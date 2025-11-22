Prev
તેજસ ફાઇટર જેટ ક્રેશ થતાં પહેલાં પાઇલટે બહાર નીકળવાનો કર્યો હતો પ્રયાસ ! દુબઈ એરશોનો નવો વીડિયો આવ્યો સામે

Tejas Jet Crash Video: દુબઈ એર શોમાં અકસ્માત ત્યારે થયો જ્યારે તેજસ ફાઇટર જેટ ઓછી ઊંચાઈએ ઉડાન ભરી રહ્યું હતું અને જમીન સાથે અથડાતાં જ એક વિશાળ અગ્નિગોળો બની ગયો હતો. જેમાં ભારતીય વાયુ સેનાના પાયલટ શહીદ થયા.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:15 PM IST

Tejas Jet Crash Video: દુબઈ એર શોમાં ક્રેશ થયેલા ભારતીય વાયુસેનાના તેજસ ફાઇટર જેટનો એક નવો વીડિયો સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે તેજસના પાઇલટ નમંશ સ્યાલ છેલ્લી ક્ષણે બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ જેટ પહેલાથી જ જમીન પર પટકાઈ ગયું હતું. તેમની પાસે વધુ સમય નહોતો, કારણ કે જેટ આકાશમાં ખૂબ ઊંચું નહોતું.

વિંગ કમાન્ડર નમંશ સ્યાલ થયા શહીદ

તેજસ ફાઇટર જેટ ઓછી ઊંચાઈએ ઉડાન ભરી રહ્યું હતું, ત્યારે અકસ્માત થયો અને અથડાતાં જ એક વિશાળ અગ્નિગોળો બની ગયો. આ ઘટનાના ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર સામે આવ્યા છે, જેમાં કાળા ધુમાડાના ગોટા સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યા છે. અકસ્માતમાં શહીદ થયેલા ભારતીય વાયુસેનાના પાઇલટ વિંગ કમાન્ડર નમંશ સ્યાલ હતા, જે હિમાચલ પ્રદેશના રહેવાસી હતા.

તેજસની ક્રેશ પહેલાની છેલ્લી ક્ષણો કેમેરામાં કેદ થઈ

આ નવા વીડિયોમાં, 44થી 59 સેકન્ડના ટાઇમસ્ટેમ્પ વચ્ચે, ફાઇટર જેટ જમીન પર પડી ગયું અને આગમાં ભડકી ગયું. વીડિયોમાં પેરાશૂટ જેવી વસ્તુ દેખાય છે, જે સૂચવે છે કે પાઇલટે ક્રેશ પહેલાં બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ ત્યાં સુધી ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું. એવું પણ શક્ય છે કે વિંગ કમાન્ડર સ્યાલ ક્રેશ પહેલાં વિમાન પર ફરીથી નિયંત્રણ મેળવવા અને તેને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, કારણ કે તેજસનો લગભગ રેકોર્ડ બેદાગ છે.

 

ભારતનું સ્વદેશી તેજસ ફાઇટર જેટ 21 નવેમ્બર, 2025ના રોજ દુબઈ એરશોમાં સ્ટંટ દરમિયાન ક્રેશ થયું હતું. આ અકસ્માત સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 2:10 વાગ્યે થયો હતો, જેના કારણે એરશોને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતીય વાયુસેનાએ ફાઇટર પ્લેન ક્રેશ પાછળના કારણોની તપાસ માટે કોર્ટ ઓફ ઇન્ક્વાયરીની સ્થાપના કરી છે.

Disclaimer: આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

