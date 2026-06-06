/E85 પેટ્રોલ આવવાથી શું E20 પેટ્રોલવાળી ગાડીઓ બંધ થઈ જશે? લોકોની ચિંતા વધતા પેટ્રોલિમય મંત્રીએ કર્યો ખુલાસો

Difference between E20 and E85 fuel : દેશભરમાં E85 ફ્યૂઅલ લોન્ચ થઈ ગયું છે. આ વર્ષના અંત સુધીમાં દેશભરના 500 સ્ટેશન પર અને વર્ષ 2027 સુધીમાં 5000 ફ્યુઅલ સ્ટેશનો પર E85 ઇંધણ ઉપલબ્ધ કરાશે. હાલ દિલ્હી અને કર્ણાટક સહિત પાંચ રાજ્યોમાં ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા 'E100' શુદ્ધ ઇથેનોલનું વેચાણ પણ શરૂ કર્યું છે. ત્યારે લોકોનું ટેન્શન વધ્યું છે કે E85 પેટ્રોલ આવવાથી શું E20 પેટ્રોલવાળી ગાડીઓ બંધ થઈ જશે. ત્યારે આ વિશે પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે.
કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ શુક્રવારે દિલ્હીમાં E85 પેટ્રોલ લોન્ચ કરવાની સાથે દેશના પહેલા E85 પેટ્રોલપંપનું પણ ઉદઘાટન કર્યું છે. E85 પેટ્રોલ લોન્ચ થવાની સાથે જ હાલની ગાડીઓને લઈને લોકોના મનમાં વિવિધ સવાલ પેદા થયા છે. લોકોના મનમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે કે, શું તેમને ભવિષ્યમાં E20 પેટ્રોલ મળવાનું બંધ થઈ જશે. હરદીપસિંહ પુરીએ આ વાતન જવાબ આપ્યો છે.
E20 પેટ્રોલ ગાડીઓમાં E85 પેટ્રોલ ઉપયોગમાં નહિ આવે
પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ શનિવારે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું કે, E85 પેટ્રોલ અને E20 પેટ્રોલ બે અલગ અલગ કેટેગરીમાં ફ્યુઅલ છે. જે અગલ અલગ એન્જિનવાળી ગાડીઓ માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. E85 પેટ્રોલના આવવાનો મતલબ એ બિલકુલ નથી કે, E20 પેટ્રોલ કે તેનાથી ચાલનારી ગાડીઓ બંધ થઈ જશે. E85 પેટ્રોલ માત્ર ફ્યુઅલથી ચાલનારી ગાડીઓ માટે જ છે. તેને સામાન્ય ગાડીઓમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાતું નથી.
E100 થી પમ ચાલી શકે છે ફ્લેક્સ ફ્યૂઅલ કમ્પેટિબિલિટી ગાડી
મંત્રીએ પોતાની પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું કે, બ્રાઝિલમાં દાયકાઓથી E85 પેટ્રોલનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. ફ્લેક્સ ફ્યૂઅલવાળી ગાડીના એન્જિન E20 થી લઈને E100 સુધી અલગ અલગ ઈથેનોલ-પેટ્રોલ મિશ્રણો પર ચાલી શકે છે. તે ખેડૂતોની આવક વધારવા, કાચા તેલની આયાત પર નિર્ભરતા ઓછી કરવાની સાથે સાથે દેશની ઉર્જા સુરક્ષાને પણ વધુ મજબૂત કરશે. જે ભારતના સ્વસ્છ અને આત્મનિર્ભર ભવિષ્યની દિશામાં એક મોટુ પગલુ છે.
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E20 પેટ્રોલવાળી ગાડીઓ બંધ નહિ થાય
હરદીપસિંહ પુરીની આ સ્પષ્ટતા પૂરતી છે કે, જે લોકોની પાસે E20 કમ્પેટિબલ ગાડીઓ છે, તેઓએ ટેન્શન લેવાની કોઈ જરૂર નથી. E85 પેટ્રોલના આવવાથી E20 પેટ્રોલ મળવાનું ન તો બંધ થશે, ન તો E20 પેટ્રોલ કમ્પેટિબલ ગાડીઓ બંધ થશે.
E20 પેટ્રોલથી 20 રૂપિયા સસ્તુ છે E85 પેટ્રોલ
ઉલ્લેખનીય છે કે, E85 પેટ્રોલને ફ્લેક્સ ફ્યૂઅલ પણ કહેવામાં આવે છે. તેમાં 85 ટકા ઈથેનોલ હોય છે. જ્યારે કે, 15 ટકા પેટ્રોલ પણ હોય છે. આ રીતે E20 પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઈથેનોલ હોય છે. જ્યારે કે, 80 ટકા પેટ્રોલ હોય છે. હરદીપસિંહ પુરીએ શુક્રવારે દિલ્હીાં E85 પેટ્રોલ લોન્ચ કર્યું. જેની કિંમત 83.12 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. જે હાલ માર્કેટમાં મળતા E20 પેટ્રોલથી સીધા 20 રૂપિયા સસ્તુ છે.