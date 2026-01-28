Prev
Video: 25 દિવસ પહેલા થઈ ગઈ હતી અજીત પવારના મોતની ભવિષ્યવાણી? જ્યોતિષનો વીડિયો વાયરલ

Ajit Pawar Plane Crash: અજીત પવારના મોત બાદ એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં ખુદને જ્યોતિષ ગણાવનાર એક વ્યક્તિ ભારતમાં પ્લેન ક્રેશને લઈને ભવિષ્યવાણી કરી રહ્યો છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 28, 2026, 03:55 PM IST

મુંબઈઃ બુધવારનો દિવસ મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ માટે દુખદાયક રહ્યો, જ્યાં પ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજીત પવારનું નિધન વિમાન દુર્ઘટનામાં થયું છે. આજે સવારે પ્લેન ક્રેશમાં અજીત પવારના નિધન બાદ કાર્યકર્તાઓ અને પરિવારજનોમાં દુખનો માહોલ છવાયો છે. આ વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં 2026મા પ્લેન ક્રેશની ભવિષ્યવાણી એક જ્યોતિષ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. જ્યોતિષ આ વીડિયોમાં કહે છે કે જો તમે રોકી શકો તો રોકી લો. વાયરલ વીડિયો હવે અજીત પવાર સાથે થયેલી દુર્ઘટના સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે.

કોણ કરે હતી ભવિષ્યવાણી?
હકીકતમાં અજીત પવારના નિધન બાદ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં ખુદને જ્યોતિષ ગણાવનાર એક વ્યક્તિ ભારતમાં પ્લેન ક્રેશને લઈને ભવિષ્યવાણી કરી રહ્યો છે. વીડિયોમાં વ્યક્તિ કહે છે કે ભારતમાં ફેબ્રુઆરી અને માર્ચની આસપાસ પ્લેન દુર્ઘટના થશે. હું ભવિષ્યવાણી કરી રહ્યો છું અને આ થશે. મારૂ કામ જણાવવાનું છે, તમે રોકી શકો તો રોકી લો. આ વીડિયો લગભગ બે જાન્યુઆરીનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. હવે ચર્ચા થઈ રહી છે કે અજીત પવારનું મૃત્યુ ભવિષ્યવાણીના 25 દિવસ બાદ થયું છે.

બુધવારે પ્લેન દુર્ઘટનામાં અજીત પવારે ગુમાવ્યો જીવ
મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજીત પવારનું બુધવારે સવારે પ્લેન અકસ્માતમાં નિધન થયું છે. અજીત પવાર મુંબઈથી બારામતી જઈ રહ્યાં હતા, આ દરમિયાન લેન્ડિંગ સમયે તેમનું વિમાન ક્રેશ થયું હતું. આ વિમાનમાં સવાર કુલ પાંચ લોકોના મોત થયા છે. સામે આવ્યું છેકે અજીત પવારના મૃતદેહની ઓળખ તેમની ઘડિયાળથી થઈ છે. તેનાથી દુર્ઘટના કેટલી ભયાનક છે તેનો અંદાજ લગાવી શકાય છે.

યુઝર્સ ચોંકી ગયા
આ વીડિયોને astrologerankittyagiofficial નામના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર શેર કરવામાં આવ્યો છે, જેને લાખો લોકો જોઈ ચૂક્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર પ્લેન ક્રેશની ભવિષ્યવાણીના વીડિયો પર લોકો પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યાં છે. એક યુઝરે લખ્યું- ભવિષ્યવાણી સાચી સાબિત થઈ. અન્યએ લખ્યું કે, એટલે કે મોતના 25 દિવસ પહેલા માહિતી મળી ગઈ. 
 

