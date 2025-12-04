Prev
પાન ગુટખા ખાનારાઓ માટે મોટા સમાચાર : સરકારે લાગુ કર્યો નિયમ

Pan Masala MRP: પાન મસાલા અંગે સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય, 1 ફેબ્રુઆરીથી નવા નિયમો લાગુ થશે, જાણો સંપૂર્ણ વિગતો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:14 AM IST

Pan Masala MRP Rule: સરકારે પાન મસાલા પેકેટ અંગે કેટલાક નિયમો બનાવ્યા છે. આનાથી ગ્રાહકો અને સરકાર બંનેને ફાયદો થશે. આ નિયમો 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવશે.

પાન મસાલા પેકેટ પર MRP
જો તમે પાન મસાલાનું સેવન કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. સરકારે પાન મસાલા પેકેટ અંગે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. હવેથી, પાન મસાલા પેકેટ ગમે તેટલું નાનું હોય કે મોટું, તેણે MRP (MRP), એટલે કે છૂટક વેચાણ કિંમત અને કાનૂની મેટ્રોલોજી નિયમો, 2011 હેઠળ જરૂરી અન્ય તમામ માહિતી છાપવી પડશે. આ નિયમ 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવશે.

ગ્રાહક બાબતોના વિભાગે કાનૂની મેટ્રોલોજી (પેકેજ્ડ કોમોડિટીઝ) બીજા (સુધારા) નિયમો, 2025 ને સૂચિત કર્યું છે. ગ્રાહક મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ સુધારેલા નિયમો 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવશે. ત્યારથી, બધા પાન મસાલા ઉત્પાદકો, પેકર્સ અને આયાતકારોએ આ નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કરવું પડશે.

 

અત્યાર સુધી આ નિયમ શું હતો?
પહેલાં, નાના પેકેટો, જેમ કે 10 ગ્રામ કે તેથી ઓછા વજનવાળા પેકેટો પર MRP છાપવાનું ફરજિયાત નહોતું. જો કે, હવે આ નાના પેકેટો પર પણ MRP છાપવાનું ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, બધા પાન મસાલા પેકેટોમાં કાનૂની મેટ્રોલોજી નિયમો, 2011 હેઠળ જરૂરી બધી માહિતી દર્શાવવી આવશ્યક છે. સૂચના અનુસાર, નિયમ 26(a) હેઠળ અગાઉની મુક્તિ, જે નાના પાન મસાલા પેકેટોને ચોક્કસ માહિતી પ્રદર્શિત કરવાથી મુક્તિ આપતી હતી, તેને દૂર કરવામાં આવી છે. તેના સ્થાને, પાન મસાલા માટે એક નવો ચોક્કસ નિયમ ઉમેરવામાં આવ્યો છે.

હવે MRP શા માટે ફરજિયાત છે?

  • પાન મસાલા પર GST યોગ્ય રીતે લાગુ કરવા માટે બધા પેકેટો પર MRP છાપવું જરૂરી છે.
  • આ GST MRP પર આધારિત છે. આ GST કાઉન્સિલના નિર્ણયોના અમલીકરણને સરળ બનાવશે.
  • બધા પેકેટો, તેમના કદને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સચોટ ગણતરી અને એકત્રિત કરી શકાશે.

ગ્રાહકોને શું ફાયદા થશે?
મંત્રાલય જણાવે છે કે આ ફેરફારથી ગ્રાહકોને ઘણો ફાયદો થશે. કિંમતની માહિતી હવે દરેક કદના પેકેજ પર સ્પષ્ટ રીતે પ્રદર્શિત થશે. આ નાના પેકેજો પર ખોટી અથવા ગેરમાર્ગે દોરનારી કિંમતોની શક્યતાને દૂર કરશે. ગ્રાહકો માહિતીપૂર્વક ખરીદી કરી શકશે.

કેટલો GST વસૂલવામાં આવે છે?
હાલમાં, પાન મસાલા અને તમાકુ પર 28% GST વસૂલવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, વિવિધ દરે વળતર ઉપકર પણ વસૂલવામાં આવે છે. આ વળતર ઉપકર 31 માર્ચ, 2026 સુધી ચાર વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપકરમાંથી એકત્રિત કરાયેલા નાણાંનો ઉપયોગ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા COVID-19 દરમિયાન રાજ્યોને GSTના મહેસૂલ નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે લેવામાં આવેલી લોન ચૂકવવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.

Pan MasalaGSTપાન મસાલાજીએસટી

