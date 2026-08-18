/ભાજપની નવી ટીમમાં એકમાત્ર મંત્રી પીયૂષ ગોયલને મળી જવાબદારી, શું મોદી કેબિનેટમાં થવાની છે કંઈક નવા-જૂની? જાણો

BJP New Team: ભાજપ અધ્યક્ષ નિતિન નવીનની નવી ટીમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલના નામે રાજકીય જાણકારોને ચોંકાવી દીધા. વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલને ભાજપે કોષાધ્યક્ષ બનાવ્યા છે. વ્યવસાયે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ગોયલ એકમાત્ર કેન્દ્રીય મંત્રી છે, જેને ટીમ BJPમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
રસપ્રદ છે કે, પીયૂષ ગોયલના પિતા વેદ પ્રકાશ ગોયલ, અટલ બિહારી વાજપેયી સરકારમાં કેન્દ્રીય મંત્રી હતા. તેઓ લગભગ બે દાયકા સુધી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કોષાધ્યક્ષ રહ્યા હતા.
લાગવા લાગી અટકળો
પીયૂષ ગોયલને કમાન મળ્યા બાદ સવાલો ઉઠવા લાગ્યા કે, શું મોદી સરકાર આવનારા સમયમાં કેબિનેટનું વિસ્તરણ કરવા જઈ રહી છે? કારણ કે, ભાજપ એક વ્યક્તિ-એક પદના પેટર્ન પર ચાલતી રહી છે. જો કે, કેટલાક અપવાદ પણ રહ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ગોયલ મંત્રી પદની સાથે જ કોષાધ્યક્ષની પણ જવાબદારી સંભાળતા રહેશે. તેઓ મોદી સરકારમાં 2014થી જ સતત મંત્રી પદ પર રહ્યા છે. તેઓ મહારાષ્ટ્ર ભાજપના પણ કોષાધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે.
કેન્દ્રીય નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરી ડિસેમ્બરમાં યુપી ભાજપના અધ્યક્ષ બન્યા હતા. જ્યારે કોર્પોરેટ બાબતોના રાજ્યમંત્રી હર્ષ મલ્હોત્રાને મે મહિનામાં દિલ્હી ભાજપની કમાન મળી. બન્ને નેતાઓને જવાબદારી મળ્યા બાદથી અટકળો લાગવા લાગી કે શું મોદી કેબિનેટનું વિસ્તરણ થવાનું છે.
કેન્દ્રીય રેલવે રાજ્યમંત્રી રહેલા રવનીત સિંહ બિટ્ટુને અત્યાર સુધી પાર્ટીમાં જવાબદારી મળી નથી. ગત મહિને જ તેમનો રાજ્યસભાનો કાર્યકાળ પૂરો થયો અને સાથે જ મંત્રી પદ પણ ગુમાવવું પડ્યું. એવું માનવામાં આવે છે કે, તેમને આવનારા સમયમાં પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મોટી જવાબદારી મળી શકે છે.
ભાજપની નવી ટીમ
નિતિન નવીનની ટીમની સોમવારે 65 નેતાઓની લાંબી યાદી જાહેર કરવામાં આવી. નવી ટીમમાં ઉપાધ્યક્ષોની સંખ્યા 11થી વધારીને 13 કરી દેવામાં આવી છે, જેમાંથી 9 નવા ચહેરા છે. રાષ્ટ્રીય મહાસચિવોની કુલ સંખ્યા પણ પહેલાના સાતથી વધારીને આઠ કરી દેવામાં આવી છે. ભાજપની નવી ટીમમાં 16 રાષ્ટ્રીય સચિવ છે, જ્યારે પાછલી ટીમમાં 11 રાષ્ટ્રીય સચિવ હતા. તેમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પર વિશેષ ફોકસ જોવા મળી રહ્યું છે. ભાજપની નવી ટીમમાં ઉત્તર પ્રદેશમાંથી આઠ નેતાઓને સ્થાન મળ્યું છે.
જ્યારે અનેક ચોંકાવનારા નામ હતા જેને ફરીથી તક મળી નહીં. જેમાં તેજસ્વી સૂર્યા, અમિત માલવિયા, અરુણ સિંહ, દુષ્યંત કુમાર ગૌતમ અને પંકજા મુણને નવી ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યા છે.