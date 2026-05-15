/Petrol Diesel Price Hike: મધ્યમ વર્ગને મોટો ઝટકો, પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં 3 રુપિયા સુધીનો વધારો, જાણો નવા રેટ

Petrol Diesel Price Hike: ઈરાન અને અમેરિકાના યુદ્ધના કારણે મધ્યમ વર્ગના ખિસ્સા પર બોજ વધી રહ્યો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં આજે 3 રૂપિયા સુધીનો વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. દૂધના ભાવ વધારા પછી મધ્યમ વર્ગ માટે આ મોટો ઝટકો છે. 15 મે 2026 ના રોજ સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં ભાવ વધારો જાહેર કર્યો છે. આજથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ લાગુ થઈ જશે.
ભારતમાં સામાન્ય વ્યક્તિ પર મોંઘવારીનો માર પડી રહ્યો છે. એલપીજી સિલિન્ડર, સીએનજી અને દૂધના ભાવ વધારા પછી પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો પણ વધી ચૂકી છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે આજથી પેટ્રોલ અને ડીઝલ ભરાવવા માટે લોકોને વધારે ખર્ચ કરવો પડશે.
Hike in fuel prices; Petrol prices rise from Rs 94.77 to Rs 97.77 per litre, while diesel prices increase from Rs 87.67 to Rs 90.67 per litre pic.twitter.com/sLk3rf6E42
પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં થયેલા ભાવ વધારા પછી હવે પેટ્રોલ 97 રૂપિયા લિટરથી વધુ અને ડીઝલ 90 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પહોંચી ચૂક્યું છે. આ ભાવ વધારાની અસર મધ્યમ વર્ગ પર સૌથી વધુ જોવા મળશે.. પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં થયેલા ભાવ વધારાની અસર ફક્ત વાહન ચલાવનાર લોકોના ખિસ્સા પર થશે તેવું નથી. આ ભાગ વધારાની અસર શાકભાજી સહિતની જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પર પણ પડશે.
પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ
આજે થયેલા ભાવ વધારા પછી દિલ્હીમાં પેટ્રોલ 97.77 રુપિયા પ્રતિ લીટર, મુંબઈમાં 108.74 રુપિયા પ્રતિ લીટર, મુંબઈમાં પેટ્રોલના ભાવ 106.68 રુપિયા પ્રતિ લીટર અને ચેન્નઈમાં પેટ્રોલ 103.67 પ્રતિ લીટર થયું છે. મહાનગરોમાં ઈંધણના ભાવમાં 2.80 થી 3.30 રુપિયા સુધીનો વધારો થઈ ગયો છે. જ્યારે ડીઝલના નવા ભાવ દિલ્હીમાં 90.67 રુપિયા પ્રતિ લીટર, કલકત્તામાં 95.13 રુપિયા પ્રતિ લીટર, મુંબઈમાં 93.14 રુપિયા પ્રતિ લીટર અને ચેન્નઈમાં 95.25 રુપિયા પ્રતિ લીટર થઈ ગયો છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ વધી જતા ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ મોંઘી થશે અને તેના કારણે શાકભાજી, કરિયાણું, દૂધ અને રોજની જરૂરિયાતની વસ્તુઓના ભાવમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા સંઘર્ષની અસરથી મધ્યમ વર્ગની ચિંતા વધી રહી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં જ વર્ક ફોર્મને મહત્વ આપવાની અને પર્સનલ વાહનને બદલે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ નો ઉપયોગ કરવાની અને ઈંધણ બચાવવાની સલાહ આપી હતી. સાથે જ તેમણે વિદેશ પ્રવાસો ટાળવાની અને 1 વર્ષ સુધી સોનુ ન ખરીદવાની સલાહ પણ આપી હતી.