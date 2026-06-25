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પાસપોર્ટ બનાવવો થયો મોંઘો, સરકારે ફીમાં કર્યો વધારો, 1 જુલાઈથી લાગુ થશે નવા રેટ

Passport Fee Hike : કેન્દ્ર સરકારે પાસપોર્ટ અને તેને લગતી સેવાઓની ફીમાં વધારો કર્યો છે, જેના કારણે લોકોને હવે પોસપોર્ટ બનાવવો મોંઘો પડશે. 1 જુલાઈ, 2026થી આ ભાવ વધારો લાગુ કરવામાં આવશે. આ ફી વધારો લાગુ થયા બાદ પાસપોર્ટ બનાવવા અને રિન્યુ કરાવવા માટે વધારે ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 25, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:51 PM IST
પાસપોર્ટ બનાવવો થયો મોંઘો, સરકારે ફીમાં કર્યો વધારો, 1 જુલાઈથી લાગુ થશે નવા રેટ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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