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Explainer: પાસપોર્ટ, આધાર ચૂંટણી કાર્ડ નહીં... તો ક્યો દસ્તાવેજ છે ભારતીય નાગરિક હોવાનો અસલી પુરાવો? શું કહે છે કાયદો

પાસપોર્ટ, આધાર અને ચૂંટણી કાર્ડ હોવા છતાં શું ભારતીય નાગરિકતા સાબિત થતી નથી? જાણો કાયદા પ્રમાણે નાગરિકતાનો અસલી પુરાવો શું છે અને પાસપોર્ટ પર કેમ ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 25, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:02 PM IST
Explainer: પાસપોર્ટ, આધાર ચૂંટણી કાર્ડ નહીં... તો ક્યો દસ્તાવેજ છે ભારતીય નાગરિક હોવાનો અસલી પુરાવો? શું કહે છે કાયદો
Image Credit: (AI Image)Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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