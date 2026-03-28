એક્સાઈઝ ડ્યુટી ઘટ્યા બાદ શું સસ્તું થયું પેટ્રોલ-ડીઝલ? ચેક કરો તમારા શહેરનો આજનો લેટેસ્ટ ભાવ
Diesel Price on 28th March: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક્સાઈઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યા બાદ શું પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ફેરફાર થયો છે? આ સવાલ ઘણા લોકોના મનમાં ફરી રહ્યો છે, જો તમે પણ આવું જ કંઈક વિચારી રહ્યા હોવ તો ચેક કરો આજનો લેટેસ્ટ ભાવ..
- કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક્સાઈઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડો
- શું પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં થશે ફેરફાર?
- શુક્રવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર 10-10 રૂપિયાનો ઘટાડો
- સરકારે આ રાહત સીધી રીતે તેલ કંપનીઓને આપી
Petrol Diesel Latest Rate: કેન્દ્ર સરકારે હોર્મુઝ સંકટ વચ્ચે મોંઘા થઈ રહેલા ક્રૂડ ઓઈલની અસરથી દેશવાસીઓને બચાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારે એક્સાઈઝ ડ્યુટી ઘટાડવાની જાહેરાત કરી છે. સરકારે શુક્રવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર 10-10 રૂપિયાનો ઘટાડો જાહેર કર્યો. શરૂઆતમાં કેટલાક લોકો એવું માની રહ્યા હતા કે આનો સીધો ફાયદો સામાન્ય માણસને તેલની કિંમતમાં મળશે. પરંતુ સરકારે આ રાહત સીધી રીતે તેલ કંપનીઓને આપી છે. તેનો પરોક્ષ ફાયદો સામાન્ય માણસને પણ મળશે, કારણ કે ક્રૂડની વધતી કિંમતો વચ્ચે તેલ કંપનીઓનો ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે. તેલની કિંમતમાં કોઈપણ પ્રકારના વધારાને રોકવા માટે સરકારે એક્સાઈઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કર્યો છે.
ચાલો જાણીએ શનિવારે દેશના અલગ-અલગ શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ
આજનો પેટ્રોલનો ભાવ (Petrol Price Today)
- દિલ્હી: 94.77
- ચેન્નાઈ: 101.23
- મુંબઈ: 103.54
- કોલકાતા: 103.54
- હૈદરાબાદ: 107.46
- નોઈડા: 94.74
- બેંગલુરુ: 102.96
તમારા શહેરમાં ડીઝલનો ભાવ શું છે? (Diesel Price Today)
- દિલ્હી: 87.67
- ચેન્નાઈ: 101.23
- મુંબઈ: 90.03
- કોલકાતા: 92.39
- હૈદરાબાદ: 95.70
- નોઈડા: 87.81
- બેંગલુરુ: 90.99
- ગુડગાંવ: 87.83
- ભુવનેશ્વર: 92.69
એક્સાઈઝ ડ્યુટીમાં કેટલો ઘટાડો?
સરકાર તરફથી શુક્રવારે પેટ્રોલ પરની એક્સાઈઝ ડ્યુટી 13 રૂપિયાથી ઘટીને 3 રૂપિયા પ્રતિ લિટર રહી ગઈ છે. તેવી જ રીતે ડીઝલ પર તે ઘટીને ઝીરો થઈ ગઈ છે. આ પહેલા નાયરા એનર્જીએ બુધવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર આપવામાં આવતી છૂટ બંધ કરી દીધી હતી. કંપની દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, પેટ્રોલ પર 5.30 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ પર 3 રૂપિયાનો વધારો કરીને અગાઉની છૂટ નાબૂદ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે નાયરા એનર્જી પર મળતા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ મોંઘા થયા હતા.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં 'આગ'
ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ દરમિયાન ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતમાં ઉતાર-ચઢાવ ચાલુ છે. અગાઉ 122 ડોલર પ્રતિ બેરલની રેકોર્ડ સપાટીએ પહોંચેલા ક્રૂડમાં થોડી નરમાશ જોવા મળી હતી, પરંતુ હવે તેમાં ફરી તેજી જોવા મળી રહી છે. શનિવારે સવારે બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 5 ડોલર વધીને 112.6 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર જોવા મળ્યો હતો. તેવી જ રીતે WTI ક્રૂડમાં પણ તેજી જોવા મળી હતી અને તે 99.64 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું હતું.
