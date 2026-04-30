Exit Polls તો આવી ગયા, હવે ફલોદી સટ્ટા બજારના આંકડાએ પણ ચોંકાવ્યા, અચાનક બદલાયા ભાવ
West Bengal Election: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પરિણામ 4 મેએ જાહેર થવાનું છે. પરંતુ તે પહેલા એક્ઝિટ પોલ્સે બધાને હોશ ઉડાવી દીધા છે. આ સિવાય સટ્ટાબજારના વલણમાં પણ ફેરફાર જોવા મળ્યો છે.
- ફલોદી સટ્ટા બજારના અનુમાનમાં થયો ફેરફાર
- પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં ભાજપની જીત!
- જોકે 4 મેએ જાહેર થશે અસલી પરિણામ
Phalodi Satta Bazar on West Bengal: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને પરિણામ દર વખતની જેમ આ વખતે પણ રસપ્રદ રહી શકે છે. આ વખતે રેકોર્ડ મતદાને બધાના હોશ ઉડાવી દીધા છે. મતદાન બાદ સાંજે આવેલા એક્ઝિટ પોલમાં સત્તા પરિવર્તનનો સંકેત મળ્યો છે. પરંતુ કેટલાક પોલ્સે ટીએમસીની વાપસીનો પણ દાવો કર્યો છે. આ વચ્ચે ફલોદી સટ્ટા બજાર પણ ચર્ચામાં છે.
મીડિયા રિપોર્ટ પ્રમામે ચૂંટણી પહેલા જ્યાં મમતા બેનર્જીની TMC ની લીડ જોવા મળી રહી હતી, તો બીજા તબક્કા બાદ બજારના સમીકરણો બદલાતા જોવા મળ્યા છે. હવે સટ્ટા બજારનું અનુમાન છે કે ભાજપને 150-152 સીટો મળી શકે છે, જ્યારે ટીએમસીને 137-140 સીટો મળી શકે છે. આ પહેલા ભાજપ માટે આશરે 100 સીટોનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું હતું.
ભવાનીપુરથી હારી શકે છે મમતા બેનર્જી
ફલોદી સટ્ટા બજાર પ્રમાણે મમતા બેનર્જીની પોતાની સીટ ભવાનીપુર પર પણ સ્થિતિ નબળી લાગી રહી છે. તેમની વિરુદ્ધ ભાજપ નેતા સુવેંદુ અધિકારીને લીડ મળવાનો સંકેત છે. સટ્ટા બજારમાં મમતાની જીતનો ભાવ 20-25 પૈસાથી વધી 50 પૈસા સુધી પહોંચી ગયો છે, જેનો સીધો મતલબ છે કે તેમની સ્થિતિ નબળી છે.
ભારતમાં ગેરકાયદેસર છે સટ્ટા બજાર
પરંતુ તે ધ્યાન આપવાની વાત છે કે સટ્ટા બજારના આ આંકડા સંપૂર્ણ રીતે અનૌપચારિક અને અનુમાન આધારિત હોય છ. ભારતમાં પબ્લિક ગેમ્બલિંગ એક્ટ 1867 હેઠળ સટ્ટાબાજી ગેરકાયદેસર છે અને આ બજાર પડદા પાછળથી ચાલે છે. ફલોદી, જોધપુરની પાસે એક નાનું ગામ છે, અહીંથી પોલિટિકલ સટ્ટા નેટવર્ક સંચાલિત થાય છે અને ઘણીવાર તેના અનુમાન ચર્ચામાં રહે છે- પરંતુ તેની સટીકતા હંમેશા વિશ્વાસપાત્ર રહી નથી.
શું કહે છે એક્ઝિટ પોલ?
|
સ્ત્રોત
|
TMC+
|
BJP+
|
CONG+
|
LEFT+
|
OTH
|
Janmat polls
|
195-205
|
80-90
|
1-3
|
0-1
|
3-5
|
Matrize
|
125-140
|
146-161
|
0-0
|
0-0
|
6-10
|
P-Marq
|
118-138
|
150-175
|
0-0
|
0-0
|
2-6
|
Peoples Pulse
|
177-187
|
95-110
|
1-3
|
0-1
|
0-0
|
Poll Diary
|
99-127
|
142-171
|
3-5
|
2-3
|
0-1
|
Praja poll
|
85-110
|
178-208
|
0-0
|
0-0
|
0-5
|
એક્ઝિટ પોલ ઓફ પોલ્સ
|
146
|
140
|
2
|
1
|
5
