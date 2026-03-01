Prev
ઈરાન યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે પાકિસ્તાનનું ભારતમાં છમકલું! દુશ્મનનું ડ્રોન જોતા જ સેનાનો મુંહતોડ જવાબ

Pakistani drone intrusion: હાલ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સાથે મળીને ઈરાન પર હુમલો કરી રહ્યા છે, તેના જવાબમાં ઈરાન પણ ચારેબાજુ બોમ્બમારો કરી રહ્યું છે. આ સમાચાર વચ્ચે જમ્મુ-કાશ્મીરના પુંછમાં ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાની ડ્રોનની ઘૂસણખોરીને નિષ્ફળ બનાવી દીધી છે. જવાનોના ભારે ફાયરિંગ બાદ દુશ્મનનું ડ્રોન પરત ભાગી ગયું હતું, જે બાદ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે.

Mar 01, 2026, 01:25 PM IST

Pakistani drone intrusion: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવની વચ્ચે પાકિસ્તાન પોતાની નાપાક હરકતોથી બાજ આવી રહ્યું નથી. જમ્મુ-કાશ્મીરના પુંછ જિલ્લામાં નિયંત્રણ રેખા (LoC) પર રવિવારે વહેલી સવારે ફરી એકવાર પાકિસ્તાની ડ્રોનની શંકાસ્પદ ગતિવિધિ જોવા મળી હતી. દિગવાર સેક્ટરમાં સવારે લગભગ 6:10 વાગ્યે ભારતીય સરહદની અંદર એક ઉડતી વસ્તુ દેખાઈ હતી. ત્યાં તૈનાત ભારતીય સેનાના જવાનોએ જેવું દુશ્મનનું ડ્રોન જોયું કે તરત જ મોરચો સંભાળી લીધો હતો. જવાનોએ ડ્રોનને તોડી પાડવા માટે લગભગ એક ડઝન રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. સેનાની આ જબરદસ્ત જવાબી કાર્યવાહીથી ગભરાઈને ડ્રોન પરત પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીર (PoK) તરફ ભાગી ગયું હતું.

ત્રણ દિવસમાં ઘૂસણખોરીનો બીજો મોટો પ્રયાસ
સરહદ સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ આ ઘટના અત્યંત ગંભીર માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં પુંછ સેક્ટરમાં ડ્રોન ઘૂસણખોરીનો આ બીજો પ્રયાસ છે. આ અગાઉ 27 ફેબ્રુઆરીએ પણ આ જ રીતે એક પાકિસ્તાની ડ્રોને ભારતીય ક્ષેત્રમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેને સુરક્ષા દળોએ ફાયરિંગ કરીને ભગાડી દીધું હતું. સંરક્ષણ નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે પાકિસ્તાન આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલી રહેલા તણાવનો ફાયદો ઉઠાવીને સરહદ પર કોઈ મોટી સાજીશને અંજામ આપવાની ફિરાકમાં છે. એલઓસી પર સતત વધતી ડ્રોનની હિલચાલને જોતા ભારતીય સેનાએ પોતાની દેખરેખ વ્યવસ્થા પહેલા કરતા વધુ કડક કરી દીધી છે.

Army troops opened fire to bring down a Pakistani drone after it entered into the Indian side from across the Line of Control (LoC) in Poonch district of Jammu and Kashmir early Sunday, officials… pic.twitter.com/WwJfqzR2Tw

— Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2026

જંગલ વિસ્તારોમાં મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન
ડ્રોન પરત ભાગ્યા બાદ તરત જ ભારતીય સેના અને સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા દિગવારની આસપાસના જંગલ વિસ્તારોમાં સંયુક્ત સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સુરક્ષા અધિકારીઓને આશંકા છે કે પાકિસ્તાની ડ્રોન દ્વારા સરહદ પારથી હથિયારો, દારૂગોળો, ડ્રગ્સ અથવા રોકડ ફેંકવામાં આવી હોઈ શકે છે. સર્ચ ઓપરેશનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે દુશ્મન દ્વારા મોકલવામાં આવેલ કોઈ પણ શંકાસ્પદ સામાન આતંકવાદીઓના હાથમાં ન પહોંચે. સમગ્ર વિસ્તારની ઘેરાબંધી કરવામાં આવી છે અને શંકાસ્પદ સ્થળોની સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓને પણ સતર્ક રહેવા અને કોઈ પણ શંકાસ્પદ વસ્તુની જાણકારી તાત્કાલિક આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.

એન્ટી-ડ્રોન સિસ્ટમ સાથે સેના સજ્જ
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં પુંછ અને રાજૌરી જિલ્લામાં ડ્રોનની વધતી જતી ઘટનાઓએ સુરક્ષા એજન્સીઓની ચિંતા વધારી દીધી છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને એલઓસી પર એન્ટી-ડ્રોન સિસ્ટમ અને આધુનિક સર્વેલન્સ તંત્રને સંપૂર્ણ રીતે સક્રિય કરી દેવામાં આવ્યું છે. ભારતીય સેનાના જવાનો 24 કલાક કડક નજર રાખી રહ્યા છે જેથી આકાશમાંથી થતી કોઈ પણ ઘૂસણખોરીનો જડબાતોડ જવાબ આપી શકાય. જોકે, હાલમાં સરહદ પર સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે, પરંતુ સેનાને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. પાકિસ્તાનની આ નવી ચાલબાજીનો સામનો કરવા માટે ભારતીય જવાનો દરેક પળે તૈયાર છે અને સરહદની સુરક્ષામાં કોઈ કસર છોડવામાં આવી રહી નથી.

