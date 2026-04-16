Prev
Next
મુસ્લિમ અનામત મુદ્દે થઈ એવી માંગણી....અમિત શાહે કહ્યું- સવાલ જ પેદા થતો નથી

આજથી સંસદનું વિશેષ સત્ર શરૂ થયું. લોકસભામાં મહિલા અનામત કાયદામાં સંશોધન સંલગ્ન 3 બિલો રજૂ થયા જેના પર લોકસભામાં ચર્ચા ચાલુ છે. બિલો પર ચર્ચા માટે 16 અને 17 એપ્રિલના રોજ 15 કલાક જેટલો સમય નિર્ધારિત કરાયો છે અને કાલે એટલે કે 17 એપ્રિલના રોજ 4 વાગે મતદાન થશે. બિલમાં લોકસભા સાંસદોની સંખ્યા કુલ 850 કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. આ ચર્ચા દરમિયાન મુસ્લિમ અનામત વિશે પણ સવાલ ઉઠ્યો. જાણો અમિત શાહે શું જવાબ આપ્યો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 16, 2026, 03:59 PM IST
  • સંસદના નીચલા ગૃહમાં આજે મહિલા અનામત કાયદામાં સંશોધન સંલગ્ન 3 બિલ રજૂ
  • વિપક્ષે ભારે વિરોધ નોંધાવ્યો, આ દરમિયાન મુસ્લિમ અનામતનો મુદ્દો ઉઠ્યો
  • અમિત શાહે કહ્યું કે ધર્મના આધારે અનામત ગેરબંધારણીય

Trending Photos

લોકસભામાં આજે જોરદાર હંગામો જોવા મળ્યો કારણ કે મહિલા અનામત સંબંધિત ત્રણ બિલો રજૂ થયા. વિપક્ષે સરકારની દાનત પર સવાલ ઉઠાવી દીધો. સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ ધર્મેન્દ્ર યાદવે મુસલમાનોનો ઉલ્લેખ કરતા અનામત આપવાની વાત કરી. જેના જવાબમાં અમિત શાહે કહી દીધુ કે હું સ્પષ્ટતા કરી દઉ કે તેનો સવાલ જ નથી થતો. અખિલેશ યાદવે સરકારની આ ઉતાવળનું કારણ પણ જણાવ્યું. જ્યારે અમિત શાહે પણ વીણી વીણીને વિપક્ષના મુદ્દાઓ જેમ કે જાતીય ગણતરી, મુસ્લિમ મહિલાઓને અનામત પર આકરા પ્રહારો કર્યા. 

બિલ રજૂ થતા જ કોંગ્રેસનો હોબાળો
સંસદના નીચલા ગૃહમાં જેવા ત્રણ બિલ રજૂ થયા કે કોંગ્રેસે આપત્તિ જતાવી. કેસી વેણુગોપાલે જે નિયમનો સહારો લઈને આપત્તિ જતાવી તેના પર રિજિજુએ પણ સવાલ કર્યો. ત્યારબાદ અમિત શાહ બોલવા માટે ઊભા થયા અને કહ્યું કે બિલને રજૂ કર્યા વગર તેના વિશે ચર્ચા કેવી રીતે થઈ શકે? હાલ જો તેમને ટેક્નિકલ આપત્તિ હોય તો તે લઈ શકે છે. એકવાર બિલ રજૂ થયા બાદ જ બિલના મેરિટ્સ પર સદનના સભ્યો બોલી શકે છે. હાલ તો આ ગૃહ એ સ્ટેજ પર છે કે બિલ રજૂ કરવું કે નહીં. તેમને બોલવાની પૂરતી તક મળશે. સ્પીકર તરફ નજર ફેરવતા કહ્યું કે તમે દયાળું છો, તેમને વધુ તક આપજો, અને અમે પણ બરાબર જવાબ આપીશું. અમને કોઈ તકલીફ નથી. થોડીવાર બાદ બિલ રજૂ થશે કે નહીં તેના પર વોટિંગ થયું અને ત્યારબાદ બિલ રજૂ થયું. 

Add Zee News as a Preferred Source

તમારી નજર 2029ની ચૂંટણી પર- કોંગ્રેસ સાંસદ
વેણુગોપાલે પરિસીમન અને વસ્તીગણતરીની વાત કરતા ઈન્દિરા ગાંધી અને અટલ બિહારી વાજપેયીનો ઉલ્લેખ કર્યો અને સરકારની દાનત પર સવાલ કર્યા. તેમણે કહ્યું કે તમારી નજર 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પર છે. આથી તમે બીજો રસ્તો લઈને આવ્યા છો. અંતે તેમણે કહ્યું કે મંત્રીજીએ બિલ પાછું ખેંચવું જોઈએ. 

