ત્યારે તે દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Organ Donationorgan donor story Chennai

Trending news