/Party Merger: ભારતમાં કેવી રીતે થાય છે રાજકીય પક્ષોનું મર્જર, જાણો શું છે નિયમ?

Party Merger: તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને કોંગ્રેસ પક્ષ વચ્ચે સંભવિત વિલીનીકરણને લઈને અટકળો હવે વધુ તેજ બની છે. આ અટકળો ત્યારે તેજ થઈ જ્યારે હાલમાં જ બન્ને પક્ષોના વરિષ્ઠ નેતાઓ વચ્ચે બેઠકો થઈ. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પ્રમુખ મમતા બેનર્જીની કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધી સાથેની મુલાકાત અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના જનરલ સેક્રેટરી અભિષેક બેનર્જીની વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી સાથેની વાતચીત બાદ રાજકીય ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. આ ઘટનાઓ વચ્ચે લોકોના મનમાં એક પ્રશ્ન ઉઠી રહ્યો છે કે, ભારતમાં રાજકીય પક્ષો વાસ્તવમાં કેવી રીતે વિલીનીકરણ કરે છે અને આવા પગલા માટે કયા કાનૂની નિયમો લાગુ પડે છે? ચાલો આ અંગેની વિગતવાર જાણીએ.
બે તૃતીયાંશ નિયમનું મહત્વ
એક કાયદેસરના રાજકીય વિલીનીકરણ માટે સૌથી મહત્વની શરત એ છે કે, સંસદ અથવા રાજ્ય વિધાનસભામાં પક્ષના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓમાંથી ઓછામાં ઓછા બે તૃતીયાંશ (2/3) સભ્યોનું સમર્થન હોવું જરૂરી છે. બંધારણની દસમી અનુસૂચિના પેરા 4 મુજબ, જો કોઈ પક્ષના બે તૃતીયાંશ સાંસદો અથવા ધારાસભ્યો વિલીનીકરણના ભાગરૂપે બીજા પક્ષમાં જોડાવા માટે સંમત થાય છે, તો તેમને પક્ષપલટા વિરોધી કાયદા (Anti-Defection Law) હેઠળ અયોગ્ય જાહેર થવામાંથી રક્ષણ મળે છે. આ જોગવાઈ એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે, કાયદેસર રીતે માન્ય વિલીનીકરણમાં ભાગ લેવા બદલ લોકપ્રતિનિધિઓએ પોતાની બેઠકો ગુમાવવી ન પડે.
કાયદો કેમ બદલવામાં આવ્યો?
વર્ષ 2003માં 91મા બંધારણીય સુધારા પહેલાં કોઈપણ પક્ષના એક તૃતીયાંશ (1/3) ધારાસભ્યો પોતાના આ પગલાને પક્ષનું 'વિભાજન' (Split) ગણાવીને રક્ષણનો દાવો કરી શકતા હતા. જો કે, રાજકીય પક્ષપલટાને અટકાવવા માટે આ સુધારા દ્વારા વિભાજનની જોગવાઈને નાબૂદ કરવામાં આવી હતી.
વિલીનીકરણનો વિરોધ કરનારા સભ્યોના અધિકારો
બંધારણ એવા લોકપ્રતિનિધિઓનું પણ રક્ષણ કરે છે, જેઓ વિલીનીકરણ થતા પક્ષમાં જોડાવા માંગતા નથી. જો કેટલાક સાંસદો અથવા ધારાસભ્યો મૂળ રાજકીય જૂથ સાથે જ રહેવાનો નિર્ણય કરે છે, તો તેઓ સભ્યપદ ગુમાવ્યા વિના એક અલગ જૂથ તરીકે કામ કરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટનો ટ્વિન ટેસ્ટ
વિલીનીકરણ કાયદેસર છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે કાનૂની નિષ્ણાતો અવારનવાર સુપ્રીમ કોર્ટના 'ટ્વિન ટેસ્ટ'નો ઉલ્લેખ કરે છે. પહેલી શરત ધારાસભાની બહાર, મૂળ રાજકીય પક્ષે સત્તાવાર રીતે બીજા પક્ષ સાથે વિલીનીકરણ કરવાનો નિર્ણય લેવો પડશે. બીજી શરત તે પક્ષના ઓછામાં ઓછા બે તૃતીયાંશ ધારાસભ્યો/સાંસદોએ વિલીનીકરણને સમર્થન આપવું પડશે. આ બન્ને શરતો એકસાથે પૂરી થવી અનિવાર્ય છે. જ્યાં સુધી મૂળ રાજકીય સંગઠને સત્તાવાર રીતે આ પગલાને મંજૂરી ન આપી હોય, ત્યાં સુધી માત્ર ધારાસભ્યો/સાંસદો પોતાની મેળે બીજા પક્ષમાં વિલીનીકરણનો નિર્ણય લઈ શકતા નથી.
ચૂંટણી પંચની ભૂમિકા
એકવાર બંધારણીય જરૂરિયાતો પૂરી થઈ ગયા બાદ વિલીનીકરણની માહિતી સત્તાવાર રીતે ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI)ને આપવાની રહે છે. પક્ષોએ દસ્તાવેજી પુરાવા સબમિટ કરવા પડે છે, જેમાં તેમની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી સમિતિ અથવા અધિકૃત ગવર્નિંગ બોડીઝ દ્વારા પસાર કરાયેલા પ્રસ્તાવો સામેલ હોય છે. આ પછી ચૂંટણી પંચ દ્વારા રેકોર્ડની તપાસ કરવામાં આવે છે અને વહીવટી દ્રષ્ટિકોણથી વિલીનીકરણની પ્રક્રિયાને આગળ વધારવામાં આવે છે.
ચૂંટણી ચિહ્નનું શું થાય છે?
ચૂંટણી ચિહ્નનું ભવિષ્ય વિલીનીકરણના સ્વરૂપ પર આધાર રાખે છે. જો કોઈ નાનો પક્ષ મોટા રાજકીય પક્ષમાં ભળી જાય છે, તો સામાન્ય રીતે મોટા પક્ષનું ચૂંટણી ચિહ્ન જ યથાવત રહે છે. જો કે, જો બે પક્ષો મળીને સંપૂર્ણપણે નવું રાજકીય સંગઠન બનાવવા માંગતા હોય, તો ચૂંટણી પંચ તેના નિયમો અને પ્રક્રિયા અનુસાર નવું ચૂંટણી ચિહ્ન ફાળવી શકે છે.