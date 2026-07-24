/જંતર-મંતર પર પિઝા, બિરયાની અને બર્ગર પર પ્રતિબંધ! પોલીસે જાહેર કર્યો નવો આદેશ

Police Issues Order: શુક્રવારે, દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસે એપ-આધારિત રાઇડ-હેલિંગ સેવાઓ, ફૂડ ડિલિવરી સેવાઓ અને ક્વિક-કોમર્સ સેવા પ્રદાતાઓ માટે ચોક્કસ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી. તેમને પ્રતિબંધિત આદેશો (કલમ 163) હેઠળના વિસ્તારોમાં તેમની સેવાઓનું નિયમન કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.
અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સેવાઓને નિયંત્રિત કરવા માટે, દિલ્હી પોલીસે કંપનીઓને કામચલાઉ જીઓ-ફેન્સિંગ લાગુ કરવા અથવા સેવાઓને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવાની સલાહ આપી છે. કલમ 163 (અગાઉ કલમ 144) એવા વિસ્તારોમાં પાંચ કે તેથી વધુ લોકોના મેળાવડા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે, જ્યાં આ પ્રતિબંધ અમલમાં છે. તેથી, જંતર-મંતર પર ઓનલાઈન ખોરાકનો ઓર્ડર આપનારાઓ અથવા ઓર્ડર આપનારાઓને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
કાયદો અને વ્યવસ્થાના ખતરાને ટાંકીને આ આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો
ટ્રાફિક પોલીસે જણાવ્યું હતું કે જાહેર વ્યવસ્થા જાળવવા અને મોટા મેળાવડાથી કાયદો અને વ્યવસ્થાના ખતરાને રોકવા માટે નિયંત્રણ જરૂરી છે. આ સલાહકારમાં લોજિસ્ટિક્સ અને ઈ-કોમર્સ કંપનીઓને પણ ડ્રાઇવરો, રાઇડર્સ, ડિલિવરી પાર્ટનર્સ અને સામાન્ય લોકોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સમાન સાવચેતી રાખવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
લોકોને આવા વિસ્તારો ટાળવાની પણ સલાહ આપવામાં આવી
લોકોને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે જ્યાં સુધી તે ખૂબ જ જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી પ્રતિબંધિત વિસ્તારોમાં મુસાફરી કરવાનું ટાળો. તમારી મુસાફરીની અગાઉથી યોજના બનાવો અને વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરો. કટોકટીની સ્થિતિમાં, લોકોને દિલ્હી પોલીસના 112 નંબરનો સંપર્ક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
દિલ્હી પોલીસે આવું શા માટે કર્યું?
પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે તેમણે કયા વિસ્તારોમાં આ એપ કંપનીઓને તેમની સેવાઓ નિયંત્રિત કરવા કહ્યું, એવું માનવામાં આવે છે કે આ આદેશ કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના નેતૃત્વમાં દિલ્હીના જંતર મંતર પર ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના વિરોધના સંદર્ભમાં જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
હકીકતમાં, આ વિરોધમાં ભાગ લેવા માટે દેશભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં યુવાનો આવી રહ્યા છે. તેઓ ત્યાં પહોંચવા માટે એપ-આધારિત સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તેઓ પોસ્ટર બનાવવાથી લઈને સૂત્રોચ્ચાર અને સરકારનો વિરોધ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી અન્ય સામગ્રીનો પણ ઓર્ડર આપી રહ્યા છે. તેઓ પોતાના માટે ખોરાકનો પણ ઓર્ડર આપી રહ્યા છે, જેના પરિણામે વિરોધ સ્થળ પર ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે.
ભારત અને વિદેશના લોકો એપ્સ દ્વારા મોકલી રહ્યા છે ખોરાક
તેમને મદદ કરવા અને તેઓ ભૂખ્યા કે તરસ્યા ન રહે તેની ખાતરી કરવા માટે, ભારત અને વિદેશમાં રહેતા CJP સમર્થકો મોટા પ્રમાણમાં ખોરાક અને પીણાં પહોંચાડી રહ્યા છે. તેઓ આ હેતુ માટે રાઇડશેર અને ફૂડ ડિલિવરી સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. પરિણામે, આ વિસ્તારમાં ટ્રાફિક જામ જોવા મળી રહ્યો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે દિલ્હી પોલીસે આને રોકવા માટે આ આદેશ જાહેર કર્યો છે.