સંસદ પરિસરમાં સ્માર્ટ ચશ્મા, સ્માર્ટ વોચ જેવી ડિવાઇસ પર પ્રતિબંધ, સાંસદો માટે એડવાઇઝરી જાહેર
લોકસભા દ્વારા જારી કરાયેલા તાજેતરના બુલેટિનમાં સાંસદોને યાદ અપાવવામાં આવ્યું હતું કે દેશ હાલમાં અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ ઉપકરણોથી ભરેલો છે. સચિવાલયે ખાસ કરીને સાંસદોને સંસદ ભવન (સંસદ સંકુલ) ના કોઈપણ ભાગમાં આવા કોઈપણ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવા વિનંતી કરી છે.
નવી દિલ્હીઃ સંસદની સુરક્ષા અને ગોપનીયતાને વધુ મજબૂત કરવા માટે લોકસભા સચિવાલયે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. બુધવારે સચિવાલયે બધા સાસંદોને સંસદ પરિસરની અંદર સ્માર્ટ ચશ્મા (Smart Spectacles), પેન કેમેરા અને સ્માર્ટ વોચ જેવા આધુનિક ડિજિટલ ઉપકરણોનો ઉપયોગ ન કરવાની કડક સલાહ આપી છે.
લોકસભા દ્વારા જારી એક તાજેતરના બુલેટિનમાં સાંસદોને યાદ અપાવ્યું કે વર્તમાનમાં દેશમાં આધુનિક તકનીકથી લેસ ઉપકરણોની ભરમાર છે. સચિવાલયે ચેતવણી આપી છે કે આ ઉપકરણોનો દુરૂપયોગ સાંસદોની અંગત ગોપનીયતામાં સેંધ લગાવી શકે છે અને સંસદીય વિશેષાધિકારો (Parliamentary Privileges) નું ગંભીર ઉલ્લંઘન બની શકે છે.
ગોપનીયતા અને સુરક્ષાનો ખતરો
ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઈ પ્રમાણે સચિવાલય દ્વારા જારી નિર્દેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે, 'આજકાલ બજારમાં સ્માર્ટ ચશ્મા, પેન કેમેરા અને સ્માર્ટ ઘડિયાળ જેવા ઉન્નત ડિજિટલ ઉપકરણ વ્યાપક રૂપથી ઉપલબ્ધ છે. તેમાંથી કેટલાક ઉપકરણોનો ઉપયોગ તે રીતે કરી શકાય છે જે સભ્યોની નિજતાથી સમજુતી કરી શકે છે અને સંસદીય મર્યાદાઓનો ભંગ કરી શકે છે.'
સચિવાલયે સાંસદોને વિશેષ વિનંતી કરી છે કે તે પાર્લિયામેન્ટ એસ્ટેટ (સંસદ પરિસર) ના કોઈભાગમાં આવા કોઈ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવાથી બચો, જેનાથી સુરક્ષા વ્યવસ્થા પ્રભાવિત થાય કે અન્ય સભ્યોની પ્રાઇવેસીનો ખતરો થાય.
કેમ પડી આ એડવાઇઝરીની જરૂર?
નિષ્ણાતોના મતે, આ ટેકનોલોજીકલ યુગમાં, જાસૂસી અથવા રેકોર્ડિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઉપકરણો એટલા નાના અને ઓળખી ન શકાય તેવા બની ગયા છે કે તેમને શોધવા મુશ્કેલ બની ગયા છે. એક સાદા ચશ્મા અથવા પેન પણ વિડિઓ રેકોર્ડ કરી શકે છે અથવા ઑડિઓ સાંભળી શકે છે. સંસદમાં ચર્ચાઓ અને સંવેદનશીલ પ્રવૃત્તિઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવી છે.
