/અહીંની પાણીપુરી દેશભરમાં છે ફેમસ! સ્વાદ એવો કે એકવાર ખાધા બાદ થઈ જશો દીવાના; જાણો તેના પાછળનું કારણ

Panipuri: દેશભરના અન્ય રાજ્યોમાં પાણીપુરીને અલગ-અલગ નામે ઓળખવામાં આવે છે. કર્ણાટકમાં તેને 'પાણીપુરી' કહેવામાં આવે છે. તો પશ્ચિમ બંગાળ સહિત અન્ય રાજ્યોમાં તેનું એવું નામ છે જે સાંભળીને તમારા ચહેરા પર સ્મિત આવી જશે.
Panipuri: ખાવા-પીવાના શોખીન લોકો દેશભરની એવી જગ્યાઓ પર જવાનું ખૂબ જ પસંદ કરે છે જ્યાંની કોઈ વસ્તુ ફેમસ હોય. ક્યાંકની મીઠાઈ, તો ક્યાંકનું કોઈ ફાસ્ટ ફૂડ, તો ક્યાંકનું જમવાનું ખૂબ જ ચર્ચામાં હોય છે. આવી જ રીતે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કર્ણાટકના એ પાણીપુરી વિશે જે દેશભરમાં ફેમસ છે. બંગારપેટના રસ્તેથી પસાર થતા લોકો અહીંની પાણીપુરીનો સ્વાદ ચોક્કસ માણે છે. તમારી પાણીપુરી કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્રમાં અલગ-અલગ નામે ઓળખાય છે. ચાલો જાણીએ તેના વિશે.
બંગારપેટની ફેમસ પાણીપુરી
કર્ણાટકમાં લારીથી લઈને રેસ્ટોરન્ટ સુધી પાણીપુરી જ કહેવામાં આવે છે. કર્ણાટકનું બંગારપેટ તો એવું છે જે પાણીપુરી માટે જ પ્રખ્યાત છે. અહીં સફેદ પાણીવાળી પાણીપુરી મળે છે, જેનો સ્વાદ અન્ય જગ્યાઓ કરતાં બિલકુલ અલગ હોય છે. અહીંની પાણીપુરીમાં મોટેભાગે બાફેલા બટાકાની સાથે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી (chopped onions)નું સ્ટફિંગ ઉમેરવામાં આવે છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં કયા નામે ઓળખાય છે?
જો આપણે પશ્ચિમ બંગાળની વાત કરીએ તો અહીં પાણીપુરીને 'પુચકા' નામથી ઓળખવામાં આવે છે. તેના ટેસ્ટ અને સાઈઝમાં ઘણો મોટો તફાવત હોય છે. પુચકા અને પાણીપુરીના સ્વાદમાં પણ અંતર હોય છે. આ સાઈઝમાં મોટા અને રંગમાં ડાર્ક હોય છે અને તેમાં બાફેલા બટાકાનું ફિલિંગ હોય છે. ચટણી મીઠી હોવાના બદલે તીખી હોય છે. જો કે, લોકો તેને ખાવાનું ખૂબ જ પસંદ કરે છે.
ગુજરાતમાં શું નામ છે?
આ સિવાય ગુજરાતની વાત કરીએ તો, ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં તેને 'પકોડી' પણ કહેવામાં આવે છે. તેમાં સેવ અને ડુંગળી ઉમેરવામાં આવે છે અને પાણીને ફુદીના તથા લીલા મરચાંથી તીખું બનાવવામાં આવે છે. પકોડીમાં સ્ટફિંગ પણ ખૂબ જ વધારે હોય છે, જેને લોકો હોંશે હોંશે ખાવાનું પસંદ કરે છે.
ઓડિશામાં છે મજેદાર નામ
આ તરફ ઓડિશા અને હૈદરાબાદની વાત કરીએ તો અહીં તેનું અજીબોગરીબ નામ છે. અહીં પાણીપુરીને 'ગુપચુપ' નામથી ઓળખવામાં આવે છે. તેની પાછળ એવો તર્ક આપવામાં આવે છે કે જ્યારે તે મોઢામાં ફૂટે છે ત્યારે કંઈક આવો જ અવાજ આવે છે.