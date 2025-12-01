Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

Parliament Winter Session: શિયાળુ સત્ર માટે PM મોદીનો વિપક્ષને સંદેશ, 'અહીં ડ્રામા નહીં ડિલિવરી થવી જોઈએ'

આજથી સંસદનું શિયાળુ સત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે. શિયાળુ સત્ર 19 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે અને આ દરમિયાન સંસદના બંને સદનોની 15-15 બેઠક થશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 01, 2025, 11:03 AM IST

Trending Photos

Parliament Winter Session: શિયાળુ સત્ર માટે PM મોદીનો વિપક્ષને સંદેશ, 'અહીં ડ્રામા નહીં ડિલિવરી થવી જોઈએ'

19મી લોકસભાનું 6ઠ્ઠું સત્ર અને રાજ્યસભાનું 269મું સત્ર આજે 11 વાગ્યાથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. શિયાળુ સત્ર શરૂ થાય તે પહેલા પીએમ મોદીએ આજે 10 વાગે સંસદ  ભવનના હંસ દ્વાર પર માન્યતા પ્રાપ્ત મીડિયાને બ્રીફ કર્યું. જે પરંપરાગત રીતે સત્રના વિધાયી અને રાજનીતિક  એજન્ડાની દિશા નક્કી કરે છે. કાર્યસૂચિ મુજબ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે સેન્ટ્રલ એક્સાઈઝ (અમેન્ડમેન્ટ) બિલ 2025 રજૂ કરી શકે છે. જેનો હેતુ સેન્ટ્રલ એક્સાઈઝ એક્ટ 1944માં સંશોધન કરવાનો છે. 

પીએમમ મોદીનું સંબોધન
પીએમ મોદી આજે સંસદનું શિયાળુ સત્ર શરૂ થતા પહેલા સંસદ ભવન પહોંચ્યા. આ સત્ર આજથી શરૂ થઈ રહ્યું છે જે 19 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે. પીએમ મોદીએ શિયાળુ સત્રની શરૂઆત પહેલા કહ્યું કે ભારતે એ સિદ્ધ કર્યું છે કે ડેમોક્રેસી કેન ડિલિવર. તેમણે કહ્યું કે આ સત્ર વિક્સિત ભારતના પ્રયાસમાં વધુ ઉર્જા ભરવાનો અવસર છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

પીએમ મોદીએ બિહાર ચૂંટણી યાદ કરતા  કહ્યું કે ગત દિવસોમાં જે ચૂંટણી થઈ, તેમાં મતદાનનો જે વિક્રમ નોંધાયો તે લોકતંત્રની સૌથી મોટી તાકાત છે. માતાઓ અને બહેનોની જે ભાગીદારી વધી રહી છે તે એક નવી આશા, નવો વિશ્વાસ પેદા કરે છે. એક બાજુ લોકતંત્રની મજબૂતી હવે આ લોકતાંત્રિક વ્યવસ્થાઓની અંદર અર્થતંત્રની મજબૂતી જેને દુનિયા ખુબ નજીકથી જોઈ રહી છે. ભારતે સિદ્ધ કર્યું છે કે લોકતંત્ર પરિણામ આપી શકે છે. 

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 1, 2025

તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષ પણ પોતાની જવાબદારી નિભાવે, ચર્ચામાં મજબૂત મુદ્દાઓ ઉઠાવે. પરાજયની નિરાશામાંથી બહાર નીકળે અને મજબૂત મુદ્દાઓ ઉઠાવે. પરાજયની નિરાશામાંથી બહાર નીકળે. કમનસીબે 1-2 પક્ષો તો એવા છે કે તેઓ પરાજય પચાવી શકતા નથી. હું વિચારતો હતો કે બિહારના પરિણામોને આટલો સમય થઈ ગયો, તો હવે બધુ થાળે પડ્યું હશે. પરંતુ કાલે હું તેમની નિવેદન બાજી સાંભળતો હતો તેનાથી લાગે છે કે પરાજયે તેમને પરેશાન કરી રાખ્યા છે. તેમને મારો આગ્રહ છે કે પરાજયની હતાશાએ મેદાન ન બનવું જોઈએ. 

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 1, 2025

આ સાથે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ડ્રામા કરવા માટે ઘણી જગ્યા હોય છે, જેને કરવો હોય તે કરતા રહે. અહીં ડ્રામા નહીં ડિલિવરી થવી જોઈએ. અહીં નારા નહીં નીતિ પર ભાર મૂકવો જોઈએ અને તે તમારી દાનત હોવી જોઈએ. બની શકે કે રાજકારણમાં નકારાત્મકતા કઈક કામ આવતી હશે પરંતુ રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે કઈક સકારાત્મક પણ વિચારવું જોઈએ. 

કુલ 13 બિલો સૂચિબદ્ધ
સરકારે શિયાળુ સત્ર દરમિયાન કુલ 13 બિલ પર વિચાર માટે સૂચિબદ્ધ કર્યા છે. જેમાંથી અનેક એવા છે જેમની સ્થાયી સમિતિ દ્વારા તપાસ પણ હજુ થઈ નથી. પ્રમુખ બિલો આ મુજબ છે...

- ઈન્સોલ્વેન્સી એન્ડ બેંકરપ્સી કોડ (અમેન્ડમેન્ટ) બિલ 2025
- રિપીલિંગ એન્ડ અમેન્ડિંગ બિલ 2025
- નેશનલ હાઈવે (અમેન્ડમેન્ટ) બિલ 2025
- એટોમિક એનર્જી બિલ 2025
- કોર્પોરેટ લોજ (અમેન્ડમેન્ટ) બિલ 2025
- સિક્યુરિટીઝ માર્કેટ્સ કોડ બિલ (SMC) 2025
- ઈન્શ્યુરન્સ લોજ (અમેન્ડમેન્ટ) બિલ 2025
- આર્બિટ્રેશન એન્ડ કન્સીલિએશન (અમેન્ડમેન્ટ) બિલ 2025
- હાયર એજ્યુકેશન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા બિલ 2025

સત્રમાં નાણાકીય સુરક્ષા, માળખાગત સુવિધાઓ અને શિક્ષણ સંબંધિત અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ ઉપર પણ ચર્ચા થાય તેવી શક્યતા છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
parliamentWinter Sessionpm narendra modiPM Address

Trending news