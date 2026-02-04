રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્રીય મંત્રીને કહ્યા 'ગદ્દાર દોસ્ત', જવાબ મળ્યો- 'દેશના દુશ્મન', જુઓ Video
Rahul Gandhi Vs Ravneet Singh Bittu: સંસદ પરિસરમાં આજે એક એવી ઘટના ઘટી જેણે રાજકીય માહોલમાં ગરમાવો લાવી દીધો. રાહુલ ગાંધી અને કેન્દ્રીય મંત્રી રવનીતસિંહ બીટ્ટુ વચ્ચે જે શાબ્દિક ટપાટપી થઈ તેનો વીડિયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જાણો સમગ્ર મામલો અને જુઓ વીડિયો.
સંસદમાં આજે પણ હંગામાનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું. જો કે બજેટ સત્ર દરમિયાન આજે કઈક એવું જોવા મળ્યું જેની કોઈએ કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્રીય મંત્રીને ગદ્દાર દોસ્ત કહી દીધુ તો તરત જ જવાબ મળ્યો દેશના દુશ્મન....જાણો આખરે આ શું છે મામલો.
સંસદ પરિસર બહાર ઘટ્યો ઘટનાક્રમ
વાત જાણે એમ હતી કે સંસદના મકર દ્વાર પર કોંગ્રેસના સાંસદો હાથમાં બેનર લઈને દેખાવ કરી રહ્યા હતા. અચાનક ત્યાંથી કેન્દ્રીય મંત્રી રવનીતસિંહ બિટ્ટુ પસાર થયા તો રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્રીય મંત્રી તરફ ઈશારો કરીને ટિપ્પણી કરી. તેમણે હાથ મિલાવવાની રજૂઆત કરતા કહ્યું કે નમસ્કાર ભાઈ, મારા ગદ્દાર દોસ્ત, ચિંતા ન કર, તમે પાછા કોંગ્રેસમાં આવી જશો. રાહુલ ગાંધીની આ ટિપ્પણી બાદ માહોલ ગરમાઈ ગયો.
શું મળ્યો જવાબ
રાહુલ ગાંધીએ જે ગદ્દાર મિત્રવાળી ટિપ્પણી કરી તેનો તરત જ તેમને રવનીતસિંહ બિટ્ટુએ જવાબ આપ્યો. રાહુલ ગાંધી જ્યારે હાથ મિલાવવા માટે આવ્યા તો હાથ મિલાવવાની ના પાડી દીધી અને પલટવાર કરીને કહ્યું કે દેશના દુશ્મન....આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ બાદ રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે.
#WATCH | Delhi: As Union MoS Ravneet Singh Bittu passes by the protesting Congress MPs at Makar Dwar, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Here is a traitor walking right by. Look at the face..."
LoP Rahul Gandhi offered to shake his hands, saying, "Hello brother, my traitor… pic.twitter.com/5wMgjM8KAW
— ANI (@ANI) February 4, 2026
કોણ છે રવનીતસિંહ બીટ્ટુ
રવનીતસિંહ બીટ્ટુ ત્રણવાર કોંગ્રેસમાંથી સાંસદ રહી ચૂક્યા છે. તેઓ પહેલીવાર 2009માં આનંદપુર સાહિબ લોકસભામાંથી ચૂંટાયા હતા. ત્યારબાદ 2014 અને 2019માં લુધિયાણાથી જીત્યા હતા. ખાલિસ્તાન સમર્થક કટ્ટરપંથી અવાજના પ્રખર વિરોધી ગણાતા બિટ્ટુ 2024માં થયેલી લોકસભા ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપમાં જોડાયા હતા. જો કે ચૂંટણીમાં તેઓ લુધિયાણાથી પંજાબ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમરિંદર સિંહ રાજા વારિંગથી લગભગ 20 હજાર મતથી હારી ગયા. ચૂંટણી હારવા છતાં કેન્દ્ર સરકારમાં તેમને મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા. રેલ તથા ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ રાજ્ય મંત્રીની જવાબદારી સોંપાઈ.
બીટ્ટુના પરિવારની વાત કરીએ તો તેઓ માત્ર 11 વર્ષના હતા અને પિતાનું નિધન થયું હતું. ત્યારબાદ 20 વર્ષની ઉંમરમાં તેમણે દાદા અને પંજાબ ના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી બેઅંત સિંહને પણ ગુમાવ્યા. જેમની 31 ઓગસ્ટ 1995ના રોજ ચંડીગઢમાં ખાલિસ્તાન સમર્થક આતંકીઓએ હત્યા કરી હતી. 2007માં રાહુલ ગાંધી સાથે મુલાકાત બાદ તેમણે રાજકારણમાં ડગ માંડ્યા હતા.
