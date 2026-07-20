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દિલ્હીમાં CJPના પ્રદર્શન દરમિયાન ભારે હિંસા, પથ્થરમારો અને તોડફોડમાં 118થી વધુ પોલીસકર્મી ઘાયલ; 70થી વધુની અટકાયત

Delhi Protest Violence: દિલ્હીમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના 'સંસદ ચલો' માર્ચમાં હિંસા, પથ્થરમારો અને તોડફોડની ઘટનાઓ પણ બની છે. પથ્થરમારામાં 180થી વધુ પોલીસ અને પેરામિલિટ્રીના જવાનો ઘાયલ થયા છે. હિંસાના અનેક આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 20, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:31 PM IST
દિલ્હીમાં CJPના પ્રદર્શન દરમિયાન ભારે હિંસા, પથ્થરમારો અને તોડફોડમાં 118થી વધુ પોલીસકર્મી ઘાયલ; 70થી વધુની અટકાયત
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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