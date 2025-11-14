Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

બંગાળમાંથી પણ જંગલરાજ ઉખાડી ફેંકીશું, ભાજપ કાર્યાલયમાં પ્રચંડ વિજય બાદ PM મોદીનું સંબોધન

PM Modi On Bihar Election Result: દિલ્હીમાં ભાજપ મુખ્યાલયમાં કાર્યકરો એકઠા થયા છે. જેપી નડ્ડા, રાજનાથ સિંહ અને અમિત શાહ સહિત અનેક વરિષ્ઠ ભાજપ નેતાઓ ભાજપ કાર્યાલય પહોંચ્યા છે. બિહારની જીતથી કાર્યકરો ઉત્સાહિત છે, જેના કારણે ઉજવણીનો માહોલ સર્જાયો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ દિલ્હીમાં ભાજપ કાર્યાલય પહોંચ્યા છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:07 PM IST

Trending Photos

બંગાળમાંથી પણ જંગલરાજ ઉખાડી ફેંકીશું, ભાજપ કાર્યાલયમાં પ્રચંડ વિજય બાદ PM મોદીનું સંબોધન

PM Modi On Bihar Election Result: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) એ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના અંતિમ પરિણામો જાહેર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. NDA બિહારની 243 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી લગભગ 200 બેઠકો પર વિજય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. પરિણામે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીમાં ભાજપ મુખ્યાલયમાં કાર્યકરોને સંબોધન કર્યું છે. બિહારની જીતથી કાર્યકરો ઉત્સાહિત છે, જેનાથી ઉજવણીનો માહોલ સર્જાયો છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ દિલ્હીમાં ભાજપ કાર્યાલય પહોંચ્યા છે. જેમ જેમ તેઓ પોતાની કારમાંથી ઉતર્યા, તેમ તેમ પીએમ મોદીએ બિહારની જીત પર કાર્યકરોને અભિનંદન આપવા માટે ગમછા (ટુવાલ) લહેરાવ્યો. ગમછા (ટુવાલ) બિહારની ઓળખનું પ્રતીક છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભાજપ મુખ્યાલય પહોંચ્યા છે અને તેમણે ગમછા (રૂમાલ) લહેરાવીને કાર્યકરોનું સ્વાગત કર્યું. પીએમ મોદી ભાજપ મુખ્યાલય પહોંચ્યા કે તરત જ કાર્યકરોનો ઉત્સાહ બમણો થઈ ગયો. "મોદી, મોદી, મોદી, મોદી ઝિંદાબાદ, એનડીએ ઝિંદાબાદ" ના નારા સમગ્ર ભાજપ કાર્યાલયમાં ગુંજી ઉઠ્યા. બિહારમાં એનડીએના સુનામી બાદ, કાર્યકરો ઢોલ અને તુરાઈ સાથે પીએમ મોદીના સંબોધનની રાહ જોતા જોવા મળ્યા.

Add Zee News as a Preferred Source

 

— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025

ભાજપના કાર્યકરો બિહારમાં ગરદો ઉડાવી દીધો: પીએમ મોદી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એનડીએના પ્રચંડ વિજય પર દેશના નાગરિકો અને ભાજપ પરિવારને અભિનંદન આપ્યા. કાર્યકરોની પ્રશંસા કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે બિહારે દેશને એટલી જોરશોરથી હચમચાવી દીધો છે કે તેની ચર્ચા સમગ્ર દેશમાં થઈ રહી છે. તેમણે મજાકમાં ટિપ્પણી કરી કે આજે બિહારના દરેક ઘરમાં મખાનાની ખીર ચોક્કસ બનશે. આ જીત ફક્ત રાજકીય નથી, પરંતુ જાહેર વિશ્વાસનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે.

