26મી જાન્યુઆરીની પરેડમાં 2 વાર મુખ્ય મહેમાન હતા પાકિસ્તાની, જાણો તે બાદ પણ કેમ થયું યુદ્ધ

Republic Day Chief Guest: ગુલામ મુહમ્મદ ભૂતપૂર્વ ભારતીય સિવિલ સર્વિસ અધિકારી હતા, તેમને બ્રિટિશ સરકારે નાઈટની ઉપાધિ આપી હતી. પાકિસ્તાનમાં, તેમણે વડા પ્રધાન ખ્વાજા નઝીમુદ્દીનની સરકારને બરતરફ કરી સભાનું વિસર્જન કર્યું હતું.
 

Jan 25, 2026, 06:47 PM IST

Republic Day Chief Guest: ઇતિહાસમાં બે વાર પાકિસ્તાન ભારતના પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડમાં મુખ્ય મહેમાન રહ્યું છે, જે તે સમયે બંને દેશો વચ્ચેના રાજદ્વારી પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પહેલી વાર, પાકિસ્તાનના ગવર્નર જનરલ, સર મલિક ગુલામ મુહમ્મદ, જાન્યુઆરી 1955માં મુખ્ય મહેમાન તરીકે હાજરી આપી હતી, જે વર્ષે રાજપથ (હવે કર્તવ્ય પથ) પર પરેડ યોજાઈ હતી. જવાહરલાલ નેહરુએ તેમને 1947ના ભાગલા અને કાશ્મીર યુદ્ધ પછી બંને દેશો વચ્ચે તણાવ ઓછો કરવા અને સમાધાનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું.

ગુલામ મુહમ્મદ ભૂતપૂર્વ ભારતીય સિવિલ સર્વિસ અધિકારી હતા જેમને 1946માં બ્રિટિશ સરકારે નાઈટની ઉપાધિ આપી હતી. પાકિસ્તાનમાં, તેમણે વડા પ્રધાન ખ્વાજા નઝીમુદ્દીનની સરકારને બરતરફ કરી અને બંધારણ સભાનું વિસર્જન કર્યું, જેનાથી ત્યાં બંધારણીય વ્યવસ્થા નબળી પડી. તેમ છતાં, ભારતે આ આમંત્રણને પ્રતીકાત્મક સંકેત માન્યું. 

દસ વર્ષ પછી, જાન્યુઆરી 1965માં, પાકિસ્તાનના ખાદ્ય અને કૃષિ મંત્રી રાણા અબ્દુલ હમીદ મુખ્ય મહેમાન હતા. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના વડા પ્રધાન તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન આ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. રાણા અબ્દુલ હમીદ સિંધના પ્રભાવશાળી રાણા પરિવારના હતા, જેમના મૂળ હિન્દુ સોડા રાજપૂત કુળમાં હતા. તે સમયે, બંને દેશો લશ્કરી ક્ષમતાઓનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા હતા અને સંબંધો સુધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.

આમંત્રણ છતાં, ઘૂસણખોરીએ ચર્ચા જગાવી

ભારતે આને વિશ્વાસ બનાવવાનું એક સાધન માન્યું, પરંતુ થોડા મહિના પછી, એપ્રિલ 1965માં, પાકિસ્તાને કચ્છના રણમાં ઓપરેશન ડેઝર્ટ હોક શરૂ કર્યું અને સરહદ પાર કરીને ઘૂસણખોરી કરી. બ્રિટિશ મધ્યસ્થી હેઠળ જૂનમાં યુદ્ધવિરામ થયો, પરંતુ ઓગસ્ટમાં, પાકિસ્તાને ઓપરેશન જિબ્રાલ્ટર હેઠળ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ઘૂસણખોરો મોકલ્યા, જેના કારણે સપ્ટેમ્બર 1965માં યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું. પરિણામે, આ આમંત્રણોએ ભારતમાં ચર્ચા જગાવી. 

કોંગ્રેસના નેતા બી.જી. ખેરે તેને વાટાઘાટો માટે નરમ પુલ ગણાવ્યો, જ્યારે સી. રાજગોપાલાચારી જેવા અન્ય લોકોએ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપી. કેટલાકને ડર હતો કે આ ભારતના સાર્વભૌમત્વ પર અસર કરી શકે છે. અખબારોએ તેને સૌજન્યપૂર્ણ પગલા તરીકે અર્થઘટન કર્યું, પરંતુ સરહદ વિવાદો અંગે જાહેર ચિંતાઓ યથાવત રહી. આ ઘટનાઓ એવા સમય દરમિયાન બની જ્યારે બંને દેશો વચ્ચે પ્રતીકાત્મક પગલાં સંઘર્ષને રોકવાનો પ્રયાસ હતો.

