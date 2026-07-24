Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /જંતર-મંતર પર પિઝા, બિરયાની અને બર્ગર પર પ્રતિબંધ! પોલીસે જાહેર કર્યો નવો આદેશ

જંતર-મંતર પર પિઝા, બિરયાની અને બર્ગર પર પ્રતિબંધ! પોલીસે જાહેર કર્યો નવો આદેશ

Police Issues Order: દિલ્હી પોલીસે જાહેર જનતાને અપીલ કરી છે કે જ્યાં સુધી તે ખૂબ જ જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં મુસાફરી કરવાનું ટાળો. તેમણે તેમને અગાઉથી તેમની મુસાફરીનું આયોજન કરવા અને વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવા પણ વિનંતી કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 24, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:53 PM IST
જંતર-મંતર પર પિઝા, બિરયાની અને બર્ગર પર પ્રતિબંધ! પોલીસે જાહેર કર્યો નવો આદેશ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મોદી સરકારના એક મંત્રીએ આપ્યું રાજીનામું, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ કર્યું સ્વીકાર
Ravneet Singh Bittu1 hr ago
2
gujarat heavy rain1 hr ago
3
CJP Jantar Mantar Protest LIVE1 hr ago
4
North Gujarat Rain2 hrs ago
5
lizards2 hrs ago