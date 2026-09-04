/Pakistans Nightmare: સરહદ પાર કર્યા વિના દુશ્મનને ધૂળ ચટાડવા આવી ગયું ભારતનું ખગાંતક-243

આકાશમાંથી વરસશે કાળ અને આંખના પલકારામાં જ સરહદ પાર આતંકના ઠેકાણા તબાહ થઈ જશે. ભારતીય વાયુસેના અને ભારતીય ડિફેન્સ ઈન્ડસ્ટ્રી JSR ડાયનેમિક્સે મળીને તૈયાર કર્યું છે આ મહાઘાતક હથિયાર...ખગાંતક-243...
Precision. Power. Pride.
A significant milestone for the #IAF and Indian Industry. The Indian Air Force successfully conducted the drop of an indigenously designed & developed Long Range Glide Bomb (Khagantak-243). The Trials met all objectives scaling new peaks of lethality… pic.twitter.com/VWZEp89zL0
— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 2, 2026
પરંતુ ખગાંતક શું છે અને કેવી રીતે કામ કરે છે એ તમને જણાવીશું પરંતુ એ પહેલાં આ નામ પાછળનો અર્થ જાણી. કારણ કે આ હથિયારને ખગાંતક નામ આપવામાં આવ્યું છે. નામ પ્રમાણે જ આ દુશ્મન માટે કોઈ ખગાંતક એટલે કે કાળથી ઓછું નથી. વાયુસેનાએ જ્યારે તેનું ડ્રોપ ટેસ્ટ કર્યું .ત્યારે તેણે નિર્ધારિત અંતરે રહેલા ટાર્ગેટને એટલી સચોટતાથી ધ્વસ્ત કર્યો કે દુશ્મનની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને શ્વાસ લેવાનો પણ મોકો મળ્યો નહીં. અને આ જ તેની ખાસિયત છે. જે બતાવે છે કે દુશ્મનની તેની સામે શું હેસિયત છે...
હવે તમને એ વાત જણાવીએ. જેના વિશે જાણીને તમને ગર્વ થશે અને દુશ્મન જાણશે તો તેના પગ ધ્રૂજી ઉઠશે.
ખગાંતક-243ની ખાસ વાત એ છે કે તેને 12,000 ફૂટની ઊંચાઈ પરથી લોન્ચ કરી શકાય છે. તે 144થી 180 કિલોમીટર સુધીની રેન્જમાં હુમલો કરી શકે છે. ગાઈડેડ મિસાઈલ સિસ્ટમથી સજ્જ છે અને તેને દેશમાં જ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં 125 કિલોનું Mk-81 વોરહેડ લગાવવામાં આવ્યું છે. મિગ-29K અને મિરાજ-2000 લડાકુ વિમાનોમાં પણ તેને સામેલ કરવાની યોજના છે.
Khagantak-243 ejection trial from Su-30MKI.
Khagantak-243 is a standoff precision glide bomb with a 125kg warhead, INS + GNSS guidance and can be equipped with an EO/IR seeker or a Passive Homing Head. It has operational range of 140km with CEP of <5m (seeker) and <10m without https://t.co/sjQyuwsTNZ pic.twitter.com/jNKNh4UcOR
— 🕳️ (@Flanker30MKI) September 2, 2026
હવે જરા સમજીએ કે પાકિસ્તાન માટે આ બોમ્બ કોઈ ખરાબ સપના જેવો કેમ છે. આ કોઈ સામાન્ય બોમ્બ નથી, પરંતુ 125 કિલોના વોરહેડવાળો ગ્લાઈડ બોમ્બ છે. તેની મારક ક્ષમતા 180 કિલોમીટર સુધીની છે. એટલે કે જો સરહદ પારથી કોઈ પણ નાપાક હરકત કરવામાં આવી તો વાયુસેનાનો સ્વદેશી 'ખગાંતક' દુશ્મનને માટીમાં ભેળવી દેવા માટે તૈયાર ઊભો છે.
ખગાંતક સિરીઝમાં 225 અને 306 જેવા ભારે વેરિઅન્ટ્સ પણ સામેલ છે, જેની મારક ક્ષમતા વધુ છે. હેતુ. દેશને વધુ સુરક્ષિત બનાવવાનો છે.