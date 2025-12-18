Prev
વાયરલ MMS વીડિયો પર ઈન્ફ્લુએન્સર પાયલ ગેમિંગે તોડી ચૂપ્પી, જાણો શું કહ્યું?

Payal Gaming Viral Video: વિવાદ વચ્ચે પાયલે બુધવારે 17 ડિસેમ્બરના રોજ એક લાંબુ નિવેદન બહાર પાડીને સ્પષ્ટ કર્યું કે વીડિયોમાં જે મહિલા જોવા મળી રહી છે તે એ નથી. આ સાથે જ તેણે કહ્યું કે તેની ઓળખના દુરઉપયોગ વિરદ્ધ કાનૂની કાર્યવાહી થઈ રહી છે.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 18, 2025, 09:51 AM IST

ભારતની સૌથી ફેમસ ગેમિંગ ઈન્ફ્લુઅન્સર્સમાંથી એક છે પાયલ ગેમિંગ જે હાલ ચર્ચામાં છે. પાયલ હાલમાં ઓનલાઈન વિવાદના પગલે ચર્ચામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક એમએમએસ વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેની સાથે પાયલ ગેમિંગનું નામ ખોટી રીતે જોડવામાં આવ્યું છે. આ ક્લિપમાં કથિત રીતે એક મહિલાને એક પુરુષ સાથે ઈન્ટીમેટ પળો વિતાવતી દેખાડી છે. આવામાં અનેક યૂઝર્સે કોઈ પણ પુરાવા કે પુષ્ટિ વગર અટકળ લગાવી કે તેમાં જે મહિલા છે તે પાયલ છે. 

પાયલે નિવેદન બહાર પાડ્યું
આ વિવાદ વચ્ચે પાયલે બુધવારે 17 ડિસેમ્બરના રોજ એક લાંબુ નિવેદન બહાર પાડીને સ્પષ્ટ કર્યું કે વીડિયોમાં જે મહિલા જોવા મળી રહી છે તે એ નથી. આ સાથે જ તેણે કહ્યું કે તેની ઓળખના દુરઉપયોગ વિરદ્ધ કાનૂની કાર્યવાહી થઈ રહી છે. પાયલે લખ્યું કે મે એવી અપેક્ષા નહતી રાખી કે મારે આટલી પ્રાઈવેટ અને દુખદ વાત પર જાહેરમાં બોલવું પડશે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ઓનલાઈન કેટલુંક કન્ટેન્ટ પ્રસારિત થઈ રહ્યું છે જે મારા નામ અને ફોટાને ખોટી રીતે તે વીડિયો સાથે જોડી રહ્યું છે જે હાલ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર શેર થઈ રહ્યું છે. હું આ અંગે સ્પષ્ટ રીતે અને કોઈ પણ શંકા વગર કહેવા માંગુ છું કે તે વીડિયોમાં જે મહિલા જોવા મળી રહી છે તે હું નથી અને તેનો મારા જીવન, મારી પસંદ અને મારી ઓળખ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. 

તેણે વધુમાં લખ્યું કે હું હંમેશા નકારાત્મકતા સામે ચૂપ્પી સાધવામાં વિશ્વાસ ધરાવું છું. પરંતુ આ સ્થિતિ સ્પષ્ટતા અને અવાજની માંગ કરે છે. ફક્ત મારા માટે નહીં પરંતુ એવી તમામ મહિલાઓ માટે જે આ પ્રકારના ઓનલાઈન દુર્વ્યવ્હાર અને ચરિત્ર હનનનો ભોગ બને છે. આ કોઈ હાનિરહિત કન્ટેન્ટ નથી. આ ખુબ ઊંડો આઘાત પહોંચાડનાર અને અમાનવીય છે. 

25 વર્ષની પાયલે મીડિયાને અપીલ પણ કરી કે આ સામગ્રીને કોઈ પણ રૂપમાં શેર કરવા અને દોહરાવવા કે તેના પર અટકળો લગાવવાથી બચો. તેણે  કહ્યું કે તેના નામ અને સમાનતાના દુરઉપયોગને સંબોધિત કરવા અને કાનૂન મુજબ જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે યોગ્ય કાનૂની પગલું ઉઠાવવામાં આવી રહ્યું છે. કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કતા પાયલે કહ્યું કે આ કપરા સમયમાં જે લોકોએ સમર્થન, સહાનુભૂતિ અને સમજ સાથે સંપર્ક કર્યો તેમની તે આભારી છે. તેમના દયાળુ વ્યવહાર અને વિશ્વાસે તેને જરૂરિયાતના સમયે સૌથી વધુ તાકાત આપી છે. 
 

