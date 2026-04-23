ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaપેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં તોળાઈ રહ્યો છે વધારો, જાણો પ્રતિ લીટર કેટલો વધી શકે ભાવ? 

પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં તોળાઈ રહ્યો છે વધારો, જાણો પ્રતિ લીટર કેટલો વધી શકે ભાવ? 

Petrol-Diesel Rate: દેશમાં હાલ પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ થઈ રહી છે. એક બાજુ મિડલ ઈસ્ટમાં ભારે તણાવનો માહોલ છે, હોર્મુઝનું સંકટ યથાવત છે. આ બધા સંકેતોને પગલે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ પર વધારાનું જોખમ પણ તોળાયેલું છે. જાણો કેટલો વધી શકે ભાવ?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 23, 2026, 09:24 AM IST
  • પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણી, આજે બંગાળ-તમિલનાડુમાં મતદાન
  • ચૂંટણી પછી પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમા વધારો થાય તેવી શક્યતા
  • મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ, હોર્મુઝનું સંકટ હજુ પણ યથાવત 

પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં તોળાઈ રહ્યો છે વધારો, જાણો પ્રતિ લીટર કેટલો વધી શકે ભાવ? 

મિડલ ઈસ્ટમાં હાલ ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભલે યુદ્ધવિરામ લંબાવ્યો પરંતુ ઈરાને આ નિર્ણય ફગાવી દીધેલો છે. જેને પગલે જંગનું જોખમ યથાવત છે. એમાં પણ ઈરાન ધમકીઓ પર ધમકી આપી રહ્યું છે. આ બધા વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં પણ ભડકો જોવા મળી રહ્યો છે અને એક તબક્કે ક્રૂડ ઓઈલ ઉછળીને 100 ડોલર પાર કરી ગયું. ભારતમાં પણ ટૂંક સમયમાં ભાવમાં વધારો જોવા મળી શકે છે. 

ક્રૂડના ભાવમાં સતત હલચલ
પશ્ચિમ એશિયામાં જે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેને પગલે ક્રૂડ ઓઈલ સતત ઉછાળા મારી રહ્યું છે. કારણકે જંગનો ખતરો હજું ટળ્યો નથી. ભારતમાં ક્રૂડ ઓઈલ મુખ્યત્વે આયાત થતું રહે છે. જેને પગલે ભાવ વધારો તોળાઈ રહ્યો છે. 

તો વધી જશે 15 રૂપિયા!
એક્સપર્ટ્સ જણાવે છે કે જો આ વર્ષે ક્રૂડ ઓઈલનો સરેરાશ ભાવ 95 ડોલર પ્રતિ બેરલ રહે તો પણ સરકારે બોજો ટાળવા માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલના  ભાવમાં 8 રૂપિયાથી લઈને 15 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વધારો કરવો પડે તેવી સ્થિતિ થાય. જો કે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 85થી 90 ડોલર વચ્ચે રહે છે. છતાં પ્રતિ લિટર 3 રૂપિયાથી માંડીને 7 રૂપિયાના વધારાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. 

આજે શું છે સ્થિતિ
આજે ગુરુવારે ભારતીય બજારોમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં કડાકાના સિગ્નલ વિદેશના બજારોમાંથી મળી રહ્યા છે. અમેરિકાથી લઈને જાપાન સુધી દુનિયાભરના બજારોમાં હડકંપ છે. અમેરિકી સ્ટોક માર્કેટ બુધવારે રેડ ઝોનમાં બંધ થયા જ્યારે એશિયાઈ બજારોમાં પણ મોટાભાગે કડાકાનો માહોલ છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ભલે યુદ્ધવિરામ લંબાયું હોય પરંતુ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ મુદ્દે હજુ પણ તણાવ યથાવત છે. ઈરાન હોર્મુઝ ખોલવા માટે તૈયાર નથી. જ્યારે અમેરિકા પણ નાકાબંધી પર મક્કમ છે. જેના પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ફરીથી ઉછાળો છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલર પાર કરી ગયું છે. જેના કારણે શેર બજારો દબાણમાં છે. 

4 રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં ચૂંટણી
હાલ દેશમાં પાંચ રાજ્યોમાં ચૂંટણીનો માહોલ છે. તમિલનાડુમાં એક જ તબક્કામાં તમામ સીટો જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલા તબક્કાનું મતદાન આજે છે. પુડુચેરી, અસમ અને કેરળમાં મતદાન હાલમાં જ પૂરું થયું છે અને પરિણામની રાહ જોવાઈ રહી છે. સરકારે હાલ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રાખ્યા છે. ઓઈલ કંપનીઓ નુકસાન ભોગવી રહી છે પરંતુ એવું મનાઈ રહ્યું છે કે વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પૂરી થયા બાદ ઈંધણના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. જો આવું થાય તો તેની અસર ફુગાવા પર પડે અને પરિવહન ખર્ચમાં પણ વધારો થાય. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

petrol ratediesel ratepetroldiesel