સપાનો વિરોધ
ત્યારબાદ સપા નેતા ધર્મેન્દ્ર યાદવે ત્રણેય  બિલનો વિરોધ કરતા કહ્યું કે મહિલા બિલની ચાસણીના નામે જે હાલ કાશ્મીરના થયા છે, અસમના થયા છે તે સમગ્ર દેશના કરવાનો પ્રયત્ન છે. અમે તેનો વિરોધ કરીશું. આ બિલમાં જ્યાં સુધી પછાત વર્ગની મહિલાઓ, મુસલમાન ભાઈઓની મહિલાઓ સામેલ નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે સાથ નહીં આપીએ. 

તમને ઉતાવળ કેમ- અખિલેશ યાદવ
ત્યારપછી રિજિજુ બોલવા માટે ઊભા થયા અને મુસ્લિમ મહિલાઓને અનામતની વાત પર તેમણે કહ્યું કે ધર્મના નામે રિઝર્વેશન હોતું નથી. બંધારણમાં ક્યાંય નથી. પછી હંગામો પણ જોવા મળ્યો. રિજિજુએ કહ્યું કે સમગ્ર દેશની મહિલાઓની વાત કરો, આ રાજકારણ છે. અખિલેશ યાદવે તરત કહ્યું કે તમને ઉતાવળ કેમ છે? હું સમર્થનમાં છું. તમે વસ્તીગણતરી કેમ નથી કરાવવા માંગતા. તમે એટલા માટે નથી ઈચ્છતા કારણ કે જો વસ્તીગણતરી થશે તો અમે જાતિ ગણતરી માંગીશું. ત્યારબાદ અમે અનામત માંગીશું એટલે તમે આ દગો કરવા માંગો છો. 

પછી અમિત શાહ બોલવા માટે ઊભા થયા, વિપક્ષે વિરોધ પણ કર્યો. સ્પીકરે કહ્યું કે તેઓ તેના પર જ બોલી રહ્યા છે. શાહે કહ્યું કે, સદનની કાર્યવાહીને સમગ્ર દેશ જોઈ રહ્યો છે. કેટલાક સ્ટેટમેન્ટ્સ એવા અપાયા જે જનતામાં ચિંતા પેદા કરી શકે છે. ત્યારબાદ તેમણે ત્રણ સવાલોના જવાબ આપ્યા. 

જાતિ ગણતરી પર મોટી જાહેરાત
અમિત શાહે કહ્યું કે અખિલેશજીએ કહ્યું છે કે વસ્તીગણતરી કેમ થતી નથી? તેમણે સંસદને જાણકારી આપતા કહ્યું કે વસ્તીગણતરીનું કામ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. તે ચાલુ છે. તેઓ કહે છે કે અમે જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરીની માંગણી કરીશું. હું જણાવવા માંગુ છું કે સરકાર તેનો નિર્ણય લઈ ચૂકી છે અને આ વસ્તી ગણતરી જાતિ સાથે જ થઈ રહી છે. 

सपा की चले तो वो घरों की भी जाति तय कर लें। pic.twitter.com/Zz7CHfQoBd

— Amit Shah (@AmitShah) April 16, 2026

જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરીનું કોલમ કેમ નથી?
શાહે આ સવાલનો પણ જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે તેઓ (અખિલેશ) કહે છે કે કોલમ જ નથી. તેમને ખબર હોવી જોઈએ કે હાલ ઘરોની ગણતરી થઈ રહી છે. ઘરોની જાતિ હોતી નથી. જ્યારે લોકોની ગણતરી થશે ત્યારે જાતિની પણ થશે. આ મારો વિભાગ છે. હું ગૃહના લોકોને ખાતરી અપાવવા માંગુ છું કે આ વસ્તી ગણતરી જાતિ આધારિત ગણતરી થવાની છે. 

— Amit Shah (@AmitShah) April 16, 2026

મુસ્લિમ અનામતની માંગણી પર જવાબ
ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે માન્યવર આપણું બંધારણ ધર્મના આધારે અનામતની ક્યારેય મંજૂરી આપતું નથી. હું ફરીથી સરકારનો એ સંકલ્પ જણાવું છું. ધર્મના આધારે મુસ્લિમોને કોઈ પણ પ્રકારનું અનામત ગેરબંધારણીય છે. તેનો સવાલ જ પેદા નથી થતો. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Trending news