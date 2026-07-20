/દિલ્હીમાં CJPના પ્રદર્શન દરમિયાન ભારે હિંસા, પથ્થરમારો અને તોડફોડમાં 118થી વધુ પોલીસકર્મી ઘાયલ; 70થી વધુની અટકાયત

Delhi Protest Violence: CJPના આજે નવી દિલ્હી વિસ્તારમાં યોજાયેલા પ્રદર્શન દરમિયાન પરિસ્થિતિ ત્યારે વણસી ગઈ, જ્યારે પ્રદર્શનકારીઓએ પોલીસ સાથે હિંસા અને ઉપદ્રવ કર્યો. દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, વારંવાર ચેતવણી આપવા અને પ્રદર્શનકારીઓને ત્યાંથી હટી જવાની અપીલ કરવા છતાં, તેમણે લાગુ કરવામાં આવેલી મનાઈહુકમ (144મી કલમ)નું ઉલ્લંઘન કર્યું.
પોલીસનો આરોપ છે કે, પ્રદર્શનકારીઓએ પોલીસકર્મીઓ પર પથ્થર અને અન્ય વસ્તુઓ ફેંકી, બેરિકેડ તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો અને પોલીસ તથા સરકારી વાહનોમાં તોડફોડ કરી. આ દરમિયાન જાહેર મિલકતને પણ નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું.
118થી વધુ પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ
હિંસક પ્રદર્શનમાં 118થી વધુ પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોમાં સ્પેશિયલ કમિશનર, જોઈન્ટ કમિશનર, એડિશનલ કમિશનર, ડીસીપી, એડિશનલ ડીસીપી અને એસીપી કક્ષાના અધિકારીઓ પણ સામેલ છે. અનેક મહિલા પોલીસકર્મીઓને પણ ઈજાઓ પહોંચી છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ઘર્ષણ દરમિયાન આશરે 60 પ્રદર્શનકારીઓ ઘાયલ થયા હોવાની પણ માહિતી છે. ઘાયલ પોલીસકર્મીઓનું મેડિકલ અને MLC કરવામાં આવી રહ્યું છે.
15થી 20 સરકારી વાહનોમાં તોડફોડ
હિંસક ટોળાએ આશરે 15થી 20 સરકારી વાહનોને નુકસાન પહોંચાડ્યું. આ સિવાય અન્ય સરકારી મિલકતોમાં પણ તોડફોડ કરવામાં આવી.
આશરે 70 પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત
દિલ્હી પોલીસે અત્યાર સુધીમાં આશરે 70 પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, હિંસા, પોલીસકર્મીઓ પર હુમલો, સરકારી કામમાં અડચણ ઊભી કરવી, જાહેર મિલકતને નુકસાન પહોંચાડવું અને દંગા સહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ FIR દાખલ કરવામાં આવી રહી છે.
પોલીસે જણાવ્યું છે કે, હિંસા અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ કોઈપણ વ્યક્તિ સામે કાયદા મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. દિલ્હી પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, રાજધાનીમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા તથા સામાન્ય લોકોની સુરક્ષા સાથે કોઈ સમજૂતી કરવામાં આવશે નહીં.