/ગમે ત્યારે વધી શકે છે પેટ્રોલ-ડીઝલ-ગેસના ભાવ, પેટ્રોલમાં ₹14 અને ડીઝલમાં ₹42ની ખોટ

Bloomberg Report On Indian Oil Companies : બ્લૂમબર્ગનો રિપોર્ટ અને પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના હરદીપ પુરીના શબ્દો પર નજર કરીએ તો દેશમાં ગમે ત્યારે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધી શકે છે, નાગરિકો માટે બ્લૂમબર્ગનો રિપોર્ટ એક ચેતવણી સમાન છે. રિપોર્ટ કહે છે કે, ભારતની પેટ્રોલિયમ કંપનીઓ હાલમાં ભારે નુકસાનીનો સામનો કરી રહી છે. આ સંજોગોમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વધી શકે છે. તો જાણો આ સંકટ વચ્ચે ભારત પાસે કેટલો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 14, 2026, 07:15 PM IST|Updated: May 14, 2026, 07:38 PM IST
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

