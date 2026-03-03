પાકિસ્તાની નેતાઓમાં 'ઓપરેશન સિંદૂર'નો સતાવી રહ્યો છે 'ડર', આ નિવેદનથી આખી દુનિયામાં આશ્ચર્ય!
Pakistan-India War: પાકિસ્તાની નેતા ઝરદારીનું આ નિવેદન એવા સમયે આપ્યું છે જ્યારે પાકિસ્તાન અફઘાનિસ્તાન સાથેના યુદ્ધમાં ફસાયેલું છે, જ્યારે બલૂચિસ્તાન લશ્કરી જૂથોએ નાકમાં દમ કરીને મૂક્યો છે.
Asif Ali Zardari: પાકિસ્તાની નેતાઓમાં 'ઓપરેશન સિંદૂર'નો ડર કઈ હદે વ્યાપેલો છે, તેની ઝલક પાડોશી દેશના રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારીના ભાષણમાં જોવા મળી. ઝરદારીએ દાવો કર્યો છે કે ભારત યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, ભારતના નેતાઓ કહી ચૂક્યા છે કે તેઓ વધુ એક જંગની તૈયારીમાં લાગેલા છે, પરંતુ હું હજુ પણ શાંતિનો પક્ષધર છું.
'હું શાંતિનો પક્ષધર છું'
પાકિસ્તાની સંસદમાં ઝરદારીએ જણાવ્યું હતું કે, "મેં આખી જિંદગી શાંતિની હિમાયત કરી છે. હું યુદ્ધની ભલામણ નથી કરતો. પરંતુ હું કહું છું કે યુદ્ધની તૈયારી છોડીને વાતચીતના ટેબલ પર આવવું જોઈએ. પ્રાદેશિક સુરક્ષા માટે આ જ એકમાત્ર રસ્તો છે." ઝરદારીનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે પાકિસ્તાન ચારે બાજુથી ઘેરાયેલું છે. એક તરફ અફઘાનિસ્તાન સાથે તેનો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ બલૂચિસ્તાનના લડવૈયાઓએ પાકિસ્તાની સેનાની નાકમાં દમ કરી દીધો છે.
'સંવાદથી ખુલશે શાંતિનો માર્ગ'
ઝરદારીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "હું ભારતને એક સંદેશ આપવા માંગુ છું કે તે યુદ્ધના માહોલમાંથી બહાર આવે અને વાટાઘાટો માટે બેસે. આનાથી જ પ્રાદેશિક સ્થિરતા અને શાંતિનો માર્ગ મોકળો થશે." ઉલ્લેખનીય છે કે, જ્યારે ઝરદારી સંસદના સંયુક્ત સત્રને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે વિપક્ષે ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો.
'ખૂટી રહી છે પાકિસ્તાનની ધીરજ'
આ દરમિયાન તેમણે અફઘાનિસ્તાન મુદ્દે પણ પોતાનો મત વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે સરહદ પારથી થતા હુમલાઓને કારણે પાકિસ્તાનની ધીરજની સીમા આવી ગઈ છે. અફઘાન નેતૃત્વ પર દોહા કરારના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવતા તેમણે કહ્યું કે, અફઘાનિસ્તાનની ધરતી પર જ બલૂચિસ્તાન લિબરેશન આર્મી (BLA) અને તહરીક-એ-તાલિબાન (TTP) જેવા આતંકી સંગઠનો ફૂલીફાલી રહ્યા છે.
પાકિસ્તાની રાષ્ટ્રપતિએ એમ પણ કહ્યું કે કોઈપણ વિદેશી કે સ્થાનિક તાકાતને પાકિસ્તાનની શાંતિ ડહોળવાની મંજૂરી આપી શકાય નહીં. બીજી તરફ, ઈરાન પર ઈઝરાયેલની કાર્યવાહીની ઝરદારીએ સખત નિંદા કરી હતી. તેમણે અલી ખામેનેઈના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને ઈરાનની સાર્વભૌમત્વનું સમર્થન કર્યું. ઈરાનના સુપ્રીમ લીડરની હત્યા બાદ પાકિસ્તાનમાં હિંસક પ્રદર્શનો થયા હતા, જેના પગલે ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાનના સ્કર્દૂમાં ત્રણ દિવસનો કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય અફઘાનિસ્તાન સરહદ પર પણ તણાવ યથાવત છે.
