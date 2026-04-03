દુનિયાભરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ભડકો, અનેક દેશોમાં કિંમતો થઈ બમણી; પણ ભારતમાં કેમ હજુ સ્થિર? જાણો કારણ

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 03, 2026, 05:18 PM IST
  • ઈરાનમાં યુદ્ધના કારણે ગ્લોબલ ઓઈલ માર્કેટમાં ઉથલપાથલ
  • દુનિયાભરમાં ઈંધણના ભાવ આસમાને, જાણો ભારત પર તેની શું થઈ અસર?
  • મ્યાનમાર, લાઓસ, ઓસ્ટ્રેલિયાથી લઈ યુરોપમાં ઇંધણના ભાવો બેકાબૂ

Petrol Diesel Price: ઈરાનમાં યુદ્ધ શરૂ થયા પછી અત્યાર સુધી ગ્લોબલ ઓઈલ માર્કેટમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. globalpetrolprices.com પર આપવામાં આવેલા તાજેતરના આંકડાઓના વિશ્લેષણથી જાણવા મળે છે કે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ અને પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતોમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો છે, જેની અસર દુનિયાના મોટાભાગના દેશોમાં જોવા મળી રહી છે. જો કે, ભારતમાં અત્યાર સુધી સામાન્ય પેટ્રોલ-ડીઝલના દરમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.

ક્રૂડ ઓઈલમાં ભારે ઉછાળો
ડેટા અનુસાર, યુદ્ધ પહેલા બ્રેન્ટ ક્રૂડ 71.28 ડોલર પ્રતિ બેરલ હતું, જે હવે 109 ડોલર સુધી પહોંચી ગયું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પેટ્રોલની વૈશ્વિક સરેરાશ કિંમત 1.2 ડોલરથી વધીને 1.4 ડોલર પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ 1.52 ડોલર પ્રતિ લિટર સુધી પહોંચી ગયું છે. આ ઉછાળો દર્શાવે છે કે, યુદ્ધના કારણે સપ્લાય ચેઈનમાં આવેલ અડચણો, અનિશ્ચિતતા અને ભૌગોલિક રાજકીય તણાવના કારણે કિંમતોમાં ભારે વધારો જોવા મળ્યો છે.

કયા દેશમાં પેટ્રોલના ભાવમાં કેટલો વધારો થયો?

દેશ ભાવ વધારો
મ્યાનમાર 100.0%
ફિલિપાઇન્સ 71.6%
મલેશિયા 52.4%
ઓસ્ટ્રેલિયા 46.5%
સંયુક્ત આરબ અમીરાત 40.8%
કંબોડિયા 39.3%
ઝિમ્બાબ્વે 39.1%
લાઓસ 117.5%
પેરુ 45.8%
ગ્વાટેમાલા 34.4%

અનેક દેશોમાં ઇંધણના ભાવમાં ભારે વધારો
જે દેશોમાં ઇંધણની કિંમતો બજાર અનુસાર નક્કી થાય છે, ત્યાં સૌથી વધુ અસર જોવા મળી છે. જેમ કે, મ્યાનમારમાં પેટ્રોલનો ભાવ 100% અને ડીઝલ 119.9% મોંઘું થયું છે. ફિલિપાઇન્સમાં ડીઝલ 111% તો પેટ્રોલ 71.6% મોંઘું થયું છે. મલેશિયામાં પેટ્રોલના ભાવ 52.4% અને ડીઝલના ભાવ 84.6% વધ્યા છે. UAEમાં પણ પેટ્રોલ 40.8% અને ડીઝલ 86.1% મોંઘું થયું છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં યુદ્ધ પછી પેટ્રોલના ભાવ 46.5% અને ડીઝલના ભાવ 64.1% વધ્યા છે.

યુરોપ અને અમેરિકામાં પણ ઓઈલ થયું મોંઘું
યુરોપ અને અમેરિકામાં પણ નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે. અમેરિકામાં પેટ્રોલ 31.1% અને ડીઝલ 41.8% મોંઘું થયું, જ્યારે જર્મની અને ફ્રાન્સમાં ડીઝલની કિંમતો 30%થી વધુ વધી છે.

ડીઝલ કેમ વધુ મોંઘું થયું?
વિશ્લેષણથી જાણવા મળ્યું છે કે, મોટાભાગના દેશોમાં ડીઝલની કિંમત પેટ્રોલ કરતા વધુ વધી છે. તેનું કારણ ટ્રાન્સપોર્ટ અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ડીઝલની વધુ માંગ, સપ્લાય ચેઇનમાં અડચણો અને રિફાઇનિંગ ખર્ચમાં થયેલો વધારો છે.

યુદ્ધ વચ્ચે કયા દેશમાં ડીઝલના ભાવ સૌથી વધુ વધ્યા?

દેશ ભાવ વધારો
મ્યાનમાર 119.9%
લાઓસ 117.5%
ફિલિપાઇન્સ 111.0%
કંબોડિયા 92.0%
વિયેતનામ 91.3%
સંયુક્ત આરબ અમીરાત 86.1%
મલેશિયા 84.6%
લેબનાન 70.3%
ઓસ્ટ્રેલિયા 64.1%

ભારતમાં કિંમતો સ્થિર કેમ?
વૈશ્વિક ઉછાળો હોવા છતાં ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. આ અંગે પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, "પેટ્રોલ અને ડીઝલ, જેના પર ભારત મુખ્યત્વે નિર્ભર છે, તેમની કિંમતોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. દિલ્હીમાં પેટ્રોલ 94.77 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ 87.67 રૂપિયા પ્રતિ લિટર પર સ્થિર છે."

મંત્રાલયે એમ પણ કહ્યું કે, ઓઈલ કંપનીઓને નુકસાન થઈ રહ્યું છે, તેમ છતાં સામાન્ય ગ્રાહકો પર બોજ નાખવામાં આવ્યો નથી. મંત્રાલયે કહ્યું કે, "આ નિર્ણયો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની તે પ્રતિબદ્ધતાને અનુરૂપ છે, જે અંતર્ગત આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતોમાં ભારે વધારાથી ભારતીય નાગરિકોની રક્ષા કરવામાં આવી રહી છે."

આગામી દિવસોમાં શું થઈ શકે છે?
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, જો બ્રેન્ટ ક્રૂડ લાંબા સમય સુધી 100 ડોલરથી ઉપર રહે છે, તો ભારતમાં પણ કિંમતોમાં વધારો સંભવ છે. હાલમાં સરકાર કિંમતોને નિયંત્રિત કરી રહી છે, પરંતુ આ સ્થિતિ લાંબા સમય સુધી રહેશે કે નહીં, તે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ પર નિર્ભર રહેશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