પીએમ મોદીએ "માય ફોર્મ્યુલા" શું છે તે સમજાવ્યું.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે બિહારના લોકોએ NDA ને સૌથી મોટો જનાદેશ આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, બધા પક્ષો વતી, હું બિહારના લોકોને સલામ કરું છું. આજે, હું લોકનાયક જયપ્રકાશ નારાયણ અને ભારત રત્ન કર્પૂરી ઠાકુરને પણ આદરપૂર્વક સલામ કરું છું. એક જૂની કહેવત છે કે લોખંડ લોખંડને તીક્ષ્ણ બનાવે છે. બિહારમાં કેટલીક પાર્ટીઓએ તુષ્ટિકરણ-લક્ષી MY ફોર્મ્યુલા બનાવ્યો, પરંતુ આજની જીતે એક નવું, સકારાત્મક MY ફોર્મ્યુલા આપ્યું છે, મહિલા અને યુવા.

કટ્ટા સરકાર ક્યારેય બિહારમાં પાછી નહીં ફરે: પીએમ મોદી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે બિહાર ચૂંટણી દરમિયાન, જ્યારે મેં જંગલ રાજ અને કટ્ટા સરકાર વિશે વાત કરી હતી, ત્યારે RJD પાર્ટીએ વાંધો ઉઠાવ્યો ન હતો. જોકે, તેનાથી કોંગ્રેસ ચોક્કસપણે અસ્વસ્થ થઈ ગઈ હતી. પીએમ મોદીએ આગળ કહ્યું કે, "આજે, હું ફરીથી કહી રહ્યો છું કે કટ્ટા સરકાર ક્યારેય બિહારમાં પાછી નહીં ફરે. અહીંના લોકોએ વિકસિત બિહાર માટે મતદાન કર્યું હતું. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન, મેં બિહારના લોકોને રેકોર્ડ સંખ્યામાં મતદાન કરવા વિનંતી કરી. બિહારના લોકોએ મારી વિનંતી પર ધ્યાન આપ્યું, અને બધા રેકોર્ડ તૂટી ગયા.

બિહારે જંગલ રાજમાંથી બહાર આવીને ઇતિહાસ બદલી નાખ્યો...:પીએમ મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે ભાજપના કાર્યકરોએ નોંધપાત્ર અને ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ભાજપ નાગરોટા, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને ઓડિશામાં પેટાચૂંટણી જીતશે તે નિશ્ચિત છે. આ ભારતીય લોકશાહી અને ચૂંટણી પંચનો વિજય છે. પીએમએ વધુમાં જણાવ્યું કે બિહારની ચૂંટણી પણ ખાસ છે કારણ કે બિહાર એક સમયે એકમાત્ર રાજ્ય હતું જ્યાં નક્સલવાદી અને માઓવાદી પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં મતદાન બપોરે 3 વાગ્યા સુધીમાં સમાપ્ત થઈ ગયું હતું. બહુ ઓછા લોકો આ જાણતા હશે, પરંતુ આ વખતે, બિહારમાં મતદાન એક ઉત્સવ જેવું હતું.

જંગલરાજ યુગ દરમિયાન, મતપેટીઓ ખુલ્લેઆમ લૂંટાઈ હતી: પીએમ મોદી

કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા, પીએમ મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું કે બિહારમાં જંગલરાજ યુગ દરમિયાન, ચૂંટણી મતપેટીઓ ખુલ્લેઆમ લૂંટાઈ હતી, અને સેંકડો સ્થળોએ ફરીથી મતદાન થયું હતું. 2000માં બિહારમાં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આશરે 1,500 બૂથ પર ફરીથી મતદાન થયું. મોદીએ કહ્યું કે બિહાર હવે બદલાઈ ગયું છે. લોકો નિર્ભયતાથી, તેમની પસંદગી મુજબ મતદાન કરે છે અને આ પરિવર્તન બિહારના સારા ભવિષ્યની ખાતરી આપે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે બિહારથી ગંગા નદી બંગાળ જાય છે, ત્યારે અમે બંગાળમાંથી પણ જંગલરાજને ઉખાડી ફેંકીશું.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Bihar Election Result 2025Celebration in BJP OfficePM Modi in BJP OfficePM Modi addressing BJP WorkerbjpNDA win Bihar ElectionCelebration of Bihar Winrajnath singhJP NaddaGujarati Newspm modi

Trending news