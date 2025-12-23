Prev
પાડોશીઓના ઘરમાં ડોકાચિયું કરતા પહેલા સાવધાન ! મહિલાએ કર્યો 62 લાખનો દાવો, જાણો સમગ્ર મામલો

Housing Society Harassment: બેંગલુરુની એક 22 વર્ષીય મહિલાએ સોસાયટીના સભ્યો સામે પોતાના ઘરમાં પંચાયત કરવા બદલ 62 લાખનો સિવિલ કોર્ટમાં દાવો દાખલ કર્યો. CCTV પુરાવાઓને કારણે આરોપી નિર્દોષ છૂટી ગયો, દંડ ફટકારવામાં આવ્યો અને સોશિયલ મીડિયા પર મહિલાની પ્રશંસા થઈ રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:05 PM IST

Housing Society Harassment: કલ્પના કરો કે તમે તમારા પોતાના ઘરમાં મિત્રો સાથે શાંતિથી બેઠા છો, અને કેટલાક લોકો તમારા દરવાજો ખખડાવીને તમારા જીવન વિશે નિર્ણયો લેવાનું શરૂ કરે છે. બેંગલુરુમાં 22 વર્ષીય મહિલા સાથે આવું જ બન્યું. ત્યાં કોઈ પાર્ટી નહોતી, કોઈ અવાજ નહોતો, કોઈ હંગામો નહોતો, છતાં "સમાજના કાકાઓ" એ વાંધો ઉઠાવ્યો. 

પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ કે પોલીસને બોલાવવામાં આવી. પરંતુ વાર્તા ત્યાં જ સમાપ્ત થઈ નહીં. ચૂપ રહેવાને બદલે, મહિલાએ કાનૂની કાર્યવાહી કરી અને 62 લાખનો સિવિલ દાવો દાખલ કર્યો. કેસ હવે કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે, અને ચુકાદો ઘણાને આઘાત પહોંચાડે તેવી અપેક્ષા છે.

હકીકતમાં, આ ઘટના બેંગલુરુના એક એપાર્ટમેન્ટમાં બની હતી, જ્યાં તેના પાંચ મિત્રો શનિવારે રાત્રે તેના ઘરે આવ્યા હતા. મહિલાના મતે, ત્યાં ન તો પાર્ટી હતી કે ન તો મોટેથી સંગીત. બધા રસોઈ બનાવી રહ્યા હતા અને વાતો કરી રહ્યા હતા. પછી સોસાયટીના એક સભ્ય દરવાજા પાસે આવ્યા અને કહ્યું કે, અહીં બેચલર્સને રહેવાની મંજૂરી નથી. મહિલાએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તે ફ્લેટની માલિક છે અને આ તેમનો અંગત મામલો છે. દરવાજો બંધ થતાં જ મામલો સમાપ્ત થઈ જવો જોઈતો હતો, પરંતુ અહીંથી જ વિવાદ વધી ગયો.

પરવાનગી વિના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો

મહિલાના જણાવ્યા મુજબ, ચાર-પાંચ પુરુષો પરવાનગી વિના તેના લિવિંગ રૂમમાં પ્રવેશ્યા. તેમના પર ગાંજા પીવા અને ધૂમ્રપાન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને બીજા દિવસે ફ્લેટ ખાલી કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. મહિલાના પુરુષ મિત્રોએ દરમિયાનગીરી કરીને તેમને બહાર કાઢી મૂક્યા. 

આ દરમિયાન, એક પુરુષે ફ્લેટની "તપાસ" કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેના કારણે ઝપાઝપી થઈ. જ્યારે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ત્યારે સોસાયટીના સભ્યોએ પોલીસને ફોન કર્યો. પોલીસે ફ્લેટના દસ્તાવેજો માંગ્યા, પરંતુ મહિલાએ કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બની અને ઘરમાં રહેલા સીસીટીવી કેમેરામાં બધું રેકોર્ડ થઈ રહ્યું હોવાનો ઉલ્લેખ કરીને ના પાડી.

કાનૂની કાર્યવાહી અને ₹62 લાખનો સિવિલ દાવો

ઘટના બાદ, મહિલાએ સોસાયટી અને સંબંધિત બોર્ડ સભ્યોને કાનૂની નોટિસ મોકલી. આરોપો ઘરમાં ઘુસવાના, ઉત્પીડન અને ધમકીઓના હતા. મહિલાએ બિલ્ડર અને સોસાયટીના ચેરમેનને સીસીટીવી ફૂટેજ બતાવ્યા. તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને આરોપી બોર્ડ સભ્યોને તેમના પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા. દરેક સભ્યને 20,000 રૂપિયા નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો. મહિલાએ ₹62 લાખનું વળતર માંગ્યું, સાથે ભવિષ્યમાં સંપર્ક અટકાવવા માટે કાયમી મનાઈ હુકમ પણ માંગ્યો. વકીલે સ્વીકાર્યું કે સંપૂર્ણ રકમ મેળવવી મુશ્કેલ હશે, પરંતુ આંશિક ચુકવણી પણ એક મહત્વપૂર્ણ જીત હશે.

સોશિયલ મીડિયા પર પ્રશંસા, મહિલા 'હીરો' બની

મહિલાની રેડિટ પોસ્ટ વાયરલ થતાં જ, સોશિયલ મીડિયા સમર્થનથી છલકાઈ ગયું. વપરાશકર્તાઓએ કહ્યું કે કોઈને પણ પરવાનગી વિના ઘરમાં પ્રવેશવાનો અધિકાર નથી. ઘણા લોકોએ તેને ભારતમાં નાગરિક કાયદાના યોગ્ય ઉપયોગના ઉદાહરણ તરીકે ટાંક્યું. કેટલાક લોકોએ મહિલાને "બેંગલુરુની કાળી રાત" પણ કહી. મહિલાએ કેસ અંગે વધુ માહિતી પોસ્ટ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે અને આગામી સુનાવણી પછી જ અપડેટ્સ પ્રદાન કરશે. હાલ માટે, તેની હિંમત અને કાનૂની કાર્યવાહીની વ્યાપક પ્રશંસા થઈ રહી છે.

