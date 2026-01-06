પાકિસ્તાનની વધુ એક નાપાક હરકત ! જાસૂસી એજન્સી ISI હવે ભારતીય બાળકોને બનાવી રહી છે નિશાન
Pakistan Spy Arrested in Punjab : પાકિસ્તાનની જાસૂસી એજન્સી ISI ભારતીય બાળકોને નિશાન બનાવી રહી છે. પંજાબના અનેક જિલ્લાઓમાં બાળકો ISIના સંપર્કમાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ કેસમાં એક બાળકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Pakistan Spy Arrested in Punjab : પાકિસ્તાનની જાસૂસી એજન્સી ISI હવે ભારતમાં નાના બાળકોને નિશાન બનાવી રહી છે. તે તેમને ફસાવવાનું કાવતરું ઘડી રહી છે. પઠાણકોટ પોલીસે જાસૂસીના આરોપસર 15 વર્ષના છોકરાની ધરપકડ કરી છે. તે છેલ્લા એક વર્ષથી પાકિસ્તાનમાં ISI હેન્ડલર્સને ભારત વિશે માહિતી પૂરી પાડતો હતો. ધરપકડ કરાયેલ બાળકની સાથે પંજાબના અન્ય બાળકો પણ ISI સાથે સંકળાયેલા છે. પોલીસે આ અંગે પંજાબના વિવિધ જિલ્લાઓને માહિતી આપી છે. ધરપકડ કરાયેલ યુવક સામ્બા (જમ્મુ)નો રહેવાસી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો ?
પાકિસ્તાન હવે પોતાની નાપાક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ભારતને નુકસાન પહોંચાડવા માટે હવે ભારતમાં નાના બાળકોને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. પાકિસ્તાનની ISI એજન્સીએ ભારતમાં નાના બાળકોને નિશાન બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. પઠાણકોટમાં પણ આવો જ એક કિસ્સો બન્યો જ્યારે પઠાણકોટ પોલીસે એક 15 વર્ષના છોકરાની ધરપકડ કરી જે છેલ્લા એક વર્ષથી આ જ પાકિસ્તાની એજન્સીના સંપર્કમાં હતો. તે પાકિસ્તાનને ગુપ્ત માહિતી મોકલી રહ્યો હતો. તેના મોબાઇલ ફોનમાંથી નોંધપાત્ર માત્રામાં માહિતી મળી આવી હતી.
અનેક જિલ્લાઓમાં ISIના સંપર્કમાં નાના બાળકો
આ 15 વર્ષનો છોકરો જમ્મુના સાંબા જિલ્લાનો રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે. પોલીસે તેની ધરપકડ બાદ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પૂછપરછ દરમિયાન પોલીસને એ પણ જાણવા મળ્યું કે પંજાબના અન્ય ઘણા જિલ્લાઓમાં નાના બાળકો પણ ISIના સંપર્કમાં છે. પરિણામે પોલીસે પંજાબના વિવિધ જિલ્લાઓને એલર્ટ કર્યા છે જેથી આ બાળકોને સમયસર પકડી શકાય અને ભારતની ગુપ્ત માહિતી પાકિસ્તાનને ના પહોંચે.
પોલીસને તપાસમાં અત્યાર સુધી શું જાણકારી મળી ?
આ અંગે માહિતી આપતા SSP પઠાણકોટે જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ કરાયેલ બાળક 15 વર્ષનો છે અને તે પાકિસ્તાનમાં ISIના સંપર્કમાં હતો. તે પાકિસ્તાનને આ માહિતી કેવી રીતે પૂરી પાડતો હતો તે અંગે તેની પાસેથી નોંધપાત્ર માહિતી મળી છે. પંજાબના અન્ય બાળકો પણ સામેલ છે અને પંજાબના વિવિધ જિલ્લાઓમાં પોલીસને તેમના વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. ટૂંક સમયમાં આ બાળકો પણ પોલીસ કસ્ટડીમાં હશે.
