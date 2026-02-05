હિમાચલના પહાડો પર જોવા મળ્યો દુર્લભ નજારો, મનાલીમાં બરફ વચ્ચે મોર એન્ટ્રીથી પર્યાવરણવિદોમાં વધી ચિંતા
Peacock in Manali: હિમાચલ પ્રદેશમાં મનાલી પાસે બરફથી ઢંકાયેલા ઊંચા પહાડો પર મોર જોવા મળતા પ્રવાસીઓ હેરાન થઈ ગયા છે. વન વિભાગે પણ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. સામાન્ય રીતે નીચાણવાળા ગરમ વિસ્તારોમાં જોવા મળતા મોરની આ ક્ષેત્રમાં હાજરી જોઈને વન અધિકારીઓ પણ હેરાન છે.
Peacock in Manali: હિમાચલ પ્રદેશના મનાલીમાં તાજેતરમાં પ્રવાસીઓને એક દુર્લભ નજારો જોવા મળ્યો હતો. બરફથી ઢંકાયેલા ઊંચા પહાડો પર મોર જોવા મળ્યા હતા. કુલ્લુ જિલ્લાના જગતસુખ ગામ પાસે આશરે 6,000 ફૂટથી વધુની ઊંચાઈ ધરાવતા જંગલ વિસ્તારમાં આ પક્ષીઓ જોવા મળ્યા હતા.
સામાન્ય રીતે મોર નીચાણવાળા અને પ્રમાણમાં ગરમ વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે, પરંતુ આ બરફીલા વિસ્તારમાં તેમની હાજરીએ ક્લાયમેટ ચેન્જ અને પર્યાવરણીય ફેરફારોને લઈને નવી ચિંતાઓ ઊભી કરી છે. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે તેમણે જંગલમાં બે મોર જોયા ત્યારે તેમને પોતાની આંખો પર વિશ્વાસ ન આવ્યો. કહેવાય છે કે, આ મોર ગત ઉનાળામાં આ વિસ્તારમાં આવ્યા હતા, પરંતુ તે પછી ભાગ્યે જ જોવા મળતા હતા.
અધિકારીઓએ શું કહ્યું?
કુલ્લુના ડેપ્યુટી કન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટ (વન્યજીવ) રાજેશ શર્માએ જણાવ્યું કે, વિભાગને ગ્રામજનો પાસેથી થોડા દિવસો પહેલા મોર જોવા મળ્યા હોવાની માહિતી મળી હતી. તપાસ દરમિયાન એક મોર જોવા મળ્યો હતો, જે ન તો ઘાયલ હતો અને ન તો તેની ઉડાનમાં કોઈ અસાધારણતા હતી. ગ્રામજનોનો દાવો છે કે આ મોર છ મહિનાથી વધુ સમયથી આ વિસ્તારમાં રહી રહ્યા છે.
ઊંચા પહાડી વિસ્તારોમાં હવે પહેલા જેવી કડકડતી ઠંડી રહી નથી. સરેરાશ તાપમાનમાં થયેલા વધારાએ તે કુદરતી આબોહવા અવરોધોને નબળા પાડ્યા છે, જે પહેલા મોરને નીચાણવાળા વિસ્તારો સુધી મર્યાદિત રાખતા હતા. આવી સ્થિતિમાં શક્ય છે કે, મોર ઉપરના વિસ્તારોમાં ત્યાંના વાતાવરણ મુજબ પોતાને ઢાળી રહ્યા હોય.
શું ખોરાકની શોધમાં આવ્યા મોર?
બીજું એક કારણ ખોરાકની શોધ પણ માનવામાં આવે છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વધતી વસ્તી અને માનવ પ્રવૃત્તિઓને કારણે કુદરતી રહેઠાણો સંકોચાઈ રહ્યા છે, જેના કારણે પક્ષીઓ નવા વિસ્તારો તરફ વળી શકે છે. નિષ્ણાતો એમ પણ કહે છે કે રાજ્યની નીચલી ટેકરીઓમાં મોરની સંખ્યા વધી છે, જેની અસર તેમના ફેલાવા પર પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગના આંકડા અનુસાર, વર્ષ 1901થી હિમાચલ પ્રદેશનું સરેરાશ તાપમાન લગભગ 1.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધ્યું છે. મહત્તમ તાપમાનમાં 2.18 ડિગ્રી અને લઘુત્તમ તાપમાનમાં 0.84 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો નોંધાયો છે. વન્યજીવ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, આવી ઘટનાઓ પર સતત દેખરેખ રાખવી જરૂરી છે. આનાથી એ સમજવામાં મદદ મળશે કે ક્લાયમેટ ચેન્જ હિમાલયની ઇકોસિસ્ટમ અને વન્યજીવોના વર્તનને કેવી રીતે અસર કરી રહ્યું છે.
