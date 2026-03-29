1 એપ્રિલ બાદ ભારતમાં વધશે પેટ્રોલના ભાવ ? રશિયાએ પેટ્રોલની નિકાસ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ
Russia Petrol Export Ban : રશિયાએ સ્થાનિક ભાવ સ્થિર કરવા માટે 1 એપ્રિલથી પેટ્રોલની નિકાસ પર પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. જ્યારે આનાથી ચીન અને બ્રાઝિલ જેવા દેશો પર અસર થશે, ત્યારે ભારત પર તેની કેવી અસર થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- રશિયાએ પેટ્રોલની નિકાસ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદ્યો
- 1 એપ્રિલથી 31 જુલાઈ, 2026 સુધી નિકાસ પર પ્રતિબંધ
- ચીન, તુર્કી, બ્રાઝિલ જેવા દેશોને થશે સૌથી વધુ અસર
Russia Petrol Export Ban : રશિયાના નાયબ વડાપ્રધાન એલેક્ઝાન્ડર નોવાકે નિર્દેશ આપ્યો છે કે 1 એપ્રિલથી 31 જુલાઈ, 2026 સુધી રશિયાથી પેટ્રોલની નિકાસ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવશે. આ વ્યૂહાત્મક નિર્ણયનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રશિયાના સ્થાનિક બજારમાં પેટ્રોલનો પૂરતો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાનો અને સામાન્ય લોકો માટે કિંમતોને નિયંત્રણમાં રાખવાનો છે. નોવાકે સ્પષ્ટતા કરી કે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં અસ્થિરતા હોવા છતાં રશિયન નાગરિકોને સસ્તું ફ્યુઅલ મળવું જોઈએ.
આ નિર્ણય શા માટે લેવામાં આવ્યો ?
રશિયા માને છે કે મધ્ય પૂર્વમાં ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓઈલ અને પેટ્રોલિયમ બજારોમાં નોંધપાત્ર અનિશ્ચિતતા ઊભી કરી છે. સ્થાનિક બજારને વૈશ્વિક ભાવમાં વધઘટથી બચાવવા માટે રાષ્ટ્રપતિ પુતિને ફ્યુઅલના ભાવ સ્થિર રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે. વધુમાં ગયા વર્ષે યુક્રેનિયન હુમલાઓથી નુકસાન પામેલા રિફાઇનરીઓના સમારકામની જરૂરિયાત તેમજ ફ્યુઅલ ભંડાર જાળવવાની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર હવે તેની આંતરિક જરૂરિયાતોને પ્રાથમિકતા આપી રહી છે.
કયા દેશોને થશે અસર ?
રશિયા દરરોજ આશરે 1,20,000થી 1,70,000 બેરલ પેટ્રોલની નિકાસ કરે છે. આ પ્રતિબંધ એવા દેશોને મોટો ફટકો આપશે જે રશિયન તૈયાર પેટ્રોલના સૌથી મોટા ખરીદદારો છે. મુખ્યત્વે ચીન, તુર્કી, બ્રાઝિલ, વિવિધ આફ્રિકન દેશો અને સિંગાપોર જેવા દેશોએ હવે તેમની પેટ્રોલની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે વૈકલ્પિક બજારો શોધવા પડશે. નિષ્ણાતો માને છે કે પુરવઠામાં આ ઘટાડાથી વૈશ્વિક બજારમાં પેટ્રોલની અછત સર્જાઈ શકે છે, જેનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવમાં વધુ વધારો થવાની સંભાવના છે.
ભારત પર શું થશે અસર ?
ભારતીય નિષ્ણાતોના મતે રશિયાના આ નિર્ણયની ભારત પર ઓછામાં ઓછી સીધી અસર પડશે. આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ભારત રશિયા પાસેથી તૈયાર પેટ્રોલને બદલે ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદે છે. ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોનો આશરે 80% આયાત કરે છે, જેમાંથી લગભગ 20% પુરવઠો રશિયાથી આવે છે. ભારત પાસે વિશ્વના સૌથી અત્યાધુનિક રિફાઇનરી નેટવર્કમાંનું એક છે, જે દરરોજ 5.6 મિલિયન બેરલ તેલનું પ્રક્રિયા કરવા સક્ષમ છે. આપણે ક્રૂડ ઓઇલ જાતે ખરીદીએ છીએ તેને પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં રિફાઇન કરીએ છીએ અને તેને વિદેશી બજારોમાં પણ નિકાસ કરીએ છીએ.
ભૂતકાળમાં પણ લાદવામાં આવ્યા છે પ્રતિબંધો
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે રશિયાએ તેના સ્થાનિક પુરવઠાને સુરક્ષિત રાખવા માટે કડક પગલાં લીધા હોય. ગયા વર્ષે પણ રશિયાએ ભાવ નિયંત્રણમાં રાખવાના પ્રયાસમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની નિકાસ પર કામચલાઉ પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો. હાલમાં રશિયાની રિફાઇનરીઓ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત છે અને સરકાર પાસે પુષ્કળ અનામત છે. મંત્રી નોવાકે વધુમાં નોંધ્યું છે કે રશિયાનું 'યુરલ્સ તેલ' હાલમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડની તુલનામાં નોંધપાત્ર પ્રીમિયમ પર વેપાર કરી રહ્યું છે. આ હકીકત બજારમાં રશિયાના મજબૂત પગપેસારાને રેખાંકિત કરે છે.
