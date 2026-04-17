સંસદમાં ભારે હંગામા વચ્ચે મધરાતે લાગૂ થઈ ગયો મહિલા અનામત કાયદો 2023, સરકારે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું
Women Reservation Act: કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રાલયે મહિલા અનામત અધિનિયમ 2023ને ગુરુવારથી લાગૂ કરી દીધો છે. આ માટે નોટિફિકેશન પણ બહાર પાડ્યું. જેમાં લોકસભા અને રાજ્યની વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓને 33 ટકા અનામત આપવાની જોગવાઈ છે.
Trending Photos
16મી એપ્રિલ 2026થી સંસદનું વિશેષ સત્ર ચાલુ થયું છે. જ્યાં કાલે સંસદમાં મહિલા અનામત અને પરિસીમન બિલ પર ખુબ ચર્ચા થઈ. આજે સાંજે ચાર વાગે મહિલા અનામત પર મતદાન પણ થવાનું છે. આ બધા વચ્ચે મહિલાઓને સંસદમાં 33 ટકા અનામત આપનારો મહિલા અનામત કાયદો 2023 ગુરુવારથી લાગૂ થઈ ગયો. આ મામલે કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રાલયે નોટિફિકેશન પણ બહાર પાડી દીધુ છે. જો કે હજુ એ સ્પષ્ટ નથી કે સંસદમાં આ કાયદામાં થયેલા સંશોધન પર ચર્ચા વચ્ચે તેને 16 એપ્રિલથી લાગૂ કરવાનું નોટિફિકેશન બહાર કેમ પાડવામાં આવ્યું. ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઈના જણાવ્યાં મુજબ એક અધિકારીએ તેના વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપવાને બદલે તેને 'ટેક્નિકલ કારણો' સાથે સાંકળ્યું.
કાયદો લાગૂ થતા તરત મળશે લાભ?
આ નોટિફિકેશન બહાર પડ્યા બાદ કાયદો લાગૂ થઈ ગયો. પરંતુ કાયદો લાગૂ થવા છતાં હાલ લોકસભામાં મહિલાઓને તેનો તરત લાભ મળી શકશે નહીં. અધિકારીના જણાવ્યાં મુજબ મહિલાઓ માટે અનામત આગામી વસ્તીગણતરીના આધારે પરિસીમન (ડિલિમિટેશન)ની પ્રક્રિયા પૂરી થયા બાદ લાગૂ કરાશે.
એક તૃતિયાંશ બેઠકો મહિલા અનામત
કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રાલયના નોટિફિકેશન મુજબ બંધારણ (106મું સંશોધન) અધિનિયમ, 2023ની જોગવાઈ 16 એપ્રિલ 2026થી પ્રભાવી રહેશે. સપ્ટેમ્બર 2023માં સંસદે 'નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ' પાસ કર્યું હતું. જે મહિલા અનામત અધિનિયમ તરીકે ઓળખાય છે. તે હેઠળ લોકસભા અને રાજ્યની વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે એક તૃતિયાંશ બેઠકો અનામત રાખવાની જોગવાઈ છે. તેમાં એ સ્પષ્ટ કરાયું હતું કે આ અનામત 2027ની વસ્તીગણતરી બાદ થનારું પરિસીમન પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી લાગૂ થઈ શકશે નહીં. હાલ લોકસભામાં જે ત્રણ બિલો પર ચર્ચા થઈ રહી છે તેનો હેતુ આ અનામતને 2029થી લાગૂ કરવાનો છે.
મહિલા અનામત બાદ શું સ્થિતિ
સંસદમાં 3 બિલો રજૂ થયા બાદ ભારે હંગામા વચ્ચે કાયદા મંત્રી અર્જૂનરામ મેઘવાલે કહ્યું કે કોઈ પણ રાજ્યને અન્યાય થશે નહીં. અત્રે જણાવવાનું કે મહિલા નામતમાં સંશોધન બિલને લઈને દક્ષિણ વિરુદ્ધ ઉત્તરની દલીલો પણ ચાલુ છે. તમિલનાડુ, કેરળ, કર્ણાટક સહિત દક્ષિણ ભારતીય રાજ્યોએ પરિસીમ અંગે આપત્તિ જતાવી છે. તેમનું કહેવું છે કે જો વસ્તીગણતરીના આંકડાના આધારે પરિસીમન થયું તો દક્ષિણની સીટો ઘટી જશે. આવામાં રાજ્યો તરફથી જનસંખ્યા નિયંત્રણની નીતિનું પાલન કરવાની સજા મળી એવું થશે. જ્યારે સરકારે શું કહ્યું તે પણ જાણો.
કાયદામંત્રીએ કહ્યું કે લોકસભામાં સીટોની કુલ સંખ્યા 815 થશે (કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સિવાય) અને મહિલાઓ માટે 272 એટલે કે એક તૃતિયાંશ સીટો રિઝર્વ હશે.. એ જ રીતે તમામ રાજ્યોની સીટોમાં 50 ટકાનો વધારો થશે. તેમણે કહ્યું કે કોઈ પણ રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ ઘટશે નહીં અને પહેલા જેવો જે રેશિયો જળવાઈ રહેશે. તેમણે એ સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે તમામ રાજ્યોની તાકાત જેમની તેમ રહેશે અને પરિસીમનને લઈને કોઈએ પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કાયદામંત્રીના જણાવ્યાં મુજબ આ બિલમાં સીધી રીતે સીટોને 50 ટકા વધારવાનો પ્લાન છે. કોઈ પણ રાજ્યના હિતો પ્રભાવિત થશે નહીં.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે