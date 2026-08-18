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ભાજપની નવી ટીમમાં એકમાત્ર મંત્રી પીયૂષ ગોયલને મળી જવાબદારી, શું મોદી કેબિનેટમાં થવાની છે કંઈક નવા-જૂની? જાણો

BJP New Team: ભાજપ અધ્યક્ષ નિતિન નવીનની ટીમમાં એકમાત્ર મંત્રી પીયૂષ ગોયલને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ભાજપની નવી ટીમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલને સામેલ કરવામાં આવતા અનેક અટકળો લાગવા લાગી છે. કારણ કે, ભાજપ એક વ્યક્તિ-એક પદના પેટર્ન પર ચાલતી રહી છે. જો કે, કેટલાક અપવાદ પણ રહ્યા છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 18, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:47 PM IST
ભાજપની નવી ટીમમાં એકમાત્ર મંત્રી પીયૂષ ગોયલને મળી જવાબદારી, શું મોદી કેબિનેટમાં થવાની છે કંઈક નવા-જૂની? જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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