કોણ છે આ પરેશ બરુઆ, જેને પાકિસ્તાન ઢાકામાં વસાવવા માંગે છે? પૂર્વોત્તર ભારતને મોટું જોખમ
Who is Paresh Baruah: પાડોશી દેશ બાંગ્લાદેશમાં જે સ્થિતિ પેદા થઈ છે તે ભારત માટે મોટું જોખમ બની રહી છે. આઈએસઆઈ અને મોહમ્મદ યુનુસની સરકાર મળીને પરેશ બરુઆ જેવા આતંકીઓને પુર્નજીવિત કરવાની કોશિશ કરી રહી છે. જાણો કઈ રીતે ભારત માટે ગંભીર જોખમ બની શકે છે.
બાંગ્લાદેશમાં 2024ની રાજકીય ઉથલપાથલે માત્ર ઢાકામાં સત્તા બદલી છે એવું નથી પરંતુ દક્ષિણ એશિયાના જિયો પોલિટિક્સમાં પણ નવો વળાંક લાવી દીધો છે. શેખ હસીનાની સરકારના પતન બાદ મોહમ્મદ યુનુસની વચગાળાની સરકારે સત્તા સંભાળી પરંતુ આ બદલાવ બાદ ભારત માટે નવી સુરક્ષા ચિંતાઓ પેદા થઈ છે. જેમાં મોટી ચિંતા ઉલ્ફા-આઈ (યુનાઈટેડ લિબરેશન ફ્રન્ટ ઓફ અસમ- ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ)ના કમાન્ડર ઈન ચીફ પરેશ બરુઆનો મામલો છે. જેને પાકિસ્તાન કથિતરીતે ચીનમાંથી કાઢીને ઢાકામાં વસાવવાની કોશિશ કરે છે. આ પગલું પૂર્વોત્તર ભારત માટે ગંભીર ખતરો બની શકે છે.
કોણ છે આ પરેશ બરુઆ
પરેશ બરુઆ ઉર્ફે પરેશ ભારતના સૌથી વોન્ટેડ ઉગ્રવાદીઓમાંથી એક છે. તે યુનાઈટેડ લિબરેશન ફ્રન્ટ ઓફ અસમ (ઉલ્ફા)નો કમાન્ડર ઈન ચીફ અને ઉલ્ફા-ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ (ULFA-I)નો પ્રમુખ છે. 1979માં સ્થાપિત ઉલ્ફાનો લક્ષ્ય અસમને ભારતથી અલગ કરીને એક સ્વતંત્ર દેશ બનાવવાનો છે. જ્યાં ઉલ્ફાનો મુખ્ય ધડો 2023-24માં ભારત સરકાર સાથે શાંતિ સમજૂતિ પર સહમત થઈ ગયો ત્યારે પરેશ બરુઆએ તેને ફગાવી દીધો અને અલગાવવાદી સંઘર્ષ ચાલુ રાખ્યો.
વાત જાણે એમ છે કે 2011માં સંગઠન બે જૂથમાં વહેંચાઈ ગયું-વાતચીત સમર્થક એક જૂથે ભારત સરકાર સાથે શાંતિ વાર્તા કરી, જ્યારે બહુઆના નેતૃત્વવાળા બીજા જૂથ એટલે કે ઉલ્ફા-આઈએ સશસ્ત્ર સંઘર્ષ ચાલુ રાખ્યો. 1990ના દાયકામાં ઉલ્ફાએ હુમલા, બોમ્બ વિસ્ફોટ અને અપહરણ કર્યા. બહુઆ લાંબા સમયથી ફરાર છે અને ભારતની એનઆઈએની મોસ્ટ વોન્ટેડની યાદીમાં સામેલ છે. તે ચીન-મ્યાંમાર સરહદ પર યુન્નાન પ્રાંતમાં છૂપાયેલો હોવાનું કહેવાય છે. જ્યાં ચીન તેને સંરક્ષણ આપી રહ્યું હોવાનું કહેવાય છે.
બહુઆનો ભૂતકાળ બાંગ્લાદેશ સાથે જોડાયેલો છે. 2001-2006 દરમિયાન ખાલિદા જીયાની બીએનપી-જમાત સરકારે તેને શરણ આપી હતી. તે દોરમાં 2004નો કુખ્યાત ચટગાંવ હથિયાર કાંડ થયો હતો જેમાં 10 ટ્રકોમાં ચીની બનાવટના હથિયારો (ગ્રેનેડ, રોકેટ લોન્ચર, મશીનગન વગેરે) જપ્ત કરાયા હતા. જે ઉલ્ફા સહિત પૂર્વોત્તરના ઉગ્રવાદી સમૂહો માટે હતા.
