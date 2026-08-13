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પગાર પંચે લીધો મોટો નિર્ણય, હવે સરકારી કર્મચારીઓ સુધી પહોંચશે સાચી માહિતી! જલદી લોન્ચ થશે નવી વેબસાઇટ

7th Pay Commission: પશ્ચિમ બંગાળ સરકારના 7મા પગાર પંચે એક ખાસ વેબસાઇટ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. વેબસાઇટ એ સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરશે કે કર્મચારીઓ અને અન્ય સંબંધિત લોકો સુધી માત્ર સાચી માહિતી જ પહોંચે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 13, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:57 PM IST
પગાર પંચે લીધો મોટો નિર્ણય, હવે સરકારી કર્મચારીઓ સુધી પહોંચશે સાચી માહિતી! જલદી લોન્ચ થશે નવી વેબસાઇટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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