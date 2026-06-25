/પાસપોર્ટ બનાવવો થયો મોંઘો, સરકારે ફીમાં કર્યો વધારો, 1 જુલાઈથી લાગુ થશે નવા રેટ

Passport Fee Hike : કેન્દ્ર સરકારે પાસપોર્ટ અને સંબંધિત સેવાઓ માટેની ફીમાં મોટા ફેરફારોની જાહેરાત કરી છે. નવા નિયમો હેઠળ, પાસપોર્ટ ફી 1 જુલાઈ, 2026થી લાગુ થશે. આ સુધારાથી ₹2,000 સુધીનો વધારો થશે. છેલ્લે 2012માં ફી વધારવામાં આવી હતી. આ ફેરફાર 14 વર્ષના લાંબા અંતરાલ પછી થઈ રહ્યો છે.
સરકારે આ અંગે સત્તાવાર નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. એકવાર નવી સિસ્ટમ લાગુ થઈ ગયા પછી નવી ફી નવા પાસપોર્ટ જારી કરવા, રિન્યુ અને અન્ય સંબંધિત સેવાઓ પર લાગુ થશે. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે નવા રેટ 1 જુલાઈ, 2026થી બધી પાસપોર્ટ સેવાઓ પર લાગુ થશે.
પાસપોર્ટ ફીમાં વધારો 1 જુલાઈથી લાગુ થશે
36 પાનાનો પાસપોર્ટ (નવો/રિન્યુ)
60 પાનાનો પાસપોર્ટ (નવો/રિન્યુ)
36 પાનાનો પાસપોર્ટ (ખોવાયેલ/ક્ષતિગ્રસ્ત)
60 પાનાનો પાસપોર્ટ (ખોવાયેલ/ક્ષતિગ્રસ્ત)
18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે 36 પાનાનો પાસપોર્ટ
સગીરો માટેનો પાસપોર્ટ (ખોવાયેલ/ક્ષતિગ્રસ્ત)