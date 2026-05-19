/Petrol Price Hike: અઠવાડિયામાં બીજીવાર મોંઘા થયા પેટ્રોલ-ડીઝલ, IOCL, BPCL, અને HPએ બહાર પાડ્યા નવા રેટ

Petrol-Diesel Price Hike: મિડલ ઈસ્ટનું વધતું સંકટ અને હોર્મુઝ જળમાર્ગ અવરોધાતા હવે ભારત માટે પણ સમસ્યાઓ જોવા મળી રહી છે. એક જ અઠવાડિયામાં બીજીવાર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમા વધારો ઝીંકાયો છે. લેટેસ્ટ રેટ જાણવા માટે વાંચો અહેવાલ.
દેશની જનતાને એકવાર ફરીથી સવાર સવારમાં મોટો ઝટકો મળ્યો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં અઠવાડિયામાં બીજીવાર ભાવ વધારો ઝીંકાયો છે. વૈશ્વિક બજારમાં સતત ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉથલપાથલ અને પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા સૈન્ય તણાવની સીધી અસર હવે ભારતમાં ઘર આંગણે જોવા મળી રહી છે. દેશની સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ મંગળવારે સવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફરીથી વધારો કર્યો છે.
સામાન્ય માણસો માટે આ બેવડો ફટકો છે. કારણ કે શુક્રવારે 15મી મેના રોજ ઓઈલ કંપનીઓએ લગભગ 3 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો કર્યો હતો. એક જ અઠવાડિયામાં ફ્યૂલના ભાવમાં સતત બીજીવાર વધારો થયો છે.ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 91 પૈસા જેવો વધારો અને પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 87 પૈસા જેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
Diesel prices increased by 91 paise per litre and petrol by 87 paise per litre. Diesel in Delhi hiked to Rs 91.58 per litre and Petrol hiked to Rs 98.64 per litre https://t.co/p2zSaDjv8T
— ANI (@ANI) May 19, 2026
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંકટ વધવાની આશંકાને પગલે વૈશ્વિક સ્તર પર ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર જોવા મળી રહ્યા છે. જેના કારણે ભારતીય રિફાઈનરીઓને ભારે દૈનિક નુકસાન ભોગવવું પડતું હતું. જો કે ગત અઠવાડિયે થયેલા 3 રૂપિયાના વધારાથી કંપનીની ખોટમાં લગભગ 25 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. પરંતુ ખર્ચા ને વેચાણ મૂલ્ય વચ્ચેના મોટા અંતરને પાર પાડવા માટે આ તાજો વધારો કરાયો છે. વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે જો વૈશ્વિક સંટ જલદી દૂર નહીં થાય તો આવનારા દિવસોમાં ટુકડે ટુકડે આવા વધારા જોવા મળી શકે છે.
ચાર મહાનગરોમાં શું છે ભાવ
દિલ્હીમાં હવે પેટ્રોલ 98.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જેમાં 87 પૈસાનો વધારો થયો છે. જ્યારે ડીઝલનો ભાવ 91.58 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. જે 91 પૈસા વધારો છે. રાજધાની દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ 97.77 રૂપિયા પ્રતિ લીટરથી વધીને 98.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થયો છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ 91 પૈસા વધીને 107.59 રૂપિયા પ્રતિ લીટર જ્યારે ડીઝલનો ભાવ 94 પૈસા વધીને 94.08 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થયો છે. જ્યારે કોલકાતામાં પેટ્રોલનો ભાવ સૌથી વધારે જોવા મળ્યો જે 96 પૈસા વધીને હવે 109.70 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થયો છે જ્યારે ડીઝલનો ભાવ 94 પૈસા વધીને 96.07 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થયો છે.
ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ 82 પૈસા વધીને 104.49 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલનો ભાવ 86 પૈસા વધીને 96.11 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થયો છે.
ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં શું છે ભાવ
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|98.3
|94.14
|વડોદરા
|98.01
|93.85
|સુરત
|98.42
|94.28
|રાજકોટ
|98.82
|94.69
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ)
લોકલ ટેક્સ અને વેટના કારણે અલગ અલગ રાજ્યો અને શહેરોમાં ભાવમાં વધઘટ હોઈ શકે છે.
ઘરના બજેટ પર થશે સીધી અસર
એક જ અઠવાડિયામાં ઈંધણના ભાવમાં બધુ થઈને લગભગ 4 રૂપિયાનો સીધો વધારો થવાથી માલ હેરફેર અને લોજિસ્ટિક ક્ષેત્ર પર સૌથી વધુ અને સીધી અસર જોવા મળી શકે છે. ડીઝલ મોંઘુ થવાના કારણે દેશભરમાં જરૂરિયાતની વસ્તુઓ, શાકભાજી, ફળો અને રોજબરોજના સામાનની હેરફેરનો ખર્ચો વધશે. જેના કારણે આવનારા સમયમાં રિટેલ મોંઘવારી દરમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે.