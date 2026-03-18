1 એપ્રિલથી બદલાઈ જશે પાન કાર્ડની પ્રોસેસ, હવે માત્ર આ રીતે જ બનશે PAN, જાણો શું છે નવો નિયમ
PAN card rules : 1 એપ્રિલથી પાન કાર્ડ મેળવવાના નિયમો બદલાઈ રહ્યા છે. હવે પાન માટે અરજી કરવા માટે ફક્ત આધાર કાર્ડની જરૂર પડશે. જાણો નવો નિયમ શું છે, તેનાથી કોને અસર થશે.
- 1 એપ્રિલથી પાન કાર્ડ મેળવવાના નિયમો બદલાશે
- પાન કાર્ડ માટે અરજી કરતી વખતે આધાર કાર્ડ ફરજિયાત
- પાન માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયામાં સંપૂર્ણ પરિવર્તન આવશે
PAN card rules : જો તમે નવા પાન કાર્ડ માટે અરજી કરવાનું વિચારી રહ્યા છો તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. સરકારે 1 એપ્રિલ, 2026થી પાન કાર્ડને લગતા નિયમોમાં મોટો ફેરફાર લાગુ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. નવા નિયમો હેઠળ પાન કાર્ડ માટે અરજી કરતી વખતે ફક્ત આધાર કાર્ડની જરૂર પડશે.
આનો અર્થ એ છે કે વિવિધ અલગ ઓળખ પુરાવા અને સરનામાના પુરાવા સબમિટ કરવાની જરૂરિયાત ધીમે ધીમે દૂર થશે. સરકાર માને છે કે આ પગલાથી અરજી પ્રક્રિયા સરળ, ઝડપી અને વધુ સુરક્ષિત બનશે. હાલની સિસ્ટમ 31 માર્ચ, 2026 સુધી અમલમાં રહેશે. ત્યારબાદ સમગ્ર પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે આધાર આધારિત બનશે.
1 એપ્રિલથી પાન કાર્ડ માટે અરજી કરવાની પદ્ધતિમાં ફેરફાર
સરકારે પાન કાર્ડ માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયાને વધુ સરળ બનાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. 1 એપ્રિલ, 2026થી પાન માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયામાં સંપૂર્ણ પરિવર્તન આવશે. અરજદારોએ અગાઉ ઓળખના પુરાવા, સરનામાના પુરાવા અને જન્મ પ્રમાણપત્રો જેવા વિવિધ દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા પડતા હતા, પરંતુ હવે અરજી પ્રક્રિયા નોંધપાત્ર રીતે સરળ બનવાની તૈયારીમાં છે.
આ મોટા ફેરફાર પાછળનું તર્ક
સરકાર જણાવે છે કે આ ફેરફારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય PAN સિસ્ટમને વધુ પારદર્શક અને સુરક્ષિત બનાવવાનો છે. આધારને ચકાસણી માટે એકમાત્ર આધાર બનાવીને, છેતરપિંડીવાળા PAN કાર્ડ જારી કરવાની શક્યતા ઓછી થશે અને એક જ વ્યક્તિને બહુવિધ PAN કાર્ડ જારી કરવાની સમસ્યાનો ઉકેલ આવશે. વધુમાં આધાર-આધારિત સિસ્ટમ અરજી પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવશે, જેનાથી ટૂંકી સમયમર્યાદામાં PAN કાર્ડ જારી કરી શકાશે.
સામાન્ય જનતા પર અસર પડશે ?
આ ફેરફાર મુખ્યત્વે PAN કાર્ડ માટે નવા અરજદારોને અસર કરશે. તેમને હવે અલગ અલગ દસ્તાવેજો એકત્રિત કરવાની અને સબમિટ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં, જેનાથી સમય અને પ્રયત્ન બંનેની બચત થશે. જો કે, જે વ્યક્તિઓ પાસે હાલમાં આધાર કાર્ડ નથી, તેમના માટે આ બદલાવ કંઈક અંશે પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. આવા વ્યક્તિઓએ પાન કાર્ડ માટે અરજી કરતા પહેલા પહેલા આધાર કાર્ડ મેળવવું પડશે.
