/Pakistans Nightmare: સરહદ પાર કર્યા વિના દુશ્મનને ધૂળ ચટાડવા આવી ગયું ભારતનું ખગાંતક-243

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Pakistan's Nightmare: સરહદ પાર કર્યા વિના દુશ્મનને ધૂળ ચટાડવા આવી ગયું ભારતનું 'ખગાંતક-243'

સરહદ પાર બેઠેલા દુશ્મનોની ઉંઘ હરામ કરવા માટે ભારતીય વાયુસેનાના કાફલામાં વધુ એક મહાઘાતક હથિયાર સામેલ થઈ ગયુ છે. આકાશમાંથી દુશ્મનનો ખાત્મો કરનાર આ સ્વદેશી સ્માર્ટ વેપનની તાકાત એવી છે કે, 180 કિલોમીટર દૂર બેઠેલા દુશ્મનના ઠેકાણાને પળવારમાં ખાક કરી શકે છે. GPS જામ થઈ જાય, ત્યારે પણ તેનું AI દિમાગ દુશ્મને શોધીને સચોટ નિશાન બનાવે છે કેવી રીતે જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં...

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 04, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:32 PM IST
Pakistan's Nightmare: સરહદ પાર કર્યા વિના દુશ્મનને ધૂળ ચટાડવા આવી ગયું ભારતનું 'ખગાંતક-243'

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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