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બારામતી એરપોર્ટ પર ફરી વિમાન દુર્ઘટના! અજિત પવારનું પ્લેન પણ અહીં જ થયું હતું ક્રેશ


Baramati Plane Crash: મહારાષ્ટ્રના બારામતી એરપોર્ટ પર એક ટ્રેની વિમાન ક્રેશ થયું છે. મહારાષ્ટ્રના સ્વર્ગસ્થ નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું વિમાન પણ 28 જાન્યુઆરીએ અહીં ક્રેશ થયું હતું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 09, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:52 PM IST
બારામતી એરપોર્ટ પર ફરી વિમાન દુર્ઘટના! અજિત પવારનું પ્લેન પણ અહીં જ થયું હતું ક્રેશ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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