સિગારેટ બાદ હવે પાન-મસાલા ગુટખા મોંઘા થશે! કેન્દ્ર સરકાર મોટું પગલું લેવા જઈ રહી છે
Pan Masala Draft Rule: જો તમે પાન મસાલા અને ગુટખાના શોખીન છો તો જલ્દી જ તમને થોડા દિવસોમાં તેના પેકેજિંગ બદલાયેલા જોવા મળશે. હકીકતમાં કેન્દ્ર સરકારા આ પ્રોડક્ટના પ્લાસ્ટિક પેકેજિંગને બદલવાનો નિર્ણય લીધો છે.
પાન-મસાલા ખાનારા ગ્રાહકો માટે મોટી ખબર આવી છે. કેન્દ્ર સરકાર મોટું પગલું લેવા જઈ રહી છે. કારણ કે, પાન મસાલાના પ્લાસ્ટિકના પેકેજિંગને બદલવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. પાન મસાલાના પ્લાસ્ટિક પાઉચ પર પ્રતિબંધ લાગી શકે છે.
ફૂડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) એ આ દિશામાં ખાદ્ય સુરક્ષા અને પેકેજિંગ સંશોધન નિયમ, 2026 નો ડ્રાફ્ટ જાહેર કર્યો છે. આ નવા બદલાવની સીધી અસર પાન મસાલા અને તમ્બાકુ ઉદ્યોગ પર પડવાની છે. કારણ કે, સરકાર હવે આ પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગને જડથી નાબૂદ કરવા માંગે છે.
પ્લાસ્ટિક અને એલ્યુમિનિયમ ફોઈલ પર લાગશે પ્રતિબંધ
નવા ડ્રાફ્ટના નિયમો અનુસાર, પાન મસાલા અને ગુટખા જેવા ઉત્પાદનને હવે કોઈ પણ પ્રકારના પ્લાસ્ટિકના પેકેટ કે સેશેમાં વેચી નહિ શકાય. સરકારનું આ મામલે વલણ બહુ જ કડક બની રહેશે. ડ્રાફ્ટમાં સ્પષ્ટ કહેવાયુ છે કે, પ્લાસ્ટિક, પોલિથીન કે પીવીસી જેવા કોઈ પણ સિન્થેટીક મટીરિયલનો ઉપયોગ પેકેજિંગ માટે નહિ કરી શકાય. એટલું જ નહિ, જે પ્રોડક્ટ કે એલ્યુમિનિયમ ફોઈલની ચમક-ધમકવાળી પેકેજિંગમાં મળે છે, તેના પર પણ પ્રતિબંધ લગાવવાનો પ્રસ્તાવ છે.
ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે આ પ્રતિબંધ માત્ર વેચાણ સુધી સીમિત નહિ રહે. ડ્રાફ્ટના અનુસાર, આ પ્રોડક્ટનું પેકિંગ, સ્ટોરેજ અને વિતરણમાં પણ કોઈ પણ સ્વરૂપમાં પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ નહિ કરવામાં આવે. સરકારનું માનવુ છે કે, પ્લાસ્ટિકના સેશન ન માત્ર પર્યાવરણ માટે ખતરારૂપ છે, પરંતું સ્વાસ્થય માટે પણ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.
પેકેજિંગ માટે ઉપયોગ કરાશે આ ઓપ્શન
જ્યારે પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ લાગશે ત્યારે સવાલ ઉઠે છે કે, આ પ્રોડક્ટ શેમાં વેચી શકાશે. તેથી સરકારે કુદરતી અને રિસાઈકલ કરવામાં આવી શકે તેવી વસ્તુઓના ઉપયોગનો વિકલ્પ આપ્યો છે. હવે પાન મસાલા કંપનીઓને પેપર, પેપર બોર્ડ કે સેલ્યુલોઝ જેવી કુદરતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો પડશે. આ ઉપરાંત ટીન કે કન્ટેનર તેમજ કાચની બોટલ કે ડબ્બામાં વેચવાની પરમિશન આપવામાં આવી છે.
આ બદલાવનો મુખ્ય હેતુ પર્યાવરણને થતા ભારે નુકસાનને રોકવાનો છે. પાન મસાલા અને તમ્બાકુને નાના નાના પ્લાસ્ટિક પેકેટ હંમેશા રસ્તા પર કે કચરામાં મોટા ઢગલા કરે છે. જેને ડિસ્પોઝ કરવું અશક્ય બની જાય છે. પ્રાકૃતિક સામગ્રીના ઉપયોગથી તેના કચરાનો ઓછું કરી શકાય છે.
નાગરિકો અને સ્ટેક હોલ્ડર્સ પાસેથી માંગ્યા સજેશન
FSSAI એ આ ડ્રાફ્ટને સાર્વજનિક કરી દીધો છે. જે આગામી 30 દિવસની અંદર સામાન્ય જનતા અને ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલ હિતધારક પાસેથી સજેશન માંગ્યા છે. આ 30 દિવસોમાં મળનાર પ્રતિક્રીયાની સમીક્ષા કર્યા બાદ જ સરકાર આ મામલે અંતિમ નિર્ણય લેશે. તેને કાયદાકીય રીતે લાગુ કરવામાં આવશે.
