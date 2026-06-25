/Explainer: પાસપોર્ટ, આધાર ચૂંટણી કાર્ડ નહીં... તો ક્યો દસ્તાવેજ છે ભારતીય નાગરિક હોવાનો અસલી પુરાવો? શું કહે છે કાયદો

વિદેશ મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ પાસપોર્ટ સેવા દિવસ એક વાત કહી કે ભારતીય પાસપોર્ટ એક યાત્રા દસ્તાવેજ છે, નાગરિકતાનો પુરાવો નહીં. તેમના આ નિવેદન બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ અને લોકો પૂછવા લાગ્યા કે જો પાસપોર્ટ, આધાર કાર્ડ અને ચૂંટણી કાર્ડ નાગરિકતાનો પુરાવો નથી તો પછી અસલી પુરાવો શું છે?
પાસપોર્ટ નાગરિકતાનો પુરાવો નથી તે કોઈ નવી વાત નથી. આ વાત વર્ષો પહેલા કાયદામાં લખેલી છે. પાસપોર્ટને લઈને એક વાત વારંવાર કહેવામાં આવે છે કે તે કોઈ વ્યક્તિની ભારતીય નાગરિકતાનો પુરાવો છે, પરંતુ કાયદાકીય રીતે આ વાત સાચી નથી. પાસપોર્ટ માત્ર એક યાત્રા દસ્તાવેજ છે, નાગરિકતાનું અંતિમ પ્રમાણે નહીં. આ કોઈ નવી વાત નથી, તે વર્ષોથી કાયદામાં લખેલી છે.
પાસપોર્ટ એક્ટ શું કહે છે
પાસપોર્ટ એક્ટ 1967ની કલમ 20મા સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકાર ઈચ્છે તો કોઈ એવી વ્યક્તિને પણ પાસપોર્ટ કે યાત્રા દસ્તાવેજ આપી શકે છે જે ભારતનો નાગરિક નથી. શરત માત્ર એટલી છે કે સરકારને લાગે કે તે જનહિતમાં જરૂરી છે. એટલે કે કાયદો ખુબ માને છે કે પાસપોર્ટ અને નાગરિકતા બે અલગ-અલગ વસ્તુ છે. સામાન્ય રીતે ભારતીય પાસપોર્ટ ભારતીય નાગરિકને જ મળે છે, પરંતુ તે સંપૂર્ણ રીતે બંધાયેલો નિયમ નથી. કલમ 20 હેઠળ તેમાં છૂટની જોગવાઈ છે.
બોમ્બે હાઈકોર્ટનો ચુકાદો
વર્ષ 2013મા બોમ્બે હાઈકોર્ટે પણ પોતાના ચુકાદામાં તે વાત સ્પષ્ટ કરી હતી કે પાસપોર્ટ હોવાનો મતલબ તે નથી કે એ વ્યક્તિ ભારતનો નાગરિક છે. કોર્ટે કહ્યું હતું કે પાસપોર્ટને નાગરિકતાના છેલ્લા પુરાવા તરીકે ન જોઈ શકાય.
જન્મ અને વંશથી નાગરિકતા
26 જાન્યુઆરી 1950થી 1 જુલાઈ 1987 વચ્ચે ભારતમાં જન્મેલા દરેક વ્યક્તિને નાગરિકતા મળી. 1987-2003 વચ્ચે માતા કે પિતામાંથી એક ભારતીય હોય તો વ્યક્તિને નાગરિકતા મળતી હતી. 2003 બાદ માતા-પિતા બંને ભારતીય નાગરિક હોય કે એક નાગરિક હોય અને બીજો ગેરકાયદેસર પ્રવાસી ન હોય. વિદેશમાં જન્મેતા બાળકને ભારતીય માતા-પિતાના આધાર પર વંશથી નાગરિકતી મળી સકે છે, બસ તેનો જન્મના એક વર્ષની અંદર ભારતીય દૂતાવાસમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવામાં આવે.
રજીસ્ટ્રેશન અને નેચરલાઇઝેશનથી નાગરિકતા
ભારતીય મૂળના લોકો માટે કે કેટલીક ખાસ સ્થિતિમાં અરજી કરી રજીસ્ટ્રેશન દ્વારા નાગરિકતા મળી શકે છે. કોઈ વિદેશી નાગરિક જે ગેરકાયદેસર પ્રવાસી ન હોય, જો તે ભારતમાં સતત 12 વર્ષ સુધી રહે છે તો કેન્દ્ર સરકાર તેને નેચરલાઇઝેશન સર્ટિફિકેટ આપી શકે છે. શપથ લીધા બાદ તે વ્યક્તિ ભારતનો નાગરિક બની જાય છે.
