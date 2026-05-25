/Petrol Diesel Price Hike: પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં ભડકો, પેટ્રોલ-ડીઝલમાં 2 રુપિયાથી વધુનો વધારો ઝીંકાયો

Petrol Diesel Price Hike: પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ ભડકે બળી રહ્યા છે, છેલ્લા 11 દિવસમાં આજે ચોથી વખત પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે. સોમવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 2 રુપિયાથી વધુનો વધારો ઝીંકાયો છે. ચેક કરી લો આજના ભાવ વધારા પછી પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ કેટલા થયા છે ?
Petrol Diesel Price Hike: પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં સોમવારે ફરી વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ વખતે પેટ્રોલ ડીઝલની કીંમતો પૈસામાં નહીં પણ રુપિયામાં વધી છે. 25 મે થી નવો ભાવ વધારો અમલમાં મુકી દેવામાં આવ્યો છે. સોમવારે પેટ્રોલના ભાવમાં 2.61 રુપિયા અને ડીઝલમાં 2.71 રુપિયા વધારો થયો છે. 15 મે પછી આ સૌથી મોટો ભાવ વધારો છે.
સોમવારે સવારે તેલ કંપનીઓએ જાહેર કરેલા નવા ભાવ અનુસાર આજથી પેટ્રોલ 2.61 રુપિયા મોંઘું અને ડીઝલ 2.71 રુપિયા મોંઘું થયું છે. એટલે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં અનુક્રમે 2.61 રુપિયા અને 2.71 રુપિયાનો વધારો થયો છો. નવા ભાવ આજથી જ દેશભરમાં લાગુ થઈ ગયા છે.
Diesel prices increased by Rs. 2.71 per litre and petrol by Rs. 2.61 per litre. Diesel in Delhi hiked to Rs 95.20 per litre, and Petrol hiked to Rs 102.12.
— ANI (@ANI) May 25, 2026
છેલ્લા 11 દિવસ દરમિયાન આજે ચોથી વખત પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધ્યા છે. સૌથી પહેલા 15 મેના રોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 3-3 રુપિયાનો વધારો થયો હતો. ત્યારબાદ 19 મેના રોજ પેટ્રોલના ભાવ 87 પૈસા અને ડીઝલના ભાવ 91 પૈસા વધ્યા, ત્યારબાદ શનિવાર અને 23 મેના રોજ પેટ્રોલના ભાવમાં ફરીવાર 87 પૈસા અને ડીઝલના ભાવમાં 91 પૈસા વધારવામાં આવ્યા. અને આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 2 રુપિયાથી વધુનો વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે.
25 મે 2026 પેટ્રોલ ડીઝલના નવા ભાવ
આજે થયેલા વધારા પછી દિલ્હીમાં પેટ્રોલની કીંમત 102.12 રુપિયા પ્રતિ લીટર, ડીઝલના ભાવ 95.20 રુપિયા પ્રતિ લીટર. મુંબઈમાં સરકારી પેટ્રોલ પંપમાં પેટ્રોલ 111.21 લીટર અને ડીઝલ 97.83 લીટર થયું છે. કલકત્તામાં પેટ્રોલ 113.51 રુપિયા અને ડીઝલ 99.82 રુપિયા પ્રતિ લીટર થયું છે. જ્યારે ચેન્નઈમાં 107.77 રુપિયા પેટ્રોલ અને ડીઝલ 99.55 રુપિયા પ્રતિ લીટર થયું છે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે છેલ્લા 3 મહિનાથી ચાલતા સંઘર્ષ વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઈલની કીંમતો વધી રહી છે. યુદ્ધ શરુ થયા પહેલા ક્રૂડના ભાવ 70 ડોલર પ્રતિ બૈરલ હતો જ્યારે યુદ્ધના કારણે આ ભાવ 125 ડોલર પ્રતિ બૈરલ સુધી વધ્યો છે. પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારા મામલે સરકારી તેલ કંપનીઓએ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે મોંઘું ક્રૂડ ઓઈલ ખરીદવાના કારણે રોજ તેમને 1000 કરોડ રુપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે.