15 ફેબ્રુઆરીથી બદલાઈ રહ્યા છે ઘણા નિયમો, હવે આ રીતે બનશે પાસપોર્ટ
Passport Rule Changes : સરકાર 15 ફેબ્રુઆરીથી નવા પાસપોર્ટ મેળવવા અથવા રિન્યુ કરાવવાના નિયમોમાં કેટલાક ફેરફાર કરવા જઈ રહી છે. ત્યારે સરકાર કેવા પ્રકારના ફેરફાર કરવા જઈ રહી છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- 15 ફેબ્રુઆરીથી બદલાશે પાસપાર્ટના નિયમો
- નવા પાસપોર્ટ મેળવવા અથવા રિન્યુ કરાવવાના નિયમોમાં ફેરફાર
- સૌથી મોટો ફેરફાર પોલીસ વેરિફિકેશન છે
Trending Photos
Passport Rule Changes : નવા પાસપોર્ટ મેળવવા અથવા રિન્યુ કરાવવાની યોજના બનાવી રહેલા લોકો માટે 15 ફેબ્રુઆરી, 2026થી કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો અમલમાં આવવાના છે. ભારત સરકાર અને વિદેશ મંત્રાલયનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પાસપોર્ટ પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ, ઝડપી અને પારદર્શક બનાવવાનો છે. ત્યારે 15 ફેબ્રુઆરીથી થનારા ફેરફારો પર એક નજર કરીએ.
ડિજિટલ પોલીસ વેરિફિકેશન
સૌથી મોટો ફેરફાર પોલીસ વેરિફિકેશન છે.
રીઅલ-ટાઇમ ડેટા : પોલીસ વેરિફિકેશન માટે હવે ડોક્યુમેન્ટની રાહ જોવાની જરૂર નથી. ડેટા સીધો પોલીસ ડેટાબેઝ સાથે ઓનલાઈન મેચ કરવામાં આવશે.
mPassport પોલીસ એપ : આ એપ વેરિફિકેશન પ્રક્રિયાને વધુ ઝડપી બનાવશે, જેનાથી તમારા પાસપોર્ટને તમારા ઘરે પહોંચવાનો સમય 10-15 દિવસથી ઘટાડીને 5-7 દિવસ થઈ જશે.
'ડોક્યુમેન્ટ લેસ' અરજી
આધાર અને ડિજિટલ આઈડી : હવે તમારે મોટી ફાઇલો રાખવાની જરૂર નથી. તમારા ડોક્યુમેન્ટડિજીલોકર દ્વારા ઓનલાઈન મેચ કરવામાં આવશે.
માત્ર 2 ડોક્યુમેન્ટ : જો તમારી પાસે આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ છે, તો તમે સરળતાથી અરજી કરી શકશો.
રિન્યુના નિયમો હળવા
જો તમારા જૂના પાસપોર્ટ અને તમારી વર્તમાન માહિતી વચ્ચે કોઈ મોટા ફેરફારો ના હોય, તો રિન્યુ માટે ફરીથી પોલીસ વેરિફિકેશનની જરૂર રહેશે નહીં. જે રિન્યુ પ્રક્રિયાને વધુ સરળ બનાવશે.
બાળકો અને સિંગલ પેરેન્ટ્સ માટે રાહત
હવે, બાળકોના પાસપોર્ટ માટે બંને માતાપિતાની હાજરી અથવા બંનેના નામ ફરજિયાત રહેશે નહીં. સિંગલ પેરેન્ટ્સ અથવા લિગલ પેરેન્ટ્સ હવે ફક્ત પોતાના નામે બાળકનો પાસપોર્ટ સરળતાથી મેળવી શકશે.
નાના શહેરોમાં નવી સુવિધાઓ
સરકાર 15 ફેબ્રુઆરીથી દેશભરના નાના શહેરો અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં નવા પોસ્ટ ઓફિસ પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રો (POPSKs) ખોલશે. આનાથી જિલ્લા મુખ્યાલય અથવા મોટા શહેરોમના ધક્કા ખાવાની જરૂરિયાત રહેશે નહીં.
ફોટોગ્રાફ્સ અને બાયોમેટ્રિક્સ
પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રો પર ફોટોગ્રાફ લેવાની પ્રક્રિયા વધુ સચોટ બનાવવામાં આવી છે. નવા QR કોડ આધારિત સ્માર્ટ પાસપોર્ટ (ઈ-પાસપોર્ટ)નું પ્રિન્ટિંગ હવે ઝડપી બનશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે