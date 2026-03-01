ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ભારતમાં ઘુસ્યા પાકિસ્તાની ડ્રોન, સેનાએ આપ્યો યોગ્ય જવાબ
Pakistani Drone: ભારતીય સેનાએ જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂંચમાં પાકિસ્તાની ડ્રોન દ્વારા ઘૂસણખોરીને નિષ્ફળ બનાવી છે. સૈનિકો તરફથી ભારે ગોળીબાર બાદ દુશ્મન ડ્રોન ભાગી ગયા હતા, જેના કારણે આ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ થયું છે.
Pakistani Drone: ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, પાકિસ્તાન હરકત કરવાનું ચાલુ રાખે છે. રવિવારે વહેલી સવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂંચ જિલ્લામાં નિયંત્રણ રેખા પર ફરી એકવાર શંકાસ્પદ પાકિસ્તાની ડ્રોન પ્રવૃત્તિ જોવા મળી હતી.
દિગવાર સેક્ટરમાં લગભગ 6:10 વાગ્યે ભારતીય ક્ષેત્રમાં એક ઉડતી વસ્તુ જોવા મળી હતી. ત્યાં તૈનાત ભારતીય સેનાના જવાનોએ દુશ્મન ડ્રોનને જોતા જ તાત્કાલિક સ્થિતિ સંભાળી લીધી. તેમણે તેને તોડી પાડવા માટે લગભગ એક ડઝન રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો. સેનાના જોરદાર જવાબથી ગભરાઈ ડ્રોન પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીર તરફ પાછું ભાગી ગયું હતું.
ત્રણ દિવસમાં બીજો મોટો ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ
આ ઘટનાને સરહદ સુરક્ષાના દૃષ્ટિકોણથી ખૂબ જ ગંભીર માનવામાં આવે છે, કારણ કે છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં પૂંચ સેક્ટરમાં આ બીજો ડ્રોન ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ છે. અગાઉ, 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ, એક પાકિસ્તાની ડ્રોન ભારતીય ક્ષેત્રમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો પરંતુ સુરક્ષા દળો દ્વારા ગોળીબાર કરીને તેને નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યો હતો.
રક્ષા એક્સપર્ટ માને છે કે પાકિસ્તાન સરહદ પર એક મોટું કાવતરું અંજામ આપવા માટે ચાલી રહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવનો લાભ લઈ રહ્યું છે. નિયંત્રણ રેખા પર ડ્રોનની વધતી ગતિવિધિઓને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય સેનાએ પહેલા કરતા પણ વધુ કડક દેખરેખ રાખી છે.
જંગલ વિસ્તારોમાં મોટા પાયે શોધખોળ કામગીરી
ડ્રોનના પાછા ફર્યા પછી તરત જ, ભારતીય સેના અને સ્થાનિક પોલીસે દિગવારની આસપાસના જંગલી વિસ્તારોમાં સંયુક્ત શોધખોળ કામગીરી શરૂ કરી. સુરક્ષા અધિકારીઓને શંકા છે કે પાકિસ્તાની ડ્રોન સરહદ પારથી શસ્ત્રો, દારૂગોળો, ડ્રગ્સ અથવા રોકડ છોડી ગયું હશે.
શોધખોળ કામગીરીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે દુશ્મન દ્વારા મોકલવામાં આવેલ કોઈપણ શંકાસ્પદ વસ્તું આતંકવાદીઓના હાથમાં ન પહોંચે. સમગ્ર વિસ્તારને ઘેરી લેવામાં આવ્યો છે, અને શંકાસ્પદ ઠેકાણાઓની સંપૂર્ણ શોધખોળ ચાલી રહી છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓને પણ સતર્ક રહેવા અને કોઈપણ શંકાસ્પદ વસ્તુઓની તાત્કાલિક જાણ કરવા કહેવામાં આવ્યું છે.
એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમો સાથે સેના એલર્ટ પર
તાજેતરના મહિનાઓમાં, પૂંછ અને રાજૌરી જિલ્લામાં ડ્રોનની ઘટનાઓમાં વધારો થવાથી સુરક્ષા એજન્સીઓમાં ચિંતા વધી છે. નિયંત્રણ રેખા પર એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમો અને આધુનિક દેખરેખ પ્રણાલીઓ સંપૂર્ણપણે સક્રિય કરવામાં આવી છે.
કોઈપણ હવાઈ ઘૂસણખોરીનો યોગ્ય જવાબ આપવા માટે ભારતીય સેનાના જવાનો 24 કલાક કડક દેખરેખ રાખી રહ્યા છે. જો કે સરહદ પર પરિસ્થિતિ હાલમાં નિયંત્રણમાં છે, સેનાને હાઇ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. ભારતીય સૈનિકો પાકિસ્તાનના આ નવા દાવપેચનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે, અને સરહદને સુરક્ષિત રાખવા માટે કોઈ કસર બાકી રાખવામાં આવી રહી નથી.
