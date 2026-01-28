Prev
Ajit Pawar Plane Crash: મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં મોટી દુર્ઘટના, લેન્ડિંગ વખતે પ્લેન ક્રેશ થતા DYCM અજિત પવારનું નિધન

Maharashtra Plane Crash: બુધવારે સવારમાં મહારાષ્ટ્રથી એક આઘાતજનક સમાચાર આવ્યા છે. મોટી પ્લેન દુર્ઘટના થઈ. દુર્ઘટનાગ્રસ્ત પ્લેનમાં મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવાર સવાર હતા. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 28, 2026, 10:25 AM IST

Ajit Pawar Plane Crash: મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં મોટી દુર્ઘટના, લેન્ડિંગ વખતે પ્લેન ક્રેશ થતા DYCM અજિત પવારનું નિધન

Ajit Pawar Plane Crash Death:  મહારાષ્ટ્રમાં મોટી પ્લેન  દુર્ઘટનાના સમાચાર છે. બારામતીમાં ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારને લઈને આવેલું પ્લેન લેન્ડિંગ દરમિયાન ક્રેશ થયું. આ પ્લેનમાં એનસીપી નેતા અજિત પવાર સવાર હતા અને તેમનું દુખદ નિધન થયું છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં તેઓ ડેપ્યુટી સીએમ છે. શરદ પવારના પુત્રી સુપ્રીયા સુલે બારામતી જવા રવાના થશે. 

અજિત પવારના મોતની પુષ્ટિ
સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અને એએનઆઈએ ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારના નિધનની પુષ્ટિ કરી છે. બારામતીમાં તેમનું ચાર્ટર પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું. આ પ્લેનમાં અજિત પવાર સાથે 1 પીએસઓ અને એક અન્ય તેમની અંગત વ્યક્તિ, 2 ક્રૂ સભ્ય સવાર હતા. જેમના મોત થયા છે. ડીજીસીએના જણાવ્યાં મુજબ પ્લેનમાં સવાર કોઈ પણ વ્યક્તિ જીવિત નથી. 

Ajit Pawar, Deputy CM of Maharashtra, was onboard along with 2 more personnel (1 PSO and 1 attendant) and 2 crew (PIC+FO) members in the charter plane.… pic.twitter.com/pzJ12LvcQT

— ANI (@ANI) January 28, 2026

લેન્ડિંગ દરમિયાન પ્લેન ક્રેશ
મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં અજિત પવારનું પ્લેન લેન્ડિંગ દરમિયાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું. બારામતી એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ વખતે ક્રેશ  થયેલા આ વિમાનમાં 6 લોકો સવાર હતા.  અજિત પવાર બારામતીના પ્રવાસે હતા. જ્યાં તેમની 4 પ્રચાર સભાઓ થાય તે પહેલા જ આ દુર્ઘટના ઘટી. 

— ANI (@ANI) January 28, 2026

કાર્યકરો  ઘટનાસ્થળે  દોડ્યા
ઘટનાની જાણ થતા જ રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ (અજિત પવાર)ના કાર્યકરો ઘટનાસ્થળે દોડ્યા. લેન્ડિંગ વખતે શું થયું અને અકસ્માત પાછળ કોઈ ટેક્નિકલ ખામી હતી કે  કેમ તે અંગે સત્તાવાર માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે. ઈજાગસ્તોને તાબડતોબ સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. એરપોર્ટ પરિસરમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર છે. આ દુર્ઘટનાના પગલે અજિત વારની આજની તમામ સભાઓ અને કાર્યક્રમો પર પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ સર્જાયો છે. પોલીસ હાલ તપાસ કરી રહી છે અને સત્તાવાર માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે. 

— ANI (@ANI) January 28, 2026

સુપ્રીયા સુલે બારામતી રવાના થશે
ઘટનાની જાણ થતા જ શરદ પવારના પુત્રી સુપ્રીયા સુલે પણ બારામતી રવાના થશે સુનેત્રા પવાર અને પાર્થ પવાર પણ  બારામતી જશે. સુપ્રીયા સુલે અને સુનેત્રા પવાર કન્વેન્શન માટે દિલ્હી આવેલા છે. શિવસેના (UBT)ના સાંસદ પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ ઘટના પર આઘાત વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે આ ખુબ જ ચોંકાવનારું, દુખદ અને હચમચાવી નાખનારું છે. અમારી વચ્ચે મતભેદ હતા પરંતુ અમે સાથે મળીને કામ કર્યું છે. તેઓ ખરેખર એક સમર્પિત વ્યક્તિ હતા. જે પોતાના કામ પ્રત્યે વફાદાર હતા. 

