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E85 પેટ્રોલ આવવાથી શું E20 પેટ્રોલવાળી ગાડીઓ બંધ થઈ જશે? લોકોની ચિંતા વધતા પેટ્રોલિમય મંત્રીએ કર્યો ખુલાસો

E20 petrol vs E85 petrol : દેશભરમા E85 પેટ્રોલ અને E20 પેટ્રોલને લઈને મોટું કન્ફ્યૂઝન થઈ રહ્યું છે. એક તરફ પેટ્રોલના વધતા ભાવ ચિંતા કરાવી રહ્યાં છે, અને બીજી તરફ આ કન્ફ્યૂઝન. ત્યારે આ વચ્ચે જાણી લો E85 પેટ્રોલ અને E20 પેટ્રોલમાં શું તફાવત છે?

Written ByDipti Savant
Published: Jun 06, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:06 PM IST
E85 પેટ્રોલ આવવાથી શું E20 પેટ્રોલવાળી ગાડીઓ બંધ થઈ જશે? લોકોની ચિંતા વધતા પેટ્રોલિમય મંત્રીએ કર્યો ખુલાસો

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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