પ્રાદેશિક વિલયથી નાગરિકતા
જો કોઈ નવું ક્ષેત્ર ભારતમાં સામેલ થાય છે તો ત્યાંના લોકોને પણ સરકાર આદેશ દ્વારા નાગરિકતા આપી શકે છે.
નાગરિકતાનું પ્રમાણ
ભારતીય નાગરિકતાનો કાયદાકીય આધાર નાગરિકતા, અધિનિયમ, 1955 છે, જે નક્કી કરે છે કે કોણ ભારતનો નાગરિક છે અને નાગરિકતા કયા પાંચ પ્રકારે મળે છે. આ પ્રક્રિયાઓ બાદ જારી સિટિઝનશિપ સર્ટિફિકેટ (નાગરિકતા પ્રમાણપત્ર) જ નાગરિકતાનું ઔપચારિક પ્રમાણ હોય છે. પાસપોર્ટ, આધાર, ચૂંટણી કાર્ડ અને પાન કાર્ડ માત્ર ઓળખના પુરાવા છે. પાસપોર્ટ એક્ટ 1967ની કલમ 20 હેઠળ વિશેષ પરિશ્તિતિમાં બિન-નાગરિકને પણ પાસપોર્ટ જારી કરી શકાય છે, તેથી પાસપોર્ટ નાગરિકતાનું અંતિમ કાયદાકીય પ્રમાણે માનવામાં આવતો નથી.
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નાગરિકતા મેળવવાના મુખ્ય પ્રકારો:
જન્મ અને વંશથી: સમયગાળાના આધારે ભારતમાં જન્મેલા લોકો અથવા વિદેશમાં જન્મેલા બાળકો (જો એક વર્ષમાં ભારતીય દૂતાવાસમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હોય તો) વંશના આધારે નાગરિક બને છે.
રજીસ્ટ્રેશન અને નેચરલાઇઝેશન: જો કોઈ વિદેશી નાગરિક ગેરકાયદેસર પ્રવાસી ન હોય અને 12 વર્ષથી ભારતમાં રહેતો હોય, તો તેને નેચરલાઇઝેશન સર્ટિફિકેટ મળી શકે છે.
પ્રાદેશિક વિલય: જો કોઈ નવો વિસ્તાર ભારતમાં ભળે, તો ત્યાંના લોકોને સરકાર આદેશ દ્વારા નાગરિકતા આપે છે.
પાસપોર્ટ માત્ર એક યાત્રા દસ્તાવેજ છે: વિદેશ મંત્રાલયના અધિકારી અને કાયદા અનુસાર, ભારતીય પાસપોર્ટ એ માત્ર વિદેશ પ્રવાસ માટેનો દસ્તાવેજ (Travel Document) છે, નાગરિકતાનો અંતિમ કે કાયદાકીય પુરાવો નહીં.
બિન-નાગરિકને પણ પાસપોર્ટ મળી શકે: પાસપોર્ટ એક્ટ 1967ની કલમ 20 હેઠળ, કેન્દ્ર સરકાર જો જનહિતમાં જરૂરી સમજે તો વિશેષ પરિસ્થિતિમાં ભારતનો નાગરિક ન હોય તેવી વ્યક્તિને પણ પાસપોર્ટ અથવા ટ્રાવેલ ડોક્યુમેન્ટ જારી કરી શકે છે.
બોમ્બે હાઈકોર્ટનો ચુકાદો: વર્ષ 2013માં બોમ્બે હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે માત્ર પાસપોર્ટ હોવાનો અર્થ એ નથી કે તે વ્યક્તિ ભારતનો જ નાગરિક છે. તેને નાગરિકતાનો આખરી પુરાવો માની શકાય નહીં.
આધાર અને ચૂંટણી કાર્ડ માત્ર ઓળખના પુરાવા: પાસપોર્ટ, આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ (Voter ID) અને પાન કાર્ડ (PAN Card) એ માત્ર વ્યક્તિની ઓળખ અને રહેઠાણના પુરાવા છે, નાગરિકતાના નહીં.
અસલી પુરાવો કયો?: નાગરિકતા અધિનિયમ, 1955 હેઠળ નિર્ધારિત કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કર્યા બાદ સરકાર દ્વારા જારી કરવામાં આવતું 'નાગરિકતા પ્રમાણપત્ર' (Citizenship Certificate) જ નાગરિકતાનો અસલી અને ઔપચારિક પુરાવો છે.