પગના ફોટા વેચીને લાખોની કમાણી કરી રહ્યા છે લોકો, શું ભારતમાં પણ છે આ લીગલ? જાણો કેવી રીતે થાય છે આવક
Selling Feet Photos: ઇન્ટરનેટ પર એવા ઘણા લોકો છે જેવો દાવો કરે છે કે, તેઓ માત્ર પોતાના પગના ફોટા વેચીને સારી કમાણી કરી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો તેને વેકેશન ફંડ માટે, શોપિંગ કરવા અથવા ઘરનું ભાડું ચૂકવવાનું સાધન ગણાવી રહ્યા છે.
Selling Feet Photos: આજના ડિજિટલ યુગમાં કમાણીની રીતો ઝડપથી બદલાઈ રહી છે. હવે માત્ર 9થી 5ની નોકરી જ આવકનું સાધન નથી રહી, પરંતુ લોકો 'સાઇડ હસલ' દ્વારા પણ રૂપિયા કમાઈ રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા અને ઇન્ટરનેટ ઇકોનોમીના વધતા વ્યાપમાં કેટલાક એવા ટ્રેન્ડ સામે આવ્યા છે જે પહેલા વિચિત્ર લાગતા હતા, પરંતુ હવે ધીમે-ધીમે સામાન્ય થઈ રહ્યા છે. આવો જ એક ટ્રેન્ડ છે પગના ફોટા વેચીને કમાણી કરવાનો. જી હા... તમે સાચું સાંભળ્યું છે! આજના યુગમાં લોકો પગના ફોટો વેચીને કમાણી પણ કરી રહ્યા છે. તો ચાલો જાણીએ કે, લોકો આ રીતે કેવી રીતે કમાણી કરે છે અને શું ભારતમાં તે કાયદેસર છે.
શું છે પગના ફોટા વેચીને કમાણી કરવાનો ટ્રેન્ડ?
ઇન્ટરનેટ પર એવા ઘણા લોકો છે જેવો દાવો કરે છે કે, તેઓ માત્ર પગના ફોટા વેચીને સારી એવી કમાણી કરી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો તેને વેકેશન માટે રૂપિયા ભેગા કરવા, શોપિંગ કરવા અથવા ઘરનું ભાડું ચૂકવવાનું સાધન ગણાવી રહ્યા છે. આ એક પ્રકારનું ડિજિટલ 'સાઇડ હસલ' (વધારાની કમાણીનો રસ્તો) બની ગયું છે, જેમાં ખાસ પ્રકારના ફોટાઓની માંગ રહેતી હોય છે.
શું ભારતમાં આ કાયદેસર છે?
ભારતમાં પગના ફોટા વેચવા એ સામાન્ય રીતે ગેરકાયદેસર નથી, પરંતુ તે માટે કેટલીક શરતો જરૂરી છે. કન્ટેન્ટ બનાવનાર વ્યક્તિ પુખ્ત વયની હોવી જોઈએ. ફોટો પોતાની જ હોવી જોઈએ અને કન્ટેન્ટ અસલી અથવા સ્પષ્ટપણે વાંધાજનક ન હોવું જોઈએ. જો કે, દેશમાં એવો કોઈ કાયદો નથી જે સીધી રીતે આ પ્રકારના ફોટા વેચવા પર રોક લગાવતો હોય, તેમ છતાં આઈટી એક્ટ 2000 અને ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) હેઠળ અશ્લીલ કે વાંધાજનક સામગ્રી શેર કરવી એ ગુનો માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં કન્ટેન્ટનો પ્રકાર કેવો છે તેના પર ઘણું બધું નિર્ભર કરે છે.
લોકો ક્યાં વેચે છે પગના ફોટા?
ભારતમાં આ પ્રકારના કન્ટેન્ટ માટે કોઈ ખાસ પ્લેટફોર્મ નથી, પરંતુ ઘણા લોકો ઇન્ટરનેશનલ વેબસાઇટ્સ અને સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરે છે. બીજી તરફ જો તેનાથી થતી કમાણીની વાત કરીએ તો, કમાણી સંપૂર્ણપણે એ બાબત પર નિર્ભર કરે છે કે તમે કેટલું કન્ટેન્ટ બનાવો છો, તેની ક્વોલિટી કેવી છે અને તમારી ઓડિયન્સ કેટલી છે. કેટલાક લોકો દર મહિને 5,000 રૂપિયા સુધી કમાઈ રહ્યા છે, તો કેટલાક લોકો આનાથી મહિનામાં 1 લાખથી વધુની કમાણી કરવાનો દાવો કરે છે. પરંતુ આ કમાણી દરેક વ્યક્તિ માટે એકસરખી હોતી નથી.
કઈ-કઈ સમસ્યાનો કરવો પડે છે સામનો?
આ કામ જેટલું સરળ લાગી રહ્યું છે, એટલું સરળ હોતું નથી. આમાં ઘણા પ્રકારના ખતરા રહેલા હોય છે. જેમ કે, પ્રાઈવેસીનો ખતરો અને ઓળખ છતી થવાનો ડર રહેલો છે. આ ઉપરાંત એકાઉન્ટ હેક થવાનો અથવા કન્ટેન્ટ લીક થવાની સંભાવના રહેલી છે. સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલિંગ અને અનિચ્છનીય ધ્યાનનું જોખમ રહેલું છે. આ ઉપરાંત પ્લેટફોર્મના નિયમોના કારણે એકાઉન્ટ બંધ થવાનો ખતરો પણ રહે છે.