બાંગ્લાદેશ ભડકે બળી રહ્યું છે
2024માં બાંગ્લાદેશમાં વિદ્યાર્થી આંદોલન થયું જેણે ભયંકર સ્વરૂપ લીધુ. કોટા સુધારની માંગણીથી શરૂ થયેલું પ્રદર્શન હિંસક બનતા સેકડો લોકોનો ભોગ લેવાયો. છેલ્લે ઓગસ્ટ 2024માં શેખ હસીનાએ સત્તા છોડવી પડી અને ભારત આવી ગયા. નોબેલ વિજેતા મોહમ્મદ યુનુસ વચગાળાની સરકારના સલાહકાર બન્યા. હસીના સરકારના ભારત સાથે સારા સંબંધ હતા. તેમણ પૂર્વોત્તરના ઉગ્રવાદીઓ પર કડકાઈ કરી, અનેક ભારતને સોંપી દીધા અને બાંગ્લાદેશને એન્ટી ઈન્ડિયા ગતિવિધિઓનો અડ્ડો બનવા દીધુ નહીં. પરંતુ યુનુસ સરકાર આવ્યા બાદ માહોલ બદલાઈ ગયો છે. ભારત વિરોધી તત્વો સક્રિય થયા છે. અલ્પસંખ્યકો પર હુમલા વધ્યા છે. અને પાકિસ્તાન તથા ચીનનો પ્રભાવ વધ્યો છે. ડિસેમ્બર 2024માં બાંગ્લાદેશ હાઈકોર્ટે ચટગાંવ કેસમાં બહુઆની મોતની સજાને ઉમરકેદમાં ફેરવી (બાદમાં 14 વર્ષ સુધી ઘટી) અને અનેક આરોપીઓને છોડી મૂક્યા. આ નિર્ણય ભારત માટે ચિંતાજનક ગણાયો.
કેટલાક રિપોર્ટ્સ મુજબ પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી આઈએસઆઈ યુનુસ સરકાર સાથે મળીને બાંગ્લાદેશમાં પોતાનો પ્રભાવ વધારી રહી છે. તેઓ જમાત એ ઈસ્લામીને સમર્થન આપી રહ્યા છે અને પૂર્વોત્તરના જૂના ઉગ્રવાદીઓને ફરીથી સક્રિય કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને પરેશ બરુઆને ચીનથી કાઢીને ઢાકામાં વસાવવાની યોજના છે જેથી કરીને બાંગ્લાદેશથી ભારતના પૂર્વોત્તરમાં અશાંતિ ફેલાઈ શકે. જે રીતે 2000ના દાયકામાં થતું હતું. તે પાકિસ્તાન-ચીનની જોઈન્ટ રણનીતિનો ભાગ લાગે છે, જે ભારતને નબળું કરવા માટે પૂર્વોત્તરને અસ્થિર કરવા માંગે છે. અગાઉ પણ આઈએસઆઈએ ઉલ્ફાને ટ્રેનિંગ અને હથિયાર આપ્યા હતા. હવે યુનુસ સરકારમાં પાકિસ્તાનનો પ્રભાવ વધ્યો છે. ચટગાંવ કેસમાં પરેશ બરુઆની સજા ઘટવી એ તેનો સંકેત હોઈ શકે છે.
પૂર્વોત્તર ભારત માટે જોખમ કેમ
પૂર્વોત્તર ભારતના સાત રાજ્યો બાંગ્લાદેશ સાથે લાંબી સરહદ ધરાવે છે. જો બરુઆ જેવો નેતા ઢાકાથી ઓપરેટ કરશે તો ઉગ્રવાદ ફરીથી ભડકી શકે છે. ભરતી, હથિયાર સપ્લાય, ટ્રેનિંગ વગેરે સુગમ થશે. પહેલા પણ બાંગ્લાદેશ ઉગ્રવાદીઓનું સુરક્ષિત ઠેકાણું બન્યું હતું. યુનુસ સરકારમાં કટ્ટરપંથી તાકાતો ઉભરી રહી છે અને પાકિસ્તાન ચીનની દખલગીરી આ જોખમને વધારી રહી છે.
