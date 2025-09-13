Prev
Next

'26 લોકોના મોતને ભૂલી ગયું BCCI...' પહેલગામ હુમલાનો ભોગ બનેલા શુભમની પત્નીએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ

Ind vs Pak Match : પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના પીડિત શુભમ દ્વિવેદીની પત્ની ઐશાન્યાએ એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આગામી ક્રિકેટ મેચનો બહિષ્કાર કરવાની અપીલ કરી હતી. ઐશાન્યા દ્વિવેદીએ લોકોને ટેલિવિઝન પર પણ મેચ ન જોવાની વિનંતી કરી છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:05 PM IST

Trending Photos

'26 લોકોના મોતને ભૂલી ગયું BCCI...' પહેલગામ હુમલાનો ભોગ બનેલા શુભમની પત્નીએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ

Ind vs Pak Match : પહેલગામ આતંકવાદી હુમલામાં માર્યા ગયેલા શુભમ દ્વિવેદીની પત્ની ઐશાન્યા દ્વિવેદીએ આગામી ભારત-પાકિસ્તાન એશિયા કપ 2025 મેચનો સખત વિરોધ કર્યો છે અને દરેકને મેચનો બહિષ્કાર કરવાની અપીલ કરી છે. તેણે કહ્યું કે હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા 26 લોકોના બલિદાનને અવગણવામાં આવી રહ્યું છે અને પાકિસ્તાન જેવા આતંકવાદી રાષ્ટ્ર સાથે ક્રિકેટ રમવું એ શહીદ પરિવારોના ઘા પર મીઠું ભભરાવવા જેવું છે.

26 લોકોના મોતને ભૂલી ગયું BCCI : ઐશાન્યા 

Add Zee News as a Preferred Source

ઐશાન્યા દ્વિવેદીએ ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ની ટીકા કરતા કહ્યું કે બોર્ડ આતંકવાદી હુમલામાં માર્યા ગયેલા 26 લોકોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદનશીલ નથી. દ્વિવેદીએ કહ્યું કે BCCIએ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ રમાડવી ના જોઈએ. મને લાગે છે કે BCCI 26 પરિવારો અને ઓપરેશન સિંદૂરના શહીદો પ્રત્યે લાગણીશીલ નથી. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ પર સવાલ ઉઠાવતા તેણે દાવો કર્યો કે થોડા ક્રિકેટરો સિવાય, કોઈ ખેલાડી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચનો બહિષ્કાર કરવા આગળ આવ્યા નથી. 

 

— ANI (@ANI) September 13, 2025

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે યોજાશે

ઐશાન્યાએ પાકિસ્તાનને મેચથી થતી કમાણી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે હું સ્પોન્સર અને પ્રસારણકર્તાઓને પૂછવા માંગુ છું કે શું તે 26 પરિવારોની રાષ્ટ્રીયતા ખતમ થઈ ગઈ છે ? મેચમાંથી થતી કમાણીનો ઉપયોગ શેના માટે કરવામાં આવશે ? પાકિસ્તાન તેનો ઉપયોગ ફક્ત આતંકવાદ માટે કરશે. તે એક આતંકવાદી દેશ છે. તમે તેને પૈસા આપીને ફરી એકવાર આપણા પર હુમલો કરવા માટે તૈયાર કરી રહ્યા છો. તમને જણાવી દઈએ કે, સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં ચાલી રહેલા એશિયા કપ 2025માં 14 સપ્ટેમ્બરે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ યાજાશે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Pahalgam AttackpakistanIndia vs PakistanIndia Vs Pakistan MatchBCCI

Trending news