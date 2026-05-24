/Petrol-Diesel Price: પેટ્રોલના ભાવ વારંવાર 87 પૈસા જ કેમ વધી રહ્યા છે? આખરે શું છે તેની પાછળનું કારણ

Petrol-Diesel Price: દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં પેટ્રોલના ભાવ બે વાર 87 પૈસા પ્રતિ લીટર વધારવામાં આવ્યા છે. આખરે તેલ કંપનીઓ આટલો સચોટ વધારો કેમ કરી રહી છે અને આની પાછળ કયું ગણિત કામ કરે છે? જાણો પૂરી કહાની.
87 પૈસા જ કેમ વધી રહ્યા છે ભાવ?
ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે, આખરે પેટ્રોલના ભાવ વારંવાર 87 પૈસા જ કેમ વધી રહ્યા છે. આનું કારણ ઓઈલ કંપનીઓની 'કેલિબ્રેટેડ પ્રાઇસિંગ' રણનીતિ છે. કંપનીઓ કિંમતોને એકસાથે ખૂબ જ વધારવાને બદલે થોડી-થોડી વધારે છે જેથી જનતા પર અચાનક મોટો બોજ ન પડે.
અચાનક ઝટકો આપવાથી બચવા માંગે છે કંપનીઓ
જો પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ એકસાથે 5 થી 10 રૂપિયા વધારી દેવામાં આવે તો ટ્રાન્સપોર્ટનો ખર્ચ તરત જ વધી જશે. આની અસર શાકભાજી, રાશન, ઓનલાઈન ડિલિવરી અને રોજિંદી જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ પર પણ પડશે. તેથી ઓઈલ કંપનીઓ ધીમે-ધીમે કિંમતો વધારે છે.
ઓઈલ કંપનીઓ પર વધી રહ્યું છે દબાણ
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના સપ્લાયને લઈને ચિંતા વધી છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું મોટાભાગનું ક્રૂડ ઓઈલ વિદેશમાંથી ખરીદે છે, તેથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઓઈલ મોંઘું થતાં જ તેની અસર ભારતીય બજાર પર પણ પડે છે. સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ પર સતત આર્થિક દબાણ વધી રહ્યું છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, કંપનીઓને પ્રતિ લીટર પેટ્રોલ અને ડીઝલ વેચવા પર નુકસાન વેઠવું પડી રહ્યું છે. આ નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે જ કિંમતોમાં ધીમે-ધીમે વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
શું હોય છે ડાયનેમિક પ્રાઇસિંગ સિસ્ટમ?
ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ડાયનેમિક પ્રાઇસિંગ સિસ્ટમ હેઠળ નક્કી થાય છે. આમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઈલની કિંમત, ડોલર-રૂપિયાનો એક્સચેન્જ રેટ, ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ અને રિફાઇનિંગ ખર્ચ જેવા ઘણા પરિબળો સામેલ હોય છે. આ જ કારણે ભાવ 87 પૈસા જેવી સચોટ સંખ્યામાં બદલાય છે.
દિલ્હી સહિત મોટા શહેરોમાં નવા રેટ
નવા વધારા બાદ દિલ્હીમાં પેટ્રોલ આશરે 99.51 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલ 92.49 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પર પહોંચી ગયું છે. મુંબઈ, કોલકાતા અને ચેન્નઈ સહિત અન્ય મોટા શહેરોમાં પણ ઇંધણના ભાવમાં વધારો થયો છે.