/પગાર પંચે લીધો મોટો નિર્ણય, હવે સરકારી કર્મચારીઓ સુધી પહોંચશે સાચી માહિતી! જલદી લોન્ચ થશે નવી વેબસાઇટ

7th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચની ભલામણો રજૂ કરવાની અંતિમ તારીખ આવતા વર્ષના પહેલા 6 મહિનામાં સમાપ્ત થઈ રહી છે. આ વચ્ચે 7મું પગાર પંચ પોતાની ભલામણો રાજ્ય સરકારને સોંપવા માટે તૈયારીમાં લાગી ગયું છે. આ જ કડીમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું પણ ભરવામાં આવ્યું છે.
કયા રાજ્યના પગાર પંચે લીધો આ નિર્ણય
પશ્ચિમ બંગાળ સરકારના 7મા પગાર પંચે પોતાની કાર્યવાહી અને સત્તાવાર અપડેટને જનતા સુધી પહોંચાડવા માટે એક ખાસ વેબસાઇટ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ નિર્ણય રાજ્ય સચિવાલયમાં કમિશનની પહેલી બેઠક દરમિયાન લેવામાં આવ્યો, જે સરકારે દ્વારા તેમના કામકાજના નિયમ ઔપચારિક રીતે જાહેર કર્યાના થોડા સમય બાદ લેવામાં આવ્યો છે. અધિકારીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, કમિશન હજુ સુધી વેતન, ભથ્થા કે પેશનમાં કોઈ ફેરફારનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો નથી. આશા છે કે આ વેબસાઇટ જલદી જ શરૂ થઈ જશે અને આના પર આયોગની ગતિવિધિઓ, સત્તાવાર નોટિફિકેશન અને સંબંધિત સ્ટેકહોલ્ડર્સ માટે પોતાના વિચાર અને જરૂરી ડેટા જમા કરાવવાની તકોની માહિતી મળશે. આના દ્વારા કર્મચારીઓ અને અન્ય સંબંધિત લોકો પેનલને આવેદનપત્ર પણ સોંપી શકશે.
અધિકારીએ જણાવ્યું કે, પગાર પંચે સરકારી કર્મચારીઓ અને અન્ય સંબંધિત લોકોને સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી માહિતી કે દસ્તાવેજો પર વિશ્વાસ ન કરવાની અપીલ કરી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, આ ખાસ વેબસાઇટ એટલા માટે બનાવવામાં આવી રહી છે જેથી કમિશન સાથે જોડાયેલી તમામ વેરિફાઇડ માહિતી એક જ અધિકૃત પ્લેટફોર્મ પર મળી શકે. આ વેબસાઇટ એ સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરશે કે કર્મચારીઓ અને બીજા સંબંધિત લોકો સુધી માત્ર સાચી માહિતી જ પહોંચે.
7મા પગાર પંચના સભ્યો
પશ્ચિમ બંગાળના સરકારી કર્મચારીઓ માટે રચાયેલા 7મા પગાર પંચના પેનલના પ્રમુખ રિટાયર્ડ IAS અધિકારી અતાનુ ચક્રવર્તી છે. સેન્ટર ફોર પોલિસી રિસર્ચના સિનિયર ફેલો પાર્થ મુખોપાધ્યાય અને IIM કલકત્તામાં અર્થશાસ્ત્રના પ્રોફેસર પાર્થપ્રતિમ પાલ તેના સભ્યો છે. IAS અધિકારી દેબીપ્રસાદ કર્ણમ સભ્ય-સચિવ તરીકે કામ કરી રહ્યા છે.
પગાર પંચ શું કામ કરશે?
પશ્ચિમ બંગાળમાં પગાર પંચ રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના હાલના પગાર માળખાની સાથે-સાથે મોંઘવારી ભથ્થા, વિશેષ અને પ્રવાસ ભથ્થા, પ્રમોશનના નિયમો, પેન્શન અને નિવૃત્તિ પછી મળતા બીજા લાભોની સમીક્ષા કરશે. પગાર પંચ એ જોશે કે કોઈપણ બદલાયેલા પગાર માળખા હેઠળ શરૂઆતનો પગાર કેવી રીતે નક્કી કરવો.
આ પેનલ રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના પગાર સ્તરને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર સ્તરની બરાબર લાવવાની શક્યતાઓ પર પણ વિચાર કરશે.