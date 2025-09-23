Prev
દાદા તમારી ઉંમરનો તો વિચાર કરો! કાકાની હરકત જોઈ લોકો થઈ ગયા સ્તબ્ધ, જુઓ Viral Video

Viral Video: હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક કાકાનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તે એક છોકરીને ગળે લગાવે છે અને તેની સાથે રીલ બનાવે છે. વીડિયો જોયા પછી તમને આશ્ચર્ય થશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 23, 2025, 03:22 PM IST

Viral Video: સોશિયલ મીડિયા વાયરલ કન્ટેન્ટ માટે એક જોરદાર પ્લેટફોર્મ છે, અને કંઈપણ ગમે ત્યારે વાયરલ થઈ શકે છે. સોશિયલ મીડિયા પર દરરોજ અસંખ્ય વસ્તુઓ પોસ્ટ કરવામાં આવે છે, જે તમે જોતા જ હશો. જો તમે દરરોજ એક્ટિવ છો, તો તમને ખબર પડશે કે પોસ્ટ કરેલા ઘણા બધા વીડિયો અને ફોટા વાયરલ થાય છે, અને વાયરલ થવાની કોઈ નિશ્ચિત શ્રેણી નથી. 

એક પોસ્ટ જે ઇન્ટરનેટ પર લોકોને અનોખી લાગે છે, અથવા એક ફોટો/વિડિયો જે તેમનું ધ્યાન ખેંચે છે, તે વાયરલ થઈ જાય છે. હાલમાં બીજો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ચાલો તમને તે વાયરલ વીડિયો વિશે જણાવીએ.

વાયરલ વીડિયોમાં શું બતાવવામાં આવ્યું છે?

હાલમાં વાયરલ થઈ રહેલા વીડિયોમાં એક છોકરી સ્કૂટર પાસે ઉભી છે અને એક કાકા એક બાજુથી આવે છે. કાકા આવતાની સાથે જ છોકરી તેની પાસે આવે છે, અને બંને ભેટી પડે છે. પછી કાકા છોકરીને ઉપાડે છે, તેને સ્કૂટર પર બેસાડે છે અને તેની સામે ઘૂંટણિયે પડે છે. પછી પાછા ઊભા થાય છે અને તેણીને ફરીથી ભેટી પડે છે, જ્યારે કોઈ તેમના પર પાણી ફેંકે છે ત્યારે તેનો હાથ પકડી રાખે છે. પાણી ફેંક્યા પછી તરત જ, તેઓ બંને ભાગી જાય છે.

વાયરલ વિડિઓ અહીં જુઓ

 

— SHIVANI TIWARI (@tiwari__shivani) September 22, 2025

તમે હમણાં જ જોયેલો વિડિઓ X-પ્લેટફોર્મ પર @tiwari__shivani નામના એકાઉન્ટ દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. વિડિઓના કેપ્શનમાં લખ્યું છે, "આ બધું શું ચાલી રહ્યું છે?" આ લખાય છે ત્યાં સુધી, વિડિઓને 12,000 થી વધુ લોકોએ જોયો છે. વિડિઓ જોયા પછી, એક યુઝરે ટિપ્પણી કરી કે મારે આ બધું શું જોવા મળી રહ્યું છે?

બીજા યુઝરે લખ્યું કે કાકા, તેમના વાળ હમણાં જ ગયા છે, તેમની યુવાની એ જ રહી છે. ત્રીજા યુઝરે લખ્યું કે કાકા, પેન્સનની ઉંમરમાં ટેન્સન કેમ લો છો? ચોથા યુઝરે લખ્યું કે "દાદા, કૃપા કરીને તમારી ઉંમરનો વિચાર કરો." બીજા યુઝરે લખ્યું, "તમે અમને કેમ દુઃખી કરી રહ્યા છો?"

નોંધ: આ લેખમાં લખેલી માહિતી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ પર આધારિત છે. Zee 24 કલાક કોઈપણ દાવાની સત્યતા ચકાસતું નથી.

