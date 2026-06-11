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Party Merger: ભારતમાં કેવી રીતે થાય છે રાજકીય પક્ષોનું મર્જર, જાણો શું છે નિયમ?

Party Merger: હાલમાં જ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને કોંગ્રેસ પક્ષ વચ્ચે વિલીનીકરણને લઈને અટકળો હવે વધુ તેજ બની છે. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ કે, કોઈપણ પક્ષનું વિલીનીકરણ કેવી રીતે થાય છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 11, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:48 PM IST
Party Merger: ભારતમાં કેવી રીતે થાય છે રાજકીય પક્ષોનું મર્જર, જાણો શું છે નિયમ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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