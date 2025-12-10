OYO માં જનારા માટે મહત્વના સમાચાર, હવે ચેકઈન પર નહીં આપવી પડે આધારની ફોટોકોપી, ઓળખ રહેશે સેફ
OYO Rooms Booking: જો તમે પણ તમારા પાર્ટનર સાથે પ્રાઈવેટ પળો વિતાવવા માટે ઓયો રૂમ્સમાં જતા હોવ તો આ સમાચાર તમારા કામના છે. હવે તમારી પ્રાઈવસી વધુ પ્રાઈવેટ થઈ જશે.
ઓયો રૂમમાં પ્રાઈવેટ પળો વિતાવવા માટે જતા કપલ્સ માટે મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. ઓયો રૂમ્સ કે હોટલ રૂમ લેતી વખતે તમારે હવે આધાર કાર્ડની ફોટોકોપી નહીં આપવી પડે. યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા(UIDAI) આધાર કાર્ડની સુરક્ષાને વધુ મજબૂત કરવા તથા પેપરબેસ્ડ આધાર વેરિફિકેશનને ખતમ કરવા માટે મોટું પગલું ભરી રહી છે.
નવા નિયમ લાગૂ થયા બાદ ઓયો જેવી હોટલ ચેઈન, ઈવેન્ટ ઓર્ગેનાઈઝર અને એવી તમામ કંપનીઓ હવે ગ્રાહકોના આધાર કાર્ડની ફોટોકોપી લઈ શકશે નહીં કે ન તો તેને ફિઝિકલ રીતે સ્ટોર કરી શકશે. કારણ કે તે આધાર એક્ટનો ભંગ ગણાય છે. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે નવા નિયમને મંજૂરી મળી ગઈ છે અને જલદી તેને પબ્લિશ કરાશે.
QR કોડ સ્કેન કરવાથી કામ થઈ જશે
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ UIDAI ના પ્રમુખ ભુવનેશકુમારે જણાવ્યું કે ઓથોરિટીએ નવી વ્યવસ્થાને સત્તાવાર રીતે મંજૂરી આપી દીધી છે. જે મુજબ તે બધી સંસ્થાઓ- જેમ કે હોટલ, ઈવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ અને અન્ય સંગઠન જે આધાર આધારિત ખાતરી કરવા માંગે છે, તેમણે UIDAI સાથે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે. રજિસ્ટ્રેશન બાદ તેમને એક એવી ટેક્નિક ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે જેના માધ્યમથી તેઓ QR કોડ સ્કેન કરીને કે વિક્સિત થઈ રહેલી નવી આધાર એપ દ્વારા કોઈ પણ ગ્રાહકની ઓળખની પુષ્ટિ કરી શકશે.
જલદી નોટિફાય થશે નિયમ
ભુવનેશકુમારે કહ્યું કે નવા નિયમને ઓથોરિટીએ મંજૂરી આપી દીધી છે અને જલદી તેને નોટિફાય કરાશે. એટલે કે નવો નિયમ જલદી લાગૂ થશે. તે હોટલ, ઈવેન્ટ ઓર્ગેનાઈઝર જેવી ઓફલાઈન વેરિફિકેશન ઈચ્છતી કંપનીઓનું રજિસ્ટ્રેશન જરૂરી કરશે. તેનો હેતુ પેપર બેસ્ડ આધાર વેરિફિકેશન રોકવાનો છે.
નવા વેરિફિકેશન પ્રોસેસથી સેન્ટ્રલ આધાર ડેટાબેસ સાથે જોડાનારા ઈન્ટરમીડિએટ સર્વરના ડાઉનટાઈમના કારણે થનારા અનેક કામો સંલગ્ન સમસ્યાઓ પણ ઉકેલાશે. ઓફલાઈન વેરિફિકેશન ઈચ્છનારી એન્ટીટીઝને API એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામિંગ ઈન્ટરફેસનું એક્સેસ મળશે. જેના દ્વારા તેઓ આધાર વેરિફિકેશન માટે પોતાની સિસ્ટમ અપડેટ કરી શકે છે.
ડેટા સુરક્ષા અને પ્રાઈવસી પર શું અસર પડે?
રિપોર્ટ્સ મુજબ નવી સિસ્ટમથી પેપર આધારિત ઓળખ તપાસ સંપૂર્ણ રીતે સમાપ્ત થઈ જશે, જેનાથી ગ્રાહકોની અંગત જાણકારીના લીક થવાની સંભાવના લગભગ ખતમ થઈ જશે. આ પગલું ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ અનુરૂપ આધાર ઓથેન્ટિકેશનને વધુ સુરક્ષિત બનાવવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. નવી સિસ્ટમ આગામી 18 મહિનાઓમાં સંપૂર્ણ રીતે ચાલુ થવાની આશા છે.
