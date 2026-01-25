Prev
પદ્મ પુરસ્કાર 2026 : આ 3 ગુજરાતીઓને મળશે પદ્મશ્રી સન્માન, જુઓ લિસ્ટ

Padma Awards 2026 : પદ્મ પુરસ્કારો 2026 માટેની પ્રારંભિક યાદી સામે આવી છે, જેમાં સાહિત્ય, શિક્ષણ, સમાજ સેવા, આરોગ્ય, કલા અને જાહેર કલ્યાણમાં વર્ષોથી નોંધપાત્ર યોગદાન આપનારા ઘણા વ્યક્તિઓના નામનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, સરકાર દ્વારા હજુ સુધી સત્તાવાર યાદી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 25, 2026, 03:28 PM IST

પદ્મ પુરસ્કાર 2026 : આ 3 ગુજરાતીઓને મળશે પદ્મશ્રી સન્માન, જુઓ લિસ્ટ

Padma Awards 2026 : 2026ના પદ્મ પુરસ્કારોની યાદી સામે આવી છે અને એક પ્રારંભિક યાદી પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રારંભિક યાદીમાં એવા વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે જેમને આ વર્ષે પદ્મ પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. જોકે, સરકાર દ્વારા આજે સાંજે સંપૂર્ણ અને સત્તાવાર યાદી જાહેર કરવામાં આવશે.

સૂત્રો અનુસાર, આ પ્રારંભિક યાદીમાં સાહિત્ય, શિક્ષણ, સમાજ સેવા, આરોગ્ય, કલા અને જાહેર કલ્યાણ ક્ષેત્રના અનેક નામોનો સમાવેશ થાય છે. આમાં સાહિત્ય અને શિક્ષણમાં યોગદાન બદલ અંકે ગૌડા, બ્રજ લાલ ભટ્ટ, બુધરી થાટી, ભગવાન દાસ રાયકર, ધાર્મિકલાલ, ડૉ. શ્યામ સુંદર, ચરણ હેમ્બ્રમ અને કે. પઝાનીવેલનો સમાવેશ થાય છે.

3 ગુજરાતીઓને મળશે પદ્મશ્રી સન્માન

મળતી માહિતી મુજબ ગુજરાતની 3 હસ્તીઓને પદ્મશ્રી સન્માન મળશે. જેમાં ધાર્મિકલાલ ચુનીલાલ પંડ્યા, મીર હાજી કાસમ અને નિલેશ માંડલેવાલાનો સમાવેશ થાય છે.  

ધાર્મિકલાલ ચુનીલાલ પંડ્યા

ધાર્મિકલાલ પંડ્યા એ એક આખ્યાનકાર અથવા માણભટ્ટ છે. તેમનો જન્મ 1932માં વડોદરામાં થયો હતો. તેમણે 18 વર્ષની ઉંમરે માણભટ્ટ તરીકેની લુપ્ત થતી કલા અપનાવી હતી. આ કલા તેમને તેમના પિતા ચુનીલાલ પંડ્યા પાસેથી મળી હતી.

હાજી કાસમ મીર

જૂનાગઢમાં રહેતા હાજીભાઈ કાસમભાઈ મીર ગુજરાતનું ગૌરવ છે. કોઈ જગ્યાએ ડાયરો હોય ને ભજનિકના ગળામાંથી લોકરસની સરવાણી વહેતી હોય. આવા સમયે જ્યારે 'હાજી રમકડું' ઢોલક પર થાપ મારે કે સમગ્ર વાતાવરણ સંગીતમય બની જાય. હાજી કાસમને ગુજરાત આખું 'હાજી રમકડું' નામથી ઓળખે છે.

નિલેશ માંડલેવાલા

ગુજરાતમાં અંગદાનની પ્રવૃત્તિના પ્રણેતા નિલેશ માંડલેવાલાને અંગદાનના ક્ષેત્રમાં તેઓએ આપેલા ઉત્કૃષ્ટ પ્રદાન બદલ પદ્મશ્રી એનાયત કરવામાં આવશે. વર્ષ 2005માં સુરતથી અંગદાન-જીવનદાનની જ્યોત પ્રગટાવનાર નિલેશ માંડલેવાલા આજે અંગદાન ક્ષેત્રે ભારતભરમાં જાણીતુ નામ છે. 

જુઓ સંપૂર્ણ લિસ્ટ

  • અંકે ગૌડા
  • આર્મિડા ફર્નાન્ડિસ
  • ભગવાનદાસ રાયકવાર
  • ભીખલ્યા લડક્યા ધીંડા
  • બ્રિજલાલ ભટ્ટ
  • બુધરી તાતી
  • ચરણ હેમબ્રમ
  • ચિરંજી લાલ યાદવ
  • ધાર્મિકલાલ ચુન્નીલાલ પંડ્યા
  • ગફફરુદ્દીન મેવાતી જોગી
  • હેલી વાર
  • ઈન્દ્રજીત સિંહ સિદ્ધુ
  • કે. પઝનીવેલ
  • કૈલાશ ચંદ્ર પંત
  • ખેમરાજ સુંદરિયાલ
  • કોલક્કાયિલ દેવકી અમ્માજી
  • કુમારસ્વામી થંગરાજ
  • મહેન્દ્રકુમાર મિશ્રા
  • મીર હાજીભાઈ કાસમભાઈ
  • મોહન નગર
  • નરેશ ચંદ્ર દેવ વર્મા
  • નિલેશ વિનોદચંદ્ર માંડલેવાલા
  • નૂરુદ્દીન અહેમદ
  • ઓથુવર તિરુથની સ્વામીનાથન
  • પદ્મા ગુરમેટ
  • પોખીલા લેખેપી
  • પુન્નિયમમૂર્તિ નટેસન
  • આર. કૃષ્ણન
  • રઘુપત સિંઘ
  • રઘુવીર તુકારામ ખેડકર
  • રાજસ્થાનપતિ કલિઅપ્પા ગોન્ડર
  • રામા રેડ્ડી મામીદી
  • રામચંદ્ર ગોડબોલે અને સુનીતા ગોડબોલે
  • એસ. જી. સુશીલા અમ્મા
  • સંગયુસંગ એસ. પોંગેનર
  • શફી શૌક
  • શ્રીરંગ દેવબા લાડ
  • શ્યામ સુંદર
  • સિમાંચલ પાત્રો
  • સુરેશ હનાગવાડી
  • તાગા રામ ભીલ
  • ટેચી ગુબિન
  • તિરુવરુર ભક્તવત્સલમ
  • વિશ્વ બંધુ
  • યુમનમ જાત્રા સિંહ

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પદ્મશ્રી 2026 માટે ચર્ચામાં રહેલા નામોમાં તમિલનાડુના ડૉ. પુણ્યમૂર્તિ નટેસન, રાજસ્થાનના ગફરુદ્દીન મેવાતી, મહારાષ્ટ્રના ડૉ. આર્મિડા ફર્નાન્ડિસ અને ભીકલ્યા લાડક્યા ધીંડા, ઉત્તર પ્રદેશના ચિરંજી લાલ યાદવ, તેલંગાણાના ડૉ. કુમારસ્વામી થંગરાજ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના ડૉ. પદ્મ ગુરમેતનો સમાવેશ થાય છે. પદ્મ પુરસ્કારો 2026ની સંપૂર્ણ અને અંતિમ યાદી આજે સાંજે ભારત સરકાર દ્વારા સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવશે.
 